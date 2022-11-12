Індекс споживчих цін у жовтні 2022 року1

За повідомленням Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у жовтні 2022 року щодо вересня становив 102,5%, за період січень–жовтень 2022 року – 124,8%. За період січень 1998 року – жовтень 2022 року – 1961,6%.

Індекси споживчих цін на товари та послуги були такими:

(відсотків)

Жовтень 2022 до вересня 2022 грудня 2021 Індекс споживчих цін 102,5 124,8 Продукти харчування та безалкогольні напої 104,2 132,7 Продукти харчування 104,2 132,8 Хліб і хлібопродукти 100,5 129,5 Хліб 101,3 118,7 Макаронні вироби 101,0 127,0 М’ясо та м’ясопродукти 103,7 124,2 Риба та продукти з риби 102,9 141,6 Молоко, сир та яйця 112,2 125,7 Молоко 102,3 113,1 Сир і м’який сир (творог) 102,9 119,8 Яйця 160,5 163,4 Олія та жири 103,9 127,1 Масло 102,5 122,9 Олія соняшникова 100,5 114,6 Фрукти 104,1 183,2 Овочі 107,0 152,0 Цукор 101,4 134,4 Безалкогольні напої 102,9 132,3 Алкогольні напої, тютюнові вироби 100,9 120,6 Одяг і взуття 101,9 106,8 Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива 100,3 105,6 Утримання та ремонт житла 101,8 123,8 Водопостачання 100,0 112,0 Каналізація 100,0 114,9 Послуги з управління багатоквартирними будинками 100,0 103,2 Електроенергія 100,0 100,0 Природний газ 100,0 99,7 Гаряча вода, опалення 99,8 100,2 Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла 101,5 125,5 Охорона здоров’я 101,2 117,6 Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання 101,1 119,8 Амбулаторні послуги 101,6 113,5 Транспорт 100,8 139,3 Паливо та мастила 100,2 162,2 Транспортні послуги 100,2 127,6 Залізничний пасажирський транспорт 94,9 104,4 Автодорожній пасажирський транспорт 100,6 129,7 Зв’язок 100,0 111,0 Відпочинок і культура 102,2 114,9 Освіта 100,2 109,8 Ресторани та готелі 102,4 118,1 Різні товари та послуги 102,2 110,0

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1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Індекси споживчих цін за регіонами у жовтні 2022 року

(відсотків)

До попереднього місяця Україна1 102,5 Вінницька 102,4 Волинська 103,0 Дніпропетровська 102,7 Донецька 102,4 Житомирська 102,3 Закарпатська 102,3 Запорізька 102,7 Івано-Франківська 102,2 Київська 102,7 Кіровоградська 102,7 Луганська 102,5 Львівська 102,4 Миколаївська 102,2 Одеська 102,9 Полтавська 102,3 Рівненська 102,6 Сумська 102,6 Тернопільська 102,4 Харківська 102,7 Херсонська 105,8 Хмельницька 101,9 Черкаська 102,7 Чернівецька 101,9 Чернігівська 102,2 м. Київ 102,1

1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.