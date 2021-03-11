Питання індексації пенсій, дати та розміру, завжди викликає бурхливі обговорення, політизується, стає об’єктом маніпуляцій та особистих претензій. Хоча насправді це далеко не єдиний механізм підвищення добробуту пенсіонерів, і взагалі має бути технічним питанням, політизації якого потрібно покласти край.

Давайте розплутаємо цю «індексаційну історію», зазирнувши у минуле та у можливе майбутнє.

Історія

У 2004 році Закон «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» встановив, що в ситуації, коли в країні відчутно зростають ціни та зарплати, має відбуватись індексація пенсій.

З 2005 року пенсії індексували 1 березня щороку щонайменше на 20 відсотків від зростання середньої заробітної плати, з якої сплачувались страхові внески, та яка враховувалась для обчислення пенсії. Тут важливо зауважити, що індексації також підлягали усі пенсії відповідно до законодавства про індексацію грошових доходів населення.

У 2014—2016 роках індексацію пенсій не проводили взагалі через складну фінансово-економічну ситуацію. Крім того, у 2016 році вдвічі зменшили розмір внесків до Пенсійного фонду і тим самим зменшили ресурс Фонду на підвищення виплат. У підсумку, зростання пенсій відставало від збільшення зарплат удвічі, й коефіцієнт заміщення пенсіями зарплат за три роки впав з 48,5% до 30,4%.

Але на цьому біди пенсіонерів не завершуються. У 2017 в результаті проведеної пенсійної реформи: суттєво збільшили вимоги до страхового стажу і тим самим підвищили пенсійний вік, знизили вартість одного року страхового стажу з 1,35 до 1, прибрали з закону дату щорічної індексації, визначили, що індексуються тільки пенсії, призначені згідно із Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Тодішні урядовці зазначили, що дата та порядок індексації визначаються за рішенням Уряду, в розмірі не менше 50% зростання споживчих цін та 50% зростання середньої заробітної плати.

У 2018 році індексація пенсій так і не відбулась. Зробили її під вибори у березні 2019. Але фактично реформа викреслила з механізму індексації пенсії близько пів мільйона пенсіонерів: науковців, військових, державних службовців та інших категорій пенсіонерів, пенсії яким призначали на підставі інших законів.

Сьогодення

Коли у 2020 році прийшов наш уряд, а було це вже після 1 березня, з’ясували, що в бюджеті Пенсійного фонду України на 2020 рік кошти на індексацію передбачено лише на місяць — на грудень. Оскільки дату індексації із закону виключили, то через обмеженість ресурсів проводити її з 1 березня навіть не планували.

На той час вже почалася пандемія коронавірусу і ми розуміли, що літні люди потребують державної підтримки. Тому моїм головним завданням було в умовах обмежених ресурсів виокремити найбільш вразливі групи та допомогти їм, і не лише за рахунок індексації.

Тому наш уряд реалізував комплексний план підвищення пенсій, в тому числі всі пропозиції Президента України: в квітні людям, старшим за 80 років, встановили щомісячні доплати до пенсії у розмірі 500 гривень, у травні провели індексацію пенсій на 11%, і підвищення отримали 8,4 мільйона пенсіонерів, забезпечили виплату по 1000 гривень пенсіонерам за програмою Президента щодо підтримки на час пандемії. Також були і інші заходи підтримки пенсіонерів, які не стосуються безпосередньо підвищення доходів, але захищають найуразливіших — нова надбавка на догляд одиноким пенсіонерам, які потребують стороннього догляду, збільшення норм споживання комунальних послуг в межах програми субсидій, натуральна допомога продуктами та ліками.

На 2021 рік уряд вже затвердив бюджет Пенсійного фонду. Відповідно до нього, з січня 2021 року на 400 грн (до 2400 грн) вже зросли мінімальні пенсії для пенсіонерів, старших за 65 років, які мають стаж 30 років — для жінок і 35 років — для чоловіків, з березня відбудеться індексація пенсій на 11%, зростатимуть протягом року пенсії у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати з 1 грудня, будуть встановлені доплати по 400 гривень для пенсіонерів, старших за 75 років.

Безумовно, це все важливо: відреагувати на виклик, допомогти тим, хто цього потребує, швидко знайти рішення в кризовій ситуації та в умовах обмежених ресурсів, але базові питання соціальної політики не можуть вирішуватись в ручному режимі, має працювати система, встановлена на законодавчому рівні.

На моє переконання, саме таким базовим питанням є індексація пенсій. Я абсолютно впевнена, що дата індексації пенсій має буде зафіксована в законодавстві, пенсії мають індексуватись за однаковими правилами.

Майбутнє

Саме тому 27 січня уряд ухвалив розроблений Мінсоцполітики законопроєкт про індексацію пенсій для всіх пенсіонерів.

В ньому ми пропонуємо закріпити дату щорічної індексації пенсій — 1 березня, щоб в подальшому уникнути будь-яких політичних маніпулювань в цьому питанні. Також пропонуємо здійснювати щорічну індексацію пенсій всім без винятку категоріям пенсіонерів. Тобто і науковцям, і військовослужбовцям, і державним службовцям й іншим категоріям пенсіонерів — на загальних умовах.

Розуміючи проблеми, з якими люди передпенсійного віку зіштовхуються під час працевлаштування, ми запропонували також призначати достроково пенсії за півтора роки до досягнення пенсійного віку тим людям, трудовий договір з якими розірвано у зв’язку зі змінами в організації виробництва та за інших умов. А ще — призначати достроково пенсії матерям і батькам дітей, хворих на тяжкі, рідкісні захворювання, яким не встановлено інвалідність.

Сподіваємось, що ці законодавчі пропозиції будуть підтримані у Верховній Раді цього року та запрацюють з 2022-го, адже вони — про системність та соціальну справедливість, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Марина ЛАЗЕБНА,

міністерка соціальної політики України