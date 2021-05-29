Свій перший офіційний візит до України в статусі Прем’єр-міністра Словаччини Едуард Хегер здійснив у реаліях світової боротьби з пандемією коронавірусу. Тож не дивно, що очільник уряду держави, яка допомагає Україні долати вибрики COVID-19, приїхав до Києва із символічним подарунком для дитячої лікарні «Охматдит» — сертифікатом на надання захисних засобів у розмірі 195 тисяч євро.

Під час зустрічі Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та Прем’єр-міністра Словаччини Едуарда Хегера за зачиненими дверима також не обійшлося без обговорення теми протидії пандемії.

Денис Шмигаль подякував Словаччині за надання допомоги в розмірі 600 тисяч євро на закупівлю вакцини. Своєю чергою, Едуард Хегер зауважив, що Словаччина активно просуває ініціативу поширення вакцин для сусідніх країн і далі робитиме це, інформує департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Денис Шмигаль говорив про те, що Україна працює над створенням цифрового «ковід-сертифіката». «Важливо забезпечити його сумісність із відповідним сертифікатом у Євросоюзі. Необхідна наша взаємодія з ЄС щодо створення правової бази впровадження та взаємного визнання цих сертифікатів. Сподіваємося, Словаччина сприятиме цьому, а також — створенню механізму спрощеного перетину кордонів з країнами ЄС в умовах пандемії», — зазначив очільник українського уряду.

Актуальність безпеки

Сторони порушили питання ескалації ситуації, спричиненої російським нарощуванням сил на тимчасово окупованих територіях і вздовж держкордону з Україною. Денис Шмигаль висловив удячність Словаччині за чіткі сигнали підтримки України в цьому контексті та за підтримку її суверенітету й територіальної цілісності.

Обговорено питання безпеки в Азово-Чорноморському регіоні та ситуацію в тимчасово окупованому Криму. Ішлося й про те, що президент Словаччини Зузана Чапутова підтвердила участь в інавгураційному саміті «Кримської платформи».

Сторони торкнулися питання будівництва «Північного потоку-2». Денис Шмигаль наголосив, що активна протидія на міжнародній арені завершенню цього політичного проєкту, який загрожує безпеці й цілісності ЄС, має для всіх спільний інтерес.

Активізація на всіх рівнях

Після перемовин Денис Шмигаль та Едуард Хегер зробили для преси спільні заяви.

Денис Шмигаль насамперед наголосив, що між двома країнами відбувається активний політичний діалог, який точно триватиме. І висловив упевненість, що Словаччина й надалі підтримуватиме Україну в невизнанні спроби Росією анексії Криму, у протидії російській агресії проти України, підтримці санкційної політики щодо РФ, адже Україна важлива й невід’ємна частина Європи.

«У питанні боротьби з пандемією коронавірусу наші країни продемонстрували справжню солідарність і взаємопідтримку. З огляду на ознаки поліпшення епідситуації в Україні та Словаччині, сподіваємося, що зможемо забезпечити мобільність наших громадян у літньому туристичному сезоні», — зазначив наш Прем’єр.

Україна та Словаччина погоджуються з необхідністю активізації двостороннього співробітництва. І проведення п’ятого засідання українсько-словацької змішаної комісії з економічного, промислового, науково-технічного співробітництва стане важливим кроком в оцінці сучасного стану торгівлі між країнами.

Для двох сусідніх країн важливим завданням постало впровадження спільного прикордонного й митного контролю на українсько-словацькій ділянці кордону.

«Домовилися, що співпраця наших країн у сфері зайнятості й трудової міграції заслуговує на підвищену увагу від урядів країн. Домовилися максимально використовувати наш транзитний потенціал. Україна й Словаччина завершили процедури з набуття чинності угоди щодо міжнародного аеропорту «Ужгород». Сподіваюся, найближчими днями буде підписано імплементаційні протоколи до угоди, що покладе початок повному відновленню роботи летовища», — акцентував Денис Шмигаль.

До слова, під час офіційних перемовин Денис Шмигаль говорив, що уряд вже фактично має підписані угоди з однією українською авіакомпанією з організації регулярного рейсу Київ — Ужгород.

Едуард Хегер розповів журналістам, що за кілька днів набуде чинності міждержавний договір про використання повітряного простору Словаччини та летовища в Ужгороді.

«Ми зустрінемося там з паном Денисом Шмигалем і зможемо продовжити розмову про співпрацю, особливо в прикордонних регіонах, щоб поліпшувати там умови життя громадян», — зазначив він.

Едуард Хегер наголосив, що Україна — важливий друг і партнер Словаччини, яка повністю підтримує євроінтеграційні та євроатлантичні прагнення України.

«Ми самі пройшли цей шлях і охоче поділимося великим досвідом із вашою державою. Підтримуємо реформи в Україні, завдяки яким вона буде стійкішою як усередині, так і ззовні, і які наближатимуть її до ЄС», — зауважив гість.

А ще Словаччина зацікавлена в співпраці в енергетичній галузі (природний газ, електрика, водень). «Для цього потрібна прогнозована підприємницька сфера. Будемо взірцем один для одного, щоб у цьому аспекті наші країни могли розвиватися. Оновлення й активізація розвитку торгових відносин будуть корисні обом державам», — резюмував Едуард Хегер.