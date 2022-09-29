Це не високотехнологічна зброя, але знищити танк і завдавати серйозних руйнувань може. В Україні розробляють систему протидії — і військову, і дипломатичну

У війні проти України росіяни почали активно використовувати дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed-136, марковані як «Герань-2». Є підтверджені факти використання цих дронів на лінії фронту і проти великих міст на півдні нашої країни.

Наприклад, іранськими безпілотниками ворог ледь не щодня атакує Одещину. Протягом 23—26 вересня було вражено об’єкт інфраструктури, припортову будівлю, а також військовий об’єкт в області. За словами експертів, рф запускає по шість-вісім таких камікадзе, які можуть знищувати системи ППО та руйнувати будівлі. Запускають з тимчасово окупованого Криму. Дальність польоту цих дронів з мису Тарханкут становить понад 180 км.

Отже, що відомо про ці дрони та як їм протидіяти?

Звідки у підсанкційного Ірану власні безпілотники?

Про іранські безпілотники заговорили позаторік улітку, хоч розробляти власні БПЛА Тегеран розпочав ще у 1980-х роках. Через санкції Іран був відрізаний від сучасних технологій і став, як розповідає кореспондент АрміяInform Олександр Козубенко, на звичний для подібних країн шлях — виробництво власної продукції на основі вкрадених зразків.

«Результати з’явилися дуже вчасно для росії: нові зразки озброєння до Корпусу вартових революції передали у 2020 році. У грудні 2021-го було представлено відео застосування безпілотних літальних апаратів «Шахід» (Shahed-136) та їхню мобільну пускову установку, замасковану під кузов самоскида», — каже пан Козубенко.

Загалом, продовжує Олександр Козубенко, Іран надає великого значення розвитку бойових дронів — тактичних, стратегічних, розвідувальних, ударних.

«Ізраїльська розвідка підтверджує, що тегеранська промисловість має певні успіхи в цій галузі, незважаючи на жорсткі міжнародні санкції. Поки що Тегерану не доступне проєктування й масове виробництво власних літаків, але вкрадені іноземні технології дають змоогу працювати з полегшеним варіантом — безпілотниками», — акцентує кореспондент АрміяInform.

Характеристики Shahed-136: призначення та можливості

Одразу слід наголосити, що заявлені характеристики часто відрізняються від реальних. Тож наводимо приблизні дані з відкритих джерел.

Дрон-камікадзе Shahed-136 — тип безпілотних літальних апаратів з бойовою частиною. Вони здатні тривалий час у режимі очікування перебувати в повітрі поблизу цілі та оперативно атакувати її після отримання команди від оператора.

Також дрон здатний виконувати завдання, на яке його запрограмували автоматично.

Shahed-136 призначений для ураження цілей на далекій відстані. Наводиться дрон на стаціонарну ціль за супутниковими координатами. Запускається з пускової платформи (установку для запуску виконано у вигляді контейнера, замасковано під вантажівку, вагони поїздів; одночасно в ній може бути п’ять безпілотників. Уже в Україні з’ясувалося, що на них встановлено двигуни завбільшки з мотор на старих мотоциклах «Ява». — Ред.). Боєголовка розташована в носовій частині дрона. Невеликі за розміром безпілотники літають низько, тому українським системам ППО буває важко їх відстежити. Виявляють дрони часто завдяки гучному двигуну — він шумить, як на мопеді чи бензопилі. Зазвичай їх запускають парами — один нижче, другий вище, тобто якщо перший збивають, то на ціль заходить другий — чи навіть зграями. Shahed-136 мають модифікації, здатні завдавати високоточних ударів. Однак поширеніший варіант, що наводиться за супутниковими координатами та вражає лише стаціонарні об’єкти.

ТТХ іранського дрона-камікадзе:

дальність польоту — до 1000 км;

швидкість — 185 км/год;

вага — 200 кг;

довжина — 3,5 м;

розмах крил — 2,5 м;

головна частина може нести до 50 кг вибухівки;

в рф цей дрон назвали «Герань-2».

Як давно росія використовує дрони Shahed?

Першими про ймовірність постачання до росії безпілотників іранського виробництва з посиланням на джерела в уряді США повідомили американські ЗМІ 10 липня. Наступного дня цю інформацію підтвердив радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван. Він сказав, що рф звернулась до Ірану із проханням поставити їм сотні безпілотних літальних апаратів, зокрема бойових, для війни в Україні. Офіційно Іран заперечив заяви про надання безпілотників росії. Це повідомлення на сайті іранського МЗС опублікували 15 липня. Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдоллохіян у телефонній розмові з очільником українського МЗС Дмитром Кулебою заявив, що Іран виступає «проти війни в Україні» і «не підтримує кроки, які призведуть до продовження та ескалації бойових дій».

Натомість адміністрація Білого дому опублікувала нові докази: супутникові знімки, які зафіксували делегацію кремля в Ірані на військовій базі безпілотників «Шахід».

19 серпня Іран відправив до росії перші партії безпілотників, повідомила прессекретар Білого дому Карін Жан-П’єр. 30 серпня прессекретар президента рф пєсков, як повідомив російський інтерфакс, назвав повідомлення про постачання з Ірану фейком, хоч сказав, що відносини країн «динамічно розвиваються». 13 вересня фотографії першого БПЛА, схожого на іранський Shahed-136, опублікував у Twitter один з військових офіцерів. Апарат збили в Куп’янську (Харківська область). Після цього повідомлення про збиті БПЛА з’являлися дедалі частіше.

Військові експерти: іранські дрони все одно небезпечні

«Іранські БПЛА в 2022 році неможливо назвати проривом», — коментує активіст Укрінформу Одеського осередку Демокири, інженер авіаційної та ракетної техніки Станіслав Маньков. Попередньо відомо про відносно просту і обмежену в можливостях систему наведення, дешевий двигун та конструкцію, що, за словами експерта, цілком відповідає вимогам до простого одноразового ударного БПЛА.

«На Shahed-136 стоїть поршневий чотирициліндровий авіаційний двигун іранської фірми Mado MD-550 — копія німецького двигуна L550 від фірми Limbach. Двигун має потужність 50 к.с. та питому витрату пального на рівні 340—440 г/к.сгод. Щоб подолати 2500 км, як про це часто пишуть, цей апарат має провести в повітрі не менш як 13,5 години (за умови, що політ весь час проходить на максимальній швидкості ~185 км/год). За таких умов цей БПЛА витратить не менш як 230 кг палива, що перевищує заявлену загальну масу 200 кг. Реалістичніший вигляд має запас палива 100 кг (половина загальної маси), на ~6 годин польоту на дальність ~1000 км», — каже пан Маньков.

«Не можу говорити про якийсь технологічний прорив, оскільки його немає. Це спроба створити копії ізраїльських та американських БПЛА, які збивали в Ірані, але через застосування кустарних комплектуючих за якістю вони далекі від досконалості», — доповнює військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. З іншого боку, продовжує він, навіть такого рівня виробництва дронів-камікадзе немає в росії, що лише підкреслює: навіть Іран розвинененіший у певних напрямах, ніж російський впк.

Однак…

«Ці дрони, не будучи технічним та технологічним дивом, все одно небезпечні, адже вони носії серйозної бойової частини», — підкреслив військовий експерт.

Загалом про Shahed-136 відомо не так багато, попри наявність інформації про їх ТТХ у відкритих джерелах. На думку пана Коваленка, це пов’язано з тим, що багато параметрів явно завищено.

«Наприклад, у відкритих джерелах можна побачити, що дальність польоту цього БПЛА — 2 000 кілометрів, але це явно гіпертрофоване перебільшення. Ефективна дальність польоту цього БПЛА — до 200 км», — каже оглядач групи «Інформаційний спротив».

Відомо, що вони мають нераціональну систему наведення, яка за слабкого сигналу значно знижує точність Shahed-136. Для забезпечення більш-менш прийнятної точності цих камікадзе супроводжує ударно-розвідувальний БПЛА Mohajer-6, який і забезпечує «шахідам» підсвічування.

«До мінусів належить і те, що вони не здатні завдавати ударів по рухомих об’єктах, тільки стаціонарних, — наголошує експерт. — Головна ж небезпека від цих дронів — серйозна бойова частина. По суті, це великокаліберний снаряд, здатний знищити танк і завдавати серйозних руйнувань будинкам, наприклад зруйнувати кілька квартир».

Як ці дрони можна виявляти і нейтралізувати — збивати?

За словами Станіслав Манькова, незважаючи на простоту, завчасно виявити цей апарат в повітрі — завдання «із зірочкою».

«Його розміри та композитна конструкція створюють труднощі для виявлення за допомогою радарів. Візуально це ускладнено через малі розміри, надто вночі. Візуально, але з тепловізором також проблемне виявлення через малі розміри, відносно холодний двигун, розташований у задній частині апарата», — каже інженер.

«Наша ППО вперше зіткнулася з такою загрозою. Кожна ціль у ППО має свої алгоритми напрацювання. Доки ці алгоритми не опрацьовано, Shahed-136 зможуть проривати нашу ППО. Крім того, їх зазвичай застосовують групами, що теж підвищує ймовірність прориву ППО», — вважає Олександр Коваленко.

Напрацювання алгоритмів протидії займе певний час, але загалом це не якась невразлива зброя.

«Проти нього застосовують такі самі засоби ураження, як і проти звичайних БПЛА, зокрема зенітними самохідними установками і ЗРК малої й середньої дальності ураження», — підкреслив військовий експерт.

Ідеться зокрема про українську ЗСУ-23-4 «Шилка» чи німецьку Gepard.

«Збивати Shahed-136 можна майже всім, починаючи з автоматичної стрілецької піхотної зброї, малокаліберних зенітних гармат, певними видами ПЗРК, ЗРК малої та середньої дальності», — погоджується Станіслав Маньков.

Основне питання в тому, щоб підібрати таку комбінацію засобів для виявлення і вогневого ураження, аби надійно виявляти і знищувати ціль завчасно.

«Наступна вимога до такого рішення — забезпечення масовості. У нас величезна протяжність фронту суходолом та морем. Сумніваюся, що наявні антидронові рішення зможуть забезпечити швидке насичення армії на необхідному рівні», — додав експерт.

Тому, мабуть, в масовому порядку буде знайдено комбінацію з наявних сил та засобів для протидії іранським одноразовим ударним БПЛА. Робота в цьому напрямі вже розпочалася. 26 вересня керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк повідомила, що всі зразки збитих іранських безпілотників Shahed-136 ретельно вивчають українські фахівці.

«Це достатньо нова зброя, з якою ми зіткнулися. Тому всі зразки, які ми зуміли здобути, вивчають фахівці, напрацьовують найефективнішу систему протидії їм. Зокрема, у нас є приклади результативного збиття цих дронів. Є розуміння, що їх можна збивати на певній висоті й стрілецькою зброєю — це також використовують ефективно», — заявила пані Гуменюк.

Києву слід негайно розірвати дипвідносини з Іраном

9 вересня США наклали санкції на іранську компанію, яку вони звинуватили в координації військових польотів для транспортування іранських безпілотників до росії, а також на три інші компанії, які брали участь у виробництві іранських безпілотників.

Згодом, 23 вересня, зреагувала Україна, позбавивши посла Ірану акредитації.

«Постачання зброї росії для ведення війни проти України — недружній акт, який завдає серйозного удару відносинам України та Ірану. У відповідь на такий недружній акт українська сторона ухвалила рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також істотно скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві», — йдеться у заяві МЗС України.

Що ж, це серйозний крок. Але чи достатній з огляду на те, що посол Ірану й так не присутній в Україні?

«Реакція на продаж Іраном безпілотників росії хоч і запізніла, але правильна. Проте це лиш перший крок. Насправді слід негайно розривати дипломатичні відносини і накладати ембарго на постачання будь-яких продуктів харчування, — стверджує дипломат Вадим Трюхан. За його словами, слід усвідомлювати, що реакції України, хоч би якою жорсткою вона була, недостатньо. — Україна має домагатися від наших партнерів, зокрема США і ЄС, припинення переговорів стосовно так званої нової ядерної угоди і зняття ембарго, а також щодо накладення додаткових санкцій».

Над тим, наскільки серйозними наслідками для Ірану обернеться фактично відкрите постачання озброєнь рф, що йде врозріз із політикою всього світу, розмірковує політолог експерт Аналітичної групи «Левіафан» Микола Мельник: «Думаю, США серйозно спантеличені. Політика, яку американці проводили на Близькому Сході останні 20 років, виявилася непослідовною. Кожна нова адміністрація Білого дому має свою позицію щодо Ірану. Республіканці вводили жорсткіші санкції, демократи намагаються їх послабити. Іран почав розуміти, що краще якийсь час перечекати і спробувати домовитися з новою адміністрацією. Але зараз Білому дому доведеться реагувати. Надто що в оточенні Байдена там превалює думка про необхідність активної позиції США на світовій арені загалом та підтримки України зокрема. І кожний новий ворог України автоматично стає ворогом США». Політолог прогнозує посилення американських санкцій проти Ірану. Крім того, нагадує він, США мають чимало союзників на Близькому Сході, готових відкрито виступити проти Ірану. Це Саудівська Аравія, можливо, Ірак.

«Думаю, найближчі тиждень-два зрозуміємо, яка позиція перемогла у Вашингтоні: агресивна (санкції тощо) або примирлива (що буде помилкою)», — резюмує Микола Мельник.

Мирослав ЛІСКОВИЧ,

Укрінформ

Друкується зі скороченнями