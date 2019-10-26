«Приїжджайте в Прикарпаття, приїжджайте, люди добрі, завжди будуть раді вам», — ці слова з пісні Миколи Мозгового часто спадають на думку тим, хто вперше навідався у цей край. Край із цілющим повітрям смерекових лісів, високими горами, стрімкими річками, пам’ятками історії, архітектури й культури. Вас гостинно зустрінуть, розкажуть, де і що краще купити, замовити, подивитися. В області лише «зелених садиб» більш як 300, що перевищує 80% їх загальної кількості в Україні, в кожному місті й містечку до ваших послуг готелі, мотелі, хостели, санаторії тощо. Так що завжди знайдете де зупинитися і обрати маршрут до вподоби: пішохідний, пригодницький, екстремальний або дуже популярний останнім часом водний туризм Дністром, по якому з весни до осені щоденно сплавляються сотні туристів на байдарках, каное або плотах. Знайомство з цим чудовим краєм варто починати з обласного центру, який має дуже добре сполучення з іншими регіонами України.

Тепле, красиве і комфортне

Центр міста, в якому найбільше цікавих пам’яток історії, архітектури і культури, можна оглянути за пів дня. Але за умови, що у вас не виникне спокуси детальніше ознайомитися з історією краю, його минулим і сьогоденням у музеях або поспілкуватися із друзями чи родиною в одному із затишних кафе, яких довкола безліч.

Прибувши поїздом на залізничний вокзал чи автобусом на центральний автовокзал, вже за десять хвилин пішої прогулянки матимете змогу побачити будівлю, яку зображено на гербі міста. Це міська ратуша — єдина в Україні у стилі конструктивізму, що панував у 1930 роках, і єдина в нашій державі світська споруда з позолоченою банею. Тут розміщено краєзнавчий музей, експозиції якого повідають вам про природу, історію, народне мистецтво та археологічні знахідки краю. Його окраса — колекція археологічних пам’яток доби Київської Русі й Галицько-Волинської держави, багате зібрання зброї та стародруків, речей народного побуту тощо. А якщо у вас є бажання й сили подолати 166 сходинок до оглядового майданчика під банею ратуші, звідси побачите панораму міста з висоти пташиного польоту.

Ще кілька хвилин прогулянки — і ви вже біля скарбниці образотворчого мистецтва Прикарпаття. Експозиційна зала музею розташована у найдавнішій споруді міста — ренесансному костелі Непорочного Зачаття Діви Марії. Ви зможете побачити унікальні пам’ятки галицького іконопису, творчість класиків західноукраїнського малярства, роботи українських художників другої половини ХХ століття. Поряд — твори польських, австрійських, німецьких та італійських майстрів ХVIII—XX сторіч. У музеї зберігається велика колекція сучасної закордонної графіки. Гордість експозиції скульптур — три фігури ангелів путті різця самого Іоанна Георга Пінзеля.

Знайомлячись із центом міста, обов’язково вийдете на головну пішохідну вулицю, яку називають «стометрівкою» або «соткою», хоч її довжина — метрів із 500. Вулиця давно стала місцем зустрічей та прогулянок і тутешніх жителів, і гостей, виступів вуличних музикантів. Книгарні, кав’ярні, крамнички приваблюють розмаїттям, а під час щорічного міжнародного фестивалю «Свято ковалів» головні гості — ковані скульптури.

Ідея Urban Space 100 — створити громадський проєкт в Івано-Франківську, що стане успішним прикладом об’єднання соціально активних людей для розвитку свого міста. Краудфандингова компанія об’єднала 100 людей, що профінансували проєкт. 80% прибутку спрямовують на реалізацію громадських проєктів в Івано-Франківську.

Культурний центр Гуцульщини

За 55 кілометрів від Івано-Франківська розташоване місто Коломия, яке оспівано в піснях і від назви якого походять гуцульські співанки-коломийки. До міста добратись дуже легко — є багато автобусів і маршруток, поїздів. Одні називають Коломию столицею Гуцульщини, інші — маленьким Львовом. З містом пов’язане ім’я письменника Леопольда фон Захера-Мазоха, про що свідчать його українські новели «Дон Жуан з Коломиї» та «Місячна ніч».

Коломийський ринок вишиванок унікальний не лише товарами, а ще й тім, що тут не вдень, а щотижня у ніч із середи на четвер близько другої години збираються майстрині-вишивальниці, які продають свій крам. Сорочки, спідниці, запаски, шаровари, віночки, рушники — кожен може знайти товар до смаку і відповідно до наповнення свого гаманця. Останнє теж важливо, бо на цьому ринку унікальний виріб можна придбати досить дешево. Адже більшість його продають самі майстрині. По вишиті сорочки, особливо популярні серед покупців, сюди приїжджають з різних регіонів України і навіть із сусідніх країн.

Музей «Писанка» один з найвідоміших в Україні, розташований саме в Коломиї, визнано найбільшою писанкою у світі, оскільки заввишки сягає 13,5 метра, а діаметр — 10 метрів. У цьому унікальному музеї зібрано понад 6 тисяч писанок, крашанок з усіх регіонів України. Чимало пасхальних яєць передала з-за кордону діаспора.

Село-музей

Криворівня. У цьому селі полюбляв відпочивати Іван Франко, з його легкої руки сюди неодноразово навідувалися Леся Українка та її найкраща подруга письменниця Ольга Кобилянська, Осип Маковей та їхній спільний друг Василь Стефаник, дружина Антона Чехова відома акторка свого часу Ольга Кніппер. Михайло Коцюбинський жив у селі по кілька років, створив повість «Тіні забутих предків», за якою Сергій Параджанов зняв фільм.

У музеях Криворівні можна провести цілий день. Хата-ґражда — пам’ятка архітектури, в якій знімали стрічку «Тіні забутих предків». Літературно-меморіальний музей Івана Франка розташовано в будинку, де він жив у літні місяці й де збиралися його численні друзі, серед яких були Михайло Грушевський, Володимир Шухевич та інші. Багато цікавого можна побачити і в краєзнавчому музеї Михайла Грушевського.

Найбільший гірськолижний курорт України «Буковель» теж розташований в Івано-Франківській області. Цей туристично-рекреаційний комплекс працює цілорічно. І недарма, оскільки за останніх 15 років чисельність відпочивальників зросла з кількох десятків тисяч до майже півтора мільйона за рік.

Улітку Буковель стає лісовим Артеком, де на школярів чекають три дитячих табори відпочинку. А на дорослих — пішохідний туризм, прогулянки на конях, купання в гірських або штучних озерах та багато інших розваг.

Варто побувати в Манявському скиті, який тривалий час слугував опорою православ’я на Західній Україні, коли вона була під владою чужоземців. Цей монастир за жорсткість статуту й аскетизм одержав назву Другого Афону. Безумовно, є що подивитися у колишній столиці Галицько-Волинської держави Галичі, завжди велелюдному Яремчі з його водоспадом і багатьох інших містах і селах Прикарпаття.

Детальніше про ці та інші туристські маршрути Івано-Франківської області можна дізнатися в управлінні міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської ОДА за адресою:

Вул. Грушевського, 21; тел.: (0342)55-19-25; 55-20-42; e-mail: ums@if.gov.ua.