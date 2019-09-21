Президент України
звільнив:
ЄЖАКА Франка Франковича — з посади голови Богородчанської районної державної адміністрації Івано-Франківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ЛЮТОГО Олега Валерійовича — з посади голови Верховинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ПОПОВИЧА Миколу Богдановича — з посади голови Галицької районної державної адміністрації Івано-Франківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ЛЕВКУНА Ярослава Ілліча — з посади голови Городенківської районної державної адміністрації Івано-Франківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
МАЗУРА Юрія Йосифовича — з посади голови Долинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ГЛУШКОВА Любомира Олексійовича — з посади голови Коломийської районної державної адміністрації Івано-Франківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
КІЧЕРЯКА Віталія Васильовича — з посади голови Косівської районної державної адміністрації Івано-Франківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
КЕНІЗА Олександра Володимировича — з посади голови Надвірнянської районної державної адміністрації Івано-Франківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
БІЛІНСЬКОГО Петра Степановича — з посади голови Рогатинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ЛЮКЛЯН Ірину Богданівну — з посади голови Рожнятівської районної державної адміністрації Івано-Франківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
СВІЩОВСЬКОГО Богдана Романовича — з посади голови Снятинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
СЕМАНЮКА Івана Миколайовича — з посади голови Тисменицької районної державної адміністрації Івано-Франківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ДРОГОМИРЕЦЬКОГО Івана Михайловича — з посади голови Тлумацької районної державної адміністрації Івано-Франківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
САЛТИКОВА Валерія Миколайовича — з посади голови Каховської районної державної адміністрації Херсонської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ДАНІВА Івана Михайловича — з посади голови Калуської районної державної адміністрації Івано-Франківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ЛЮШИНА Віталія Григоровича — з посади голови Березнівської районної державної адміністрації Рівненської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ПАРФЕНЮКА Юрія Васильовича — з посади голови Дубенської районної державної адміністрації Рівненської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ЧЕРНІЯ Сергія Олександровича — з посади голови Корецької районної державної адміністрації Рівненської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
РУХЕРА Петра Віталійовича — з посади голови Млинівської районної державної адміністрації Рівненської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ТУРОВИЧА Богдана Михайловича — з посади голови Острозької районної державної адміністрації Рівненської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ВАЩУКА Олега Володимировича — з посади голови Радивилівської районної державної адміністрації Рівненської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.