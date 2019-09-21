Президент України 

звільнив:

ЄЖАКА Франка Франковича — з посади голови Богородчанської районної державної адміністрації Івано-Франківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ЛЮТОГО Олега Валерійовича — з посади голови Верховинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ПОПОВИЧА Миколу Богдановича — з посади голови Галицької районної державної адміністрації Івано-Франківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ЛЕВКУНА Ярослава Ілліча — з посади голови Городенківської районної державної адміністрації Івано-Франківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

МАЗУРА Юрія Йосифовича — з посади голови Долинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ГЛУШКОВА Любомира Олексійовича — з посади голови Коломийської районної державної адміністрації Івано-Франківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

КІЧЕРЯКА Віталія Васильовича — з посади голови Косівської районної державної адміністрації Івано-Франківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

КЕНІЗА Олександра Володимировича — з посади голови Надвірнянської районної державної адміністрації Івано-Франківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

БІЛІНСЬКОГО Петра Степановича — з посади голови Рогатинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ЛЮКЛЯН Ірину Богданівну — з посади голови Рожнятівської районної державної адміністрації Івано-Франківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

СВІЩОВСЬКОГО Богдана Романовича — з посади голови Снятинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

СЕМАНЮКА Івана Миколайовича — з посади голови Тисменицької районної державної адміністрації Івано-Франківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ДРОГОМИРЕЦЬКОГО Івана Михайловича — з посади голови Тлумацької районної державної адміністрації Івано-Франківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

САЛТИКОВА Валерія Миколайовича — з посади голови Каховської районної державної адміністрації Херсонської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ДАНІВА Івана Михайловича — з посади голови Калуської районної державної адміністрації Івано-Франківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ЛЮШИНА Віталія Григоровича — з посади голови Березнівської районної державної адміністрації Рівненської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ПАРФЕНЮКА Юрія Васильовича — з посади голови Дубенської районної державної адміністрації Рівненської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ЧЕРНІЯ Сергія Олександровича — з посади голови Корецької районної державної адміністрації Рівненської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

РУХЕРА Петра Віталійовича — з посади голови Млинівської районної державної адміністрації Рівненської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ТУРОВИЧА Богдана Михайловича — з посади голови Острозької районної державної адміністрації Рівненської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ВАЩУКА Олега Володимировича — з посади голови Радивилівської районної державної адміністрації Рівненської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.