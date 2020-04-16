Президент України

звільнив:

ГРИГОРЕНКО Ірину Володимирівну — з посади голови Дворічанської районної державної адміністрації Харківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ПРИХОДЬКА Валерія Анатолійовича — з посади голови Шевченківської районної державної адміністрації Харківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

МОРОЗА Олександра Олександровича — з посади голови Компаніївської районної державної адміністрації Кіровоградської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

НЕДІЛЬКО Тетяну Миколаївну — з посади голови Бахмацької районної державної адміністрації Чернігівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

ДУПУ Анатолія Петровича — з посади голови Талалаївської районної державної адміністрації Чернігівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.

призначив:

СТУЖУКА Анатолія Володимировича — головою Хорошівської районної державної адміністрації Житомирської області;

СТРУКОВА Юрія Миколайовича — головою Дворічанської районної державної адміністрації Харківської області;

КАНАШЕВИЧА Андрія Вікторовича — головою Шевченківської районної державної адміністрації Харківської області;

КОВАЛЕНКА Віталія Васильовича — головою Компаніївської районної державної адміністрації Кіровоградської області;

ГАМЕРУ Володимира Зиновійовича — головою Онуфріївської районної державної адміністрації Кіровоградської області;

СЕРБИНА Віктора Івановича — головою Козельщинської районної державної адміністрації Полтавської області;

ЗАХАРКІВА Олега Мирославовича — головою Бережанської районної державної адміністрації Тернопільської області;

ШИПІТКА Володимира Васильовича — головою Заліщицької районної державної адміністрації Тернопільської області;

БАДИЩУКА Василя Ігоровича — головою Лановецької районної державної адміністрації Тернопільської області;

ПИСАРЕНКА Анатолія Миколайовича — головою Чорнобаївської районної державної адміністрації Черкаської області;

МЕЛЬНИК Світлану Петрівну — головою Бахмацької районної державної адміністрації Чернігівської області;

ЗУБОВУ Маргариту Володимирівну — головою Талалаївської районної державної адміністрації Чернігівської області.