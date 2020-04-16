Президент України
звільнив:
ГРИГОРЕНКО Ірину Володимирівну — з посади голови Дворічанської районної державної адміністрації Харківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ПРИХОДЬКА Валерія Анатолійовича — з посади голови Шевченківської районної державної адміністрації Харківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
МОРОЗА Олександра Олександровича — з посади голови Компаніївської районної державної адміністрації Кіровоградської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
НЕДІЛЬКО Тетяну Миколаївну — з посади голови Бахмацької районної державної адміністрації Чернігівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
ДУПУ Анатолія Петровича — з посади голови Талалаївської районної державної адміністрації Чернігівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.
призначив:
СТУЖУКА Анатолія Володимировича — головою Хорошівської районної державної адміністрації Житомирської області;
СТРУКОВА Юрія Миколайовича — головою Дворічанської районної державної адміністрації Харківської області;
КАНАШЕВИЧА Андрія Вікторовича — головою Шевченківської районної державної адміністрації Харківської області;
КОВАЛЕНКА Віталія Васильовича — головою Компаніївської районної державної адміністрації Кіровоградської області;
ГАМЕРУ Володимира Зиновійовича — головою Онуфріївської районної державної адміністрації Кіровоградської області;
СЕРБИНА Віктора Івановича — головою Козельщинської районної державної адміністрації Полтавської області;
ЗАХАРКІВА Олега Мирославовича — головою Бережанської районної державної адміністрації Тернопільської області;
ШИПІТКА Володимира Васильовича — головою Заліщицької районної державної адміністрації Тернопільської області;
БАДИЩУКА Василя Ігоровича — головою Лановецької районної державної адміністрації Тернопільської області;
ПИСАРЕНКА Анатолія Миколайовича — головою Чорнобаївської районної державної адміністрації Черкаської області;
МЕЛЬНИК Світлану Петрівну — головою Бахмацької районної державної адміністрації Чернігівської області;
ЗУБОВУ Маргариту Володимирівну — головою Талалаївської районної державної адміністрації Чернігівської області.