Президент України

звільнив:

МАР’ЯНЕНКА Геннадія Івановича – з посади голови Олександрівської районної державної адміністрації Донецької області згідно з поданою ним заявою;

ТКАЧЕНКА Юрія Анатолійовича – з посади голови Вільшанської районної державної адміністрації Кіровоградської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

РАДІБЕДУ Валерія Васильовича – з посади голови Сновської районної державної адміністрації Чернігівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.

призначив:

НІКОЛАЙЧУКА Святослава Володимировича – головою Жмеринської районної державної адміністрації Вінницької області;

ТЕРЕЩЕНКА Андрія Валерійовича – головою Слов’янської районної державної адміністрації Донецької області;

ДУБЧЕНКА Олександра Євгеновича – головою Вільшанської районної державної адміністрації Кіровоградської області;

СЛЮСАРЄВУ Світлану Олександрівну – головою Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області;

ВЛАСЕНКА Романа Геннадійовича – головою Попаснянської районної державної адміністрації Луганської області;

ЧЕРНОВУ Сніжану Петрівну – головою Куп’янської районної державної адміністрації Харківської області.