Президент України
звільнив:
МАР’ЯНЕНКА Геннадія Івановича – з посади голови Олександрівської районної державної адміністрації Донецької області згідно з поданою ним заявою;
ТКАЧЕНКА Юрія Анатолійовича – з посади голови Вільшанської районної державної адміністрації Кіровоградської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;
РАДІБЕДУ Валерія Васильовича – з посади голови Сновської районної державної адміністрації Чернігівської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.
призначив:
НІКОЛАЙЧУКА Святослава Володимировича – головою Жмеринської районної державної адміністрації Вінницької області;
ТЕРЕЩЕНКА Андрія Валерійовича – головою Слов’янської районної державної адміністрації Донецької області;
ДУБЧЕНКА Олександра Євгеновича – головою Вільшанської районної державної адміністрації Кіровоградської області;
СЛЮСАРЄВУ Світлану Олександрівну – головою Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області;
ВЛАСЕНКА Романа Геннадійовича – головою Попаснянської районної державної адміністрації Луганської області;
ЧЕРНОВУ Сніжану Петрівну – головою Куп’янської районної державної адміністрації Харківської області.