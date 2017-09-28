На місці події вчора вранці перебував Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. «Ситуація у Калинівці, де сталася пожежа і детонація боєприпасів на військових складах, контрольована. Ключове завдання всіх служб — потурбуватися про безпеку людей, — сказав глава уряду в ефірі телеканалу «Прямий». — Мобілізовано всі служби, всі працюють, ситуація контрольована, вживають заходів з гасіння пожежі, мобілізовано техніку й особовий склад. Зараз всі роблять усе можливе. Кожен підрозділ виконує свої функції: ДСНС, Нацполіція, Міноборони». Прем’єр-міністр зауважив, що нині головне — потурбуватися про безпеку людей і максимально швидко подолати наслідки події.

За повідомленням Головного управління ДСНС у Вінницькій області, 26 вересня близько 22-ї години надійшла інформація про пожежу та детонацію боєприпасів на території військового складу 48 арсеналу Збройних сил (військова частина А1119) поблизу райцентру Калинівка. Було здійснено оповіщення жителів міста й населених пунктів у 10-кілометровій зоні (сіл Павлівка, Медвідка, Дорожне, Сальник, Стрижавка) і розпочато евакуацію. За заявками жителів додатково здійснено відселення із сіл Іванів та Лісова Лисіївка Калинівського району.

До евакуації населення залучили понад 50 автобусів і 10 автомобілів швидкої медичної допомоги. З населенням працює група психологів. За інформацією ДСНС, на середину вчорашнього дня було евакуйовано понад 30 тисяч осіб. Одну людину, яку травмовано, госпіталізовано в медичний заклад. Усіх евакуйованих забезпечено тимчасовим розміщенням і гарячим харчуванням. За необхідності надають медичну допомогу.

У Вінниці людей розмістили у школах № 5, 6, 29 і 31. У них тимчасово припинили навчання, а інші навчальні заклади й дитячі садки працюють у звичайному режимі. За інформацією відділу з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної і оборонної роботи Вінницької міської ради, територія міста Вінниці в зону ураження не підпадає.

У зв’язку з надзвичайною ситуацією керівництво Вінницької облдержадміністрації звернулося до жителів області. У зверненні зазначено, що ситуацію контролює служба з надзвичайних ситуацій, правоохоронні органи, військові та обласна державна адміністрація. В області створено штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Підрозділи ДСНС ліквідували загоряння чотирьох житлових будинків, що виникло внаслідок влучання боєприпасів. Було закрито рух усіх видів транспорту, зокрема автотранспорту на автодорозі Житомир — Могилів-Подільський, залізничного транспорту на перегоні Сосенка — Калинівка Південно-Західної залізниці, повітряного транспорту в радіусі 50 кілометрів від Калинівки. Відключили лінії електропередач Калинівка — УкрФлора та Калинівка — Лаврівка, а також газопостачання сіл Дорожнє, Медвідка, Лаврівка.

В області зміненим маршрутом курсують 47 пасажирських поїздів. Час їхньої затримки в дорозі становить близько п’яти годин, а окремих — до восьми. Залізничний перегін Сосонка — Калинівка повністю закритий для руху поїздів у зв’язку із заходами безпеки. Персонал 6 станцій та одного роз’їзду евакуйовано. Зміненим маршрутом курсують 47 потягів.

За даними Міноборони, на складах зберігається орієнтовно 83 тисячі тонн боєприпасів. «Військова прокуратура Південного регіону внесла до ЄРДР кримінальне провадження за статтею 113 Кримінального кодексу: диверсія. Наші співробітники входять до складу слідчої групи, тривають оперативні та слідчі дії», — повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

Станом на 9:30 учорашнього ранку інтенсивність вибухів на складі боєприпасів зменшилася у рази, про це під час брифінгу повідомив перший заступник голови облдержадміністрації Андрій Гижко, якого розпорядженням голови обласної державної адміністрації призначено керівником робіт з ліквідації надзвичайної ситуації. «Порівняно з тією ситуацією, яка була вчора о 22:00, інтенсивність зменшилася в 15—20 разів. Якщо була інтенсивність 50—60 розривів снарядів на хвилину, то тепер розривається 3—4 снаряди на хвилину», — уточнив посадовець. За його словами, на території складу з боєприпасами працюють два танки, які поливають територію водою, щоб загасити пожежу. Військові запевняють, що на складах не було й не могло бути хімічних боєприпасів.

Основне завдання — локалізація осередків пожежі та недопущення подальшого поширення вогню. Авіація ДСНС та наземні підрозділи перебувають у стані готовності до практичного застосування. По периметру об’єкт узяли під охорону підрозділи Нацполіції, ДСНС, НГУ. Прибули до місця події піротехнічні розрахунки, яких залучено на опрацювання заявок від населення про знешкодження виявлених вибухонебезпечних предметів. Приведено в готовність 30 пожежних розрахунків із сусідніх областей. На залізничній станції Вінниця чергують два пожежні потяги і ще один — на станції Голендри. До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 2341 особа та 338 одиниць техніки.

У зоні надзвичайної ситуації для координації дій перебуває начальник Генерального штабу — Головнокомандувач ЗСУ генерал армії Віктор Муженко. Здійснюють постійний моніторинг і контроль ситуації члени оперативного штабу під керівництвом голови обласної державної адміністрації Валерія Коровія.