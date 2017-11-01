Робочий візит Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана до Канади розраховано до 1 листопада. Він відбув до цієї країни ще 28 жовтня, щоб обговорити з її керівництвом актуальні світові питання, взяти участь у таких міжнародних заходах, як Toronto Global Forum, Аерокосмічний бізнес-форум та День України в парламенті Канади. У менш офіційній формі глава уряду спілкувався з представниками ділових кіл та української громади.

Зустріч із главою уряду провінції Онтаріо Кетлін Вінн розпочиналася анонсом на наступне літо. Сторони домовилися, що в 2018 році авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» відкриє прямий авіарейс за маршрутом Київ — Торонто. Очікують, що цей крок посилить економічні зв’язки держав. Міцнішатиме й діалог щодо співпраці за іншими напрямами. Головне — не сповільнювати темпів.

«З літа наступного року Київ та Онтаріо стануть ще ближчими. Це істотно сприятиме не лише зміцненню міжособистісних контактів, а й відкриє нові можливості для розвитку бізнесу, особливо в контексті набуття чинності 1 серпня 2017 року угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою», — сказав Володимир Гройсман.

Він подякував Кетлін Вінн за організацію «Ігор нескорених», назвавши цей захід визначною військово-спортивною подією року, яка дала змогу команді українців-ветеранів АТО продемонструвати гідні спортивні досягнення. Прем’єр нагадав, що Україна в 2017 році вперше взяла участь в «Іграх нескорених», у багатьох військових навчаннях, миротворчих операціях під егідою ООН на Балканах, Близькому Сході та в Африці, а також як країна, військовослужбовці якої мають бойовий досвід виконання завдань у межах АТО. Не менше українська сторона цінує намір керівництва Торонто відвести незабаром місце для меморіалу Голодомору в Україні.

Окремо сторони поговорили про реформи в Україні. Для уряду, за словами Володимира Гройсмана, у пріоритеті — зміни в системі державного управління, держзакупівель, децентралізації, у продовженні податкової, судової, пенсійної, медичної та освітньої реформ. Цей ряд доповнює нова модель управління державною власністю, приватизація державних компаній. У цьому розрізі Прем’єр висловив сподівання, що канадські інвестори, зокрема з Онтаріо, використають перспективи ринку України. Він, за словами глави уряду, щодня стає дедалі привабливішим завдяки впровадженню реформ.

Чудовий стартап

Про те, що економіка України долає кризові явища 2014—2015 років і поступово переходить до економічного зростання, Прем’єр розповів уже під час Toronto Global Forum. Тут найбільше йшлося про колосальний потенціал України, який тільки починає розкриватися. Оскільки захід присвячено питанням розвитку глобальної економіки та американського континенту, Володимир Гройсман підкреслив: небагато країн пройшли період змін такого масштабу, як ті, що відбуваються в Україні. Попри це за три роки вдалося запровадити децентралізацію, «розумну» дерегуляцію, змінити модель роботи банківського та енергетичного секторів. «Криза дала нам змогу ухвалити необхідні рішення та вести трансформації. Зараз говоримо про подальшу дерегуляцію, створення сприятливого ділового клімату, аби кожна інвестиція в нашу економіку була успішною», — резюмував глава уряду.

До переліку «секторів можливостей України» він додав людський капітал, родючі землі, здатні гарантувати продовольчу безпеку всього регіону, енергоефективні технології, використання потужностей газотранспортної системи й системи газових сховищ, логістику, реалізацію транспортних можливостей в напрямку Схід — Європа, інновації зокрема в частині сприяння розвитку стартапів. «На часі питання масштабної та прозорої приватизації. Зараз формуємо нове законодавство, яке дасть змогу побудувати ефективну систему продажу нестратегічних держактивів», — поінформував міжнародну громадськість Володимир Гройсман.

Учасники заходу також почули, що Кабінет Міністрів визначив пріоритети інноваційної діяльності на 2017—2021 роки. Серед таких: авіа-, судно- та ракетобудування, нанотехніка, агропромисловість, видобуток газу, медицина та фармацевтика, охорона навколишнього середовища, робототехніка й інтеграція у світовий ланцюг доданої вартості з перетворенням України на світовий виробничий та логістичний хаб. «Зростання України буде безпрецедентно динамічним, і ми можемо зробити це разом. Зараз ринок орієнтується на щось нове, нові стартапи. Я скажу: Україна може стати найбезпечнішим і найуспішнішим стартапом», — цитує слова Прем’єра департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Динаміку економіки визначить 5-відсоткове зростання

Фраза, що Україна стає ринком нових можливостей і має всі шанси стати однією з найдинамічніших економік Європи, лунала найгучніше, адже Прем’єр у такий спосіб намагався звернути увагу канадського бізнесу на нашу державу. «Я відкриваю для себе Канаду цими днями і бачу, який потенціал мають наші двосторонні відносини і яким конкретним змістом ми можемо наповнити нашу співпрацю», — наголосив він, додавши, що нині, особливо в контексті набуття чинності з 1 серпня 2017 року угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою, канадський бізнес отримує унікальну можливість знайти власну нішу на українському ринку.

Згідно з даними Володимира Гройсмана, лише за перше півріччя поточного року товарообіг між Україною та Канадою зріс на понад 70%. Тож зона вільної торгівлі стане чудовим інструментом інтенсифікації двостороннього товарообігу, зокрема в контексті підтримки малого та середнього бізнесу, а також розвитку високотехнологічних галузей. «У нас є прекрасні можливості з точки зору природних ресурсів, промисловості. Ми наповнюємо інноваційним змістом розвиток і трансформації в нашій державі. І повернення в минуле не буде. Авіабудування, енергетика, зокрема газовидобування, агропромисловий комплекс, ІТ-сектор і нові технології, машинобудування й легка промисловість — всі вони найпривабливіші зокрема й для канадських партнерів. Ми говоримо про можливості від землі до космосу. Ми маємо 3,5 тисячі підприємств, які нині державні, але в процесі приватизації вони можуть знайти нових власників, нові технології та нові горизонти розвитку», — розставив крапки над «і» Прем’єр.

Він запевнив присутніх, що готовий повністю сприяти реалізації проектів у кожній із цих сфер. «Повністю», тобто шляхом проведення фундаментальних реформ і поліпшення ділового клімату. У цьому розрізі увагу звертали на міжнародні оцінювання. Так, у період з 2014-го по 2017 рік Україна просунулася в рейтингу Світового банку Doing Business на понад три десятки позицій, а нині ми намагаємося увійти до двадцятки кращих за показником «започаткування бізнесу» й зміцнити позиції в секторі «сплата податків».

Наступне прем’єрське запевнення: «Україна по-справжньому здійснює реформи, а не імітує їх. І саме тому радо вітатиме інтерес Канади. Її визначено однією з найпріоритетніших країн у проекті експортної стратегії нашої держави до 2021 року». Він запропонував представникам канадського бізнесу уважно стежити за перетвореннями в Україні. «Приватизація, судова реформа та інші зміни відкривають нові горизонти й можливості для співпраці, а медична й пенсійна реформи працюватимуть на поліпшення рівня життя та оптимізують механізми соціального забезпечення», — вважав за потрібне повторити думку Володимир Гройсман.

«У нас ще дуже багато проблем»

Пізніше Прем’єр від себе особисто та уряду дякував громадським організаціям Канади та українській громаді за підтримку нашої держави «в цей вельми складний період трансформацій та реформ. Настав час знову відкрити для себе Канаду і відкрити нову Україну для Канади», — звернувся до учасників Володимир Гройсман. Серед них були керівники Українсько-канадської палати, Конгресу українців Канади, відомий канадський бізнесмен і меценат українського походження Джеймс Темертей, українські й канадські дипломати.

Глава уряду не оминув ювілейної дати — 125-річчя прибуття до Канади перших поселенців з України та 25-річчя встановлення дипломатичних відносин. Він вважає, що відносини з українцями, які перебувають за кордоном, посідають важливе місце в роботі уряду і лише за останні роки Україна та Канада реалізували чимало гуманітарних та суспільно важливих проектів. Це й підтримка українського війська, і заходи з нагоди визнання та вшанування 85-х роковин Голодомору в Україні, і наповнення практичним змістом угоди про вільну торгівлю.

«Ми вдячні за підтримку наших непростих, але абсолютно необхідних реформ, які здійснюємо попри певні труднощі. Нам потрібно використовувати наш потенціал, бути об’єднанішими навколо нашої ідентичності, культури й успіху України. Ми готові запропонувати Канаді нові проекти на реалізацію оголошених пріоритетів, зокрема в реформі державного управління, охорони здоров’я, охорони довкілля та енергозбереження, а також в ІТ-секторі та агровиробництві», — сказав Володимир Гройсман.

А ще він резюмував, що Україна змінюється, підприємці схвально відгукуються про нашу державу. Навіть пересічні громадяни високо оцінюють стан відновлення доріг, справедливий рівень пенсій, «початок модернізації широкого спектра виробництв і підтримку найважливіших галузей промисловості», оновлення логістичної інфраструктури, зміни в енергетичному секторі. «Нещодавно парламент ухвалив безпрецедентні ініціативи: освітню, пенсійну, медичну реформи. Так, у нас ще дуже багато проблем. Але помиляються ті, хто каже, що нічого не змінюється. Ми зламали вже більшість тих схем системної вертикально організованої корупції, на яких наживався попередній режим. Коли триває велика робота, для бізнесу, для тих, хто готовий інвестувати, це добрий час», — сказав він.

Не менше він упевнений і в тому, що нарешті настав час поглянути на «Україну новими очима — з позиції не тільки відданості, а й результативності реформ». Цю думку закріпив логічний ряд: українська економіка демонструє поступове зростання, яке цього року, за прогнозами експертів і Національного банку, становитиме не менш як 2%, а наступного — 3—3,2%; за умов впровадження реформ та збереження набраної швидкості трансформацій зростання може сягнути 5—6% щороку.

Канада залишається одним з найпріоритетніших партнерів для України. Обсяг торгівлі товарами зріс на 74% з початку року, а послугами — на 58%.

Під час цієї зустрічі Прем’єр зрозумів, що представники української спільноти Канади підтримують Київ у питаннях соціальних реформ, приватизації, використанні можливостей угоди про вільну торгівлю. Представники громадських організацій та підприємці наголосили, що Канада відіграватиме значну роль в економічній розбудові України. У пригоді стане і її великий досвід миротворчих процесів.

Катерина МАЦЕГОРА,

«Урядовий кур’єр»