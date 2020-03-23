Оксана МАЛОЛЄТКОВА,

«Урядовий кур’єр»

На платформі osvita.diia.gov.ua Міністерство цифрової трансформації у вільному доступі розмістило серіал «Карантин: онлайн-сервіси для вчителів», який складається з шести серій по 8-26 хвилин. Мета освітнього серіалу, створеного за 72 години, – показати вчителям усі доступні сервіси та алгоритми, які допоможуть їм побудувати правильну й ефективну роботу з учнями та батьками на період карантину. Про це під час презентації новинки повідомила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Іонан.

За її словами, це оглядовий серіал, у ньому нема методичного навчання користування тією чи іншою платформою, тим чи іншим сервісом. «Цей серіал дає розуміння всіх доступних онлайн–сервісів, допоможе вчителю обрати найбільш ефективніший для нього», – уточнила Валерія Іонан. І пояснила, чому створено власне серіал, а не курси, що для освітян є значно звичнішим терміном.

Зацікавити, а не змусити

Серіал створено в межах Національної онлайн-платформи з цифрової грамотності «Дія. Цифрова освіта», яка стартувала наприкінці минулого року. Мета роботи платформи – велика: навчити шість мільйонів українців цифрової грамотності за три роки. Торік у грудні було проведено дослідження серед українців щодо визначення рівня цифрової грамотності. Підсумки такі: 53% українців знаходяться нижче позначки базового рівня, тобто не володіють цифровими навичками, 47% – мають актуалізований запит на навчання, хочуть навчатися цифрові грамотності, серед компонентів якої пошук інформації, комунікація, створення цифрового контенту, онлайн-безпека, самостійне розв’язання невеликих технічних проблем.

«Проєкт «Дія. Цифрова освіта» має дві складові: онлайн-платформа з доступним безкоштовним контентом для кожного українця та побудова партнерської мережі (доступ до інфраструктури тих, хто вдома не має гаджетів або доступу до інтернету). Наразі партнерська мережа – це, зокрема, 1,5 тисячі бібліотек, кілька десятків ЦНАПів, шкіл. На самій платформі п’ять серіалів: базова цифрова грамотність (три сезони, у кожному з них бере участь зірка, серед них Ольга Сумська); цифрова грамотність для вчителів (експерти – фіналісти Global Teacher Prize Ukraine); серіал для батьків «Онлайн-безпека для дітей» (серед експертів Марія Єфросиніна); «Смартфон для батьків»; і новинка – «Карантин: онлайн-сервіси для вчителів». І щоб людям було цікаво навчатися, створено новий формат навчання – навчально-розважальний. Ми відмовилися від таких дефініцій як освітній курс, програма, тема і замінили їх такими дефініціями як освітній серіал, сезон, серія, щоб мотивувати більшу кількість людей переглядати наш продукт. За два місяці на платформі понад 35 тисяч українців пройшли навчання з цифрової грамотності», – каже Валерія Іонан.

Соціальна дистанція не зменшується

У презентованому вступному ролику «Перш ніж пірнути в онлайн з головою» до серіалу «Карантин: онлайн-сервіси для вчителів» йдеться про те, що світу ніхто більше не обіцяє стабільності, тому важливими нині є гнучкість, здатність адаптуватися до різних змін, шукати рішення. Чим за таких обставин допомагає дистанційна освіта? Якими онлайн-платформами та інструментами користуватися і для чого? Як організувати навчальний процес дітям, учителям і батькам, та найголовніше, як усім залишитися спокійними і впевненими? На всі ці питання й відповідатимуть експерти.

Серед них директорка з розвитку Ukrainian Global School, радниця заступника міністра цифрової трансформації Оленка Северенчук. Вона – мама третьокласниці, яка сама відчула, як це навчатися дистанційно. А ще вона менеджер школи, завдання якої організувати та зробити цей процес максимально зрозумілим і легким для всіх.

«Маю команду експертів, разом з якими розберемося, що для учнів різного віку підходить найбільше. Пройдемося найпопулярнішими сьогодні ресурсами. Поговоримо про те, як краще комунікувати з усіма учасниками навчального процесу, на що обов’язково треба зважати в навчанні онлайн. Не чекайте універсальних рішень і чарівних пігулок! Ми спробуємо задати вектори, які ви зможете наповнити потрібним змістом і скерувати в потрібному для себе напрямку!» – звертається вона до вчителів у вступному ролику.

А, власне, під час презентації серіалу Оленка Северенчук підкреслила, що нині всі учасники освітнього процесу – адміністрація школи, вчителі, учні, батьки – опинилися на місці тих, хто потрапили у воду і не вміють плавати.

«Усі опинилися в стресовій ситуації без зрозумілих алгоритмів дій. Ми раніше ніби постійно тупцювали навколо цифрової освіти, інструментів, розуміли завжди, що це потрібно, але цілісно й структурно за це ніколи не бралися. Тому в серіалі акцент насамперед на тому, як вибудувати алгоритм комунікації між усіма учасниками процесу. Експерти обговорювали найзручніші онлайн-платформи, або інструменти для того чи іншого віку (початкова, середня, старша школа). Розглянули кілька інструментів, які, на нашу думку, найкорисніші, і надаємо повний перелік платформ, які вважаємо якісними для різних вікових груп. Для учнів початкових класів онлайн-освіта не така ефективна, як для учнів середнього і старшого віку. Але безумовно потрібна, тож слід шукати рішень, як це буде корисно, цікаво й зручно», – каже вона.

І додає, що діалог із експертами побудовано таким чином, аби врахувати дві складові: емоційний зв’язок з дітьми, який втрачати вчителям не можна (йдеться про ресурси, які дозволяють наблизити їх один до одного, дають змогу вийти в онлайн і проводити зустрічі, сесії, конференції); платформи, на яких можна розміщувати різні типи завдань, проводити моніторинг виконання та об’єднуватися навколо цікавих проєктів.

Ті, хто доклав руку до створення серіалу підкреслюють, що карантин – виклик для всіх і можливість водночас. Українці адаптуються до нової реальності, де дистанція – норма, але фізична дистанція не означає, що треба скорочувати соціальну дистанцію. І цей серіал – історія про те, як залишатися на зв’язку, зберігати близьку дистанцію вчителям із дітьми та батьками в середині освітнього процесу. Про те, як відкрити нове спільне освітнє середовище, середовище віддалених класів, що зручно не лише під час карантину.

