Нинішній локдаун став ще одним серйозним іспитом на міцність усьому суспільству, передовсім медикам і працівникам інших галузей життєзабезпечення населених пунктів. Це стосується й міського транспорту, оголивши чимало проблем, які раніше не поставали так гостро.

Маршруткам мало віри

За словами заступника Харківського міського голови з питань інфраструктури міста Євгена Водовозова, в мегаполісі перші два дні його перебування в «червоній» зоні на 80% маршрутів приватні перевізники не подали транспорт для перевезення містян.

«У цій ситуації йдеться не про бізнес, а про соціальне замовлення, перевезення людей до лікарень, на роботу», — зазначив Євген Водовозов.

Це вже далеко не перший і непоодинокий випадок, коли приватні перевізники зривали налагоджений ритм транспортної інфраструктури, створюючи проблеми харків’янам і конфліктні ситуації з пасажирами пільгових категорій.

Автопарк приватних перевізників не лише став учорашнім днем, а часто дихає на ладан. Міська влада неодноразово намагалася подолати цю проблему, проте, як виявилося, тут напівзаходами вдіяти щось серйозне для докорінної зміни ситуації навряд чи колись удасться.

Тож у пригоді став досвід електротранспортного парку міста, де ще недавно було багато старих розбитих вагонів, бракувало рухомого складу тощо. У межах реформування громадського транспорту Харків торік на умовах фінансового лізингу придбав партію тролейбусів PTS-12 зі збільшеним автономним ходом, що істотно потіснило приватних перевізників та, на втіху харків’ян, забезпечило комфорт і гарантувало безпеку їхніх переміщень у найвіддаленіші куточки мегаполіса.

Ще один крок в удосконаленні пасажирських перевезень здійснюють завдяки реалізації ініційованого колишнім міським головою проєкту з виробництва на базі бізнесцентру «Екополіс ХТЗ» сучасних низькопідлогових трамваїв.

Однак повністю зарадити проблемі міських пасажироперевезень і розвантажити вулиці від аварійно небезпечних і непрогнозованих, як виявилося, маршруток, без автобусів навряд чи можливо. Тож постало питання створення муніципального автобусного громадського транспорту. Передбачуваного, контрольованого, із чіткою стратегією розвитку.

Відкриття автозаводу — питання часу

За словами Євгена Водовозова, основою для створення в місті муніципального автобусного громадського транспорту стануть автобуси Karsan виробництва турецької компанії. Як пояснив виконувач обов’язків міського голови Ігор Терехов, протягом кількох років Харків планує закупити приблизно 500 автобусів. З них перших 150 машин цього року КП «Салтівське трамвайне депо», яке вже має досвід водіння тролейбусів з автономним ходом, закупить у Туреччині, а решту збиратимуть у Харкові.

«Ми домовилися з турецькими партнерами про те, що ці автобуси збиратимуть у нашому місті. Для цього створимо майже 300 робочих місць. На базі якого підприємства це відбуватиметься, вирішуватимуть турецькі інвестори. Але переговори з місцевим бізнесом уже тривають. Для Харкова це економічно вигідний проєкт», — розповів Ігор Терехов.

Він повідомив, що Харківська міська рада і турецька компанія з виробництва автобусів підписали меморандум, який передбачає виробництво автобусів у Харкові не тільки для потреб міста. Завдяки цьому документу Харків отримає новий високоякісний громадський транспорт.

«У понеділок я ознайомився з виробництвом цих автобусів. Вони просторі, з низькою підлогою, антивандальним покриттям. Це автобуси зовсім іншого рівня і класу. Вони будуть муніципальними. Це дасть змогу утримувати тарифи і забезпечувати стабільність перевезень», — розповів Ігор Терехов. За його словами, 8-метрові автобуси курсуватимуть у години пік, 6-метрові — коли потік пасажирів буде меншим. Прямуватимуть вони покинутими приватними перевізниками маршрутами.

Ігор Терехов пояснив, що в багатій лінійці автобусів Karsan особливу увагу місто звертає на 6— і 8-метрові моделі, розраховані на 22 і 58 місць. Ці машини будуть зручними для використання на вулицях міста людям з обмеженими можливостями, а надто дітям.

Вигідно місту, добре жителям

Останніми роками в багатьох великих містах нашої країни дедалі стійкішою стає тенденція витіснення маршрутних таксі великими міськими моделями. Як пояснили фахівці комунального міського транспорту, це цілком закономірно і відповідає не лише економічним та господарським потребам мегаполісів, а й запитам самих пасажирів.

В Україні хоч і не надто динамічно, проте триває наполеглива робота із створення автобусів, які відповідали б вимогам сьогодення й не поступалися закордонним аналогам. Скажімо, автобус «Богдан» А091-93 має подібні до Karsan Atak характеристики: довжину 8 метрів, двоє автоматичних дверей і 185-сильний двигун з автоматичною КПП, розрахований на перевезення 58 пасажирів. Однак Karsan вигідно вирізняє низькопідлогова конструкція і зручний накопичувальний майданчик, що, до речі, врахував черкаський виробник українського автобуса Ataman A092H6.

Як наголосили в Харківській міськраді, у меморандумі передовсім ідеться не лише про закупівлю, а й про спільне виробництво, що дуже вигідно місту. І як видно з настроїв міських чиновників, їх, як і багатьох харків’ян, зачарували турецькі машини, презентовані на виставці в Харкові. Тут були представлені автобуси трьох типів: 8-метрові Atak + і Atak electric і компактна маршрутка Jest +. В електробуса Karsan Atak electric виробник декларує пробіг на одному зарядженні 300 кілометрів.

За три десятиліття, відколи на українських вулицях, зокрема в Києві та Львові, з’вились автобуси Karsan, турецька компанія зробила серйозний прорив на ринок європейських країн. Автобуси Karsan — часті учасники престижних міжнародних виставок. Харків’яни вірять, що невдовзі Karsan харківського складання курсуватиме не лише їхніми вулицями, а й буде затребуваний в інших містах України та зможе показати себе за кордоном.

ДОВІДКА «УК»

Турецька машинобудівна компанія Karsan (Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A..) виробляє транспорт понад 50 років для 24 країн. Її засновано 1966 року в місті Акчалар.

Компанія із 100% турецького статутного капіталу виробляє за ліцензією і реалізує мікроавтобуси Peugeot, Fiat Ducato і його аналог Peugeot Boxer. Karsan випускає різні спецмашини для швидкої допомоги, поліції, таксі, серед яких повнопривідні.

2018 року Karsan почав випуск електричних автобусів Jest Electric.