Хочу сказати кілька слів про те, як шоколадний скандал на Балканах розсварив Хорватію із Сербією. Отже, нещодавно під час візиту до славетного міста Дубровник президент Хорватії Колінда Грабар Кітарович зустрічалася з дітьми й роздавала передріздвяні солодкі подарунки. Малеча була в захваті, але несподівано серед солодощів потрапили… шоколадки із Сербії. Родичі одного з малюків розмістили фото цукерки з президентського подарунка у Фейсбук і розпочався шоколадний скандал.
Річ у тім, що візит пані президента був присвячений Дню захисників Дубровника і відбувався в сумну річницю найсильніших обстрілів міста в 1991 році. Саме тому сербська шоколадка викликала таке обурення й жваве обговорення в соціальних мережах і медіа.
Колінда Грабар Кітарович попросила вибачення, заявила про свою підтримку кампанії «Купуймо хорватське» й пообіцяла надіслати дітям Дубровника подарунки, вироблені в Хорватії. Але шоколадний скандал (afera «okoladica») уже почав набирати обертів.
Директор фабрики — виробника тої самої шоколадки здивувався конфлікту, що виник, і заявив журналістам, що «шоколад не має національного кольору». Але високопосадовці із Сербії, включно із членами уряду та президентом, обурилися й побачили в шоколадному скандалі ознаки більших проблем у відносинах між двома країнами. І коли за кілька днів після історії з цукеркою Хорватія заблокувала черговий етап сербських переговорів з ЄС у зв’язку з порушенням прав хорватської меншини в сусідній країні, скандал набув нових масштабів та форм.
У відповідь у Сербії почалася кампанія «Купуймо вітчизняне». Головний удар було завдано... по каві. Активісти та журналісти з’ясували, що майже половину сербського кавового ринку займають хорватські бренди, й ініціювали бойкот продукції, що випускають під цими брендами.
Експерти намагаються боротися проти роздмухування конфлікту за допомогою даних розрахунків експортно-імпортних операцій та аналітичних викладок, але насправді історія, що почалася як локальне непорозуміння, є лише симптомом більш серйозних проблем.
І хай хто що каже, але помиляється директор шоколадної фабрики: інколи шоколадка — не просто смачна цукерка. Особливо на Балканах.
Наталя ІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»