У Києві відбувся урочистий випуск перших 30 учасників Всеукраїнської ветеранської програми професійного розвитку «Кіберзахисники», реалізованої за сприяння Міністерства ветеранів, РНБО, Держдепартаменту США, Посольства США в Україні, Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського та Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Програма покликана допомогти колишнім військовим розпочати успішну кар’єру в галузі кібербезпеки. Про її впровадження ми вже розповідали в матеріалі «Кіберзахисники: з окопу реального до віртуального» («УК» від 30 квітня 2021 року). А нині всі слухачі першого набору програми успішно пройшли інтенсивний чотиримісячний навчальний курс, повідомляє Мінветеранів.

Під час вручення сертифікатів випускники поділилися враженнями від навчання. «Було дуже важко та водночас цікаво, — розповів ветеран АТО/ООС, колишній військовослужбовець Збройних сил Святослав Федоренко. — Я вже мав певні знання з кібербезпеки, та завдяки програмі дізнався дуже багато нового, обрав для себе напрям, у якому працюватиму й розвиватимусь. Від викладачів ми отримали максимум. Надалі планую постійно підвищувати рівень своїх знань і вмінь, сподіваюся працювати саме за цим фахом».

А колишній боєць Луганського прикордонного загону та Нацгвардії Антон Фомін повідомив, що вже працевлаштувався до американської компанії, яка займається кібербезпекою.

«2020 року звільнився з війська й почав шукати варіанти реалізації в цивільному житті, — згадує випускник. — Про курс «Кіберзахисники» дізнався з інтернету, подав документи, пройшов відбір і потрапив на навчання, яке тривало чотири місяці. Воно було непростим, але це дало мені поштовх. Під час проходження курсу почав розсилати резюме і нині вже працевлаштувався. Тому є результат, а враження лише позитивні. Один із найкращих моментів — це ветеранське спілкування, ко-м’ю-ніті, яке сформувалося на базі «Кіберзахисників». Завжди треба вірити в себе й ніколи не пізно навчатися. Я раджу побратимам спробувати себе і приходити на цей курс, і пам’ятати, що для цього потрібно бути високомотивованим».

Участь в урочистостях узяв заступник міністра у справах ветеранів з питань європейської інтеграції Олексій Ілляшенко. Він зазначив, що ця програма — чудова можливість реінтеграції в мирне життя для людей, які виконали свій обов’язок, захищаючи державу на війні. Враховуючи стрімкий розвиток IT-індустрії та новітніх технологій у світі, це також додатковий важіль у захисті України в економічній та фінансовій сферах.

«Основні цілі, які ми перед собою ставимо, — повернення ветеранів до повноцінного цивільного життя, пам’ять і повага. Повернувшись із війни, захисники хочуть і можуть стати рушійною силою держави. Тому держава також має їм допомогти», — наголосив посадовець.

Перший курс програми «Кіберзахисники» тривав з 24 травня до 31 серпня 2021 року. Він надав змогу випускникам претендувати на затребувані й високооплачувані посади в ІТ-галузі: аналітик із кібербезпеки, фахівець із тестування безпеки, фахівець із комп’ютерної криміналістики та реверс-інжинірингу, адміністратор із мережевої безпеки.

Кожен другий учасник програми вже отримав пропозиції з працевлаштування, стажування або практики в державних організаціях і міжнародних компаніях.

Уже відкрито набір на другий курс, який триватиме до 24 вересня 2021 року. Опановувати новий фах майбутні кіберзахисники розпочнуть з 11 жовтня і вчитимуться протягом шести місяців. Це в півтора раза довше, ніж їхні попередники з першого потоку. Таке рішення ухвалили, аби ветерани мали більше часу для вивчення матеріалу й спілкування з викладачами.

Зросла й кількість учасників програми. Після оголошення першого набору долучитися до неї погодилося багато ветеранів, тому наступний було вирішено збільшити вдвічі — до 60 осіб. Відтепер подати заявку на участь зможуть не лише кияни, а й ветерани з усіх областей країни.