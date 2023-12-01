На Одещині Президент Володимир Зеленський провів нараду з ліквідації наслідків негоди. Він також побував у Миколаївській та Херсонській областях

У нараді щодо ліквідації наслідків негоди в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Київській, Полтавській та Черкаській областях узяли участь профільні міністри, керівники регіонів та представники міської влади Одеси.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що до ліквідації наслідків негоди долучалися рятувальники, комунальники, поліцейські та нацгвардійці. Зокрема, надано допомогу водіям і пасажирам автомобілів, які застрягли на дорогах, розгорнуто пункти обігріву.

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що найбільше знеструмлених населених пунктів залишається в Одеській та Миколаївській областях.

Президент доручив оперативно прискорити роботи з відновлення електропостачання. Глава держави наголосив на необхідності якнайшвидшого збільшення кількості аварійних бригад і техніки, зокрема за необхідності — з використанням потенціалу тих регіонів, які не постраждали від негоди. Володимир Зеленський зазначив, що слід збільшити кількість пунктів незламності, щоб якнайбільше людей могли отримати допомогу.

Начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер розповів, що в області працюють пункти незламності, тривають роботи з відновлення подачі електроенергії в населених пунктах. За його словами, у регіоні не виникало проблем з водо- та газопостачанням. Він повідомив, що першого дня негоди була затримка в роботі залізничного транспорту на три години. Загалом наслідки поганих погодних умов усувають, відновлюють роботу мереж. Він поінформував про пошкодження котельні в Одесі, в мікрорайоні, де мешкають майже 120 тисяч людей. Там упала труба, тривають ремонтні роботи. Щоб не купувати нового обладнання, обласна військова адміністрація допоможе місту відремонтувати трубу коштом області, аби люди якнайшвидше були з теплом. Учора, як повідомив начальник Одеської ОВА, пущено тепло з одного з котлів.

«Запустили котельню, вона працює, але на одному котлі. Думаємо, що до 15 грудня зможемо встигнути усунути ці пошкодження: знімемо блоки, які звисають зараз із пошкодженої покрівлі, закриємо, і буде тепло», — зазначив Олег Кіпер.

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що в регіоні через негоду було знеструмлено 295 населених пунктів, у 263 з них уже відновлено енергопостачання. До інших розчищено проїзд, почалися ремонтні роботи. Загалом було евакуйовано 453 громадян, жертв немає.

Начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович поінформував, що в області всі дороги міжнародного, національного та регіонального значення відкрито для проїзду. За його словами, на автошляхах розгорнуто мобільні пункти незламності, де надають допомогу водіям.

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко доповів, що на Київщині забезпечено життєдіяльність громадян, усі дороги розчищено. «У пікові години було відключено від електропостачання 48 тисяч абонентів. Через 11 годин усіх їх було знову підключено», — поінформував він.

Начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін також поінформував про ситуацію в області. За його словами, дороги на Полтавщині у проїзному стані. Через негоду 27 листопада було відключено 437 населених пунктів, станом на 28 листопада підключили всі. 360 шкіл працювали у віддаленому форматі, нині всі працюють в очному режимі. Також працювали всі лікарні та 584 пункти незламності в області.

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець зазначив, що Черкащина спільно із правоохоронним сектором, ДСНС і дорожниками підготувалася до прогнозованої негоди, було визначено 30 критичних точок, де могли виникнути ускладнення. За його словами, функціонували пункти обігріву для водіїв, а також 201 пункт незламності.

Також Президентові доповіли про ліквідацію наслідків негоди у Дніпропетровській, Чернігівській та Сумській областях.

Заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба розповів главі держави, що до Одеської області із Закарпаття відправлено перші майже 50 тонн технічної солі, видобутої із Солотвинського родовища. З огляду на надзвичайну ситуацію, пов’язану з негодою, за дорученням Президента Володимира Зеленського сіль невідкладно підняли з місця видобутку, відвантажили й відправили на Одещину, де триває ліквідація наслідків негоди, для забезпечення проїзду техніки автодорогою Київ — Одеса.

Нові системи посилять ППО

На Одещині Володимир Зеленський також провів зустріч з військовим командуванням у регіоні та вручив державні нагороди.

Глава держави заслухав доповідь командувача оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) «Одеса» Андрія Гнатова про загальну оперативну ситуацію та ведення бойових дій у межах відповідальності «Одеси». Було докладно обговорено взаємодію з повітряними силами та роботу мобільних вогневих груп, позитивний досвід їхнього застосування та пропозиції для підвищення ефективності.

Володимир Зеленський заслухав доповідь командувача Військово-Морських сил ЗСУ Олексія Неїжпапи про поточну обстановку в Чорному морі, російські спроби зриву вільного судноплавства, зокрема шляхом дистанційного мінування акваторії. Було обговорено кроки ВМС ЗСУ щодо здійснення протимінних заходів і гарантування безпеки зернового коридору.

Командувач повітряного командування «Південь» Дмитро Карпенко поінформував Президента України про роботу системи ППО Одещини, прикриття з повітря обласного центру, інфраструктури зернового коридору та бригад, що ведуть бойові дії в межах ОСУВ «Одеса». Співрозмовники обговорили потенціал для підвищення ефективності системи ППО завдяки майбутнім надходженням західних систем протиповітряної оборони.

Президент також поспілкувався з воїнами, які захищають південь України, і вручив їм державні нагороди. Для безпеки військовослужбовців Президент передав частину нагород командирам військових формувань для вручення за місцем служби. Військові натомість презентували главі держави настінний годинник, зроблений з елементів збитої російської крилатої авіаційної ракети Х-555.

Під час робочої поїздки на Одещину Володимир Зеленський відвідав обласний центр соціально-психологічної допомоги, де ознайомився з умовами проживання внутрішньо переміщених громадян з Харківщини, Херсонщини, Донеччини, Луганщини та Дніпропетровщини, а також українців, яких евакуйовано із Сектору Гази. Президент поцікавився розв’язанням поточних проблем мешканців центру. Зокрема йшлося про працевлаштування, побутові питання, оформлення соціальної допомоги та здобуття освіти.

«Усі питання, які виникають у людей, котрі перебувають у цьому центрі, було розв’язано. Сьогодні, в умовах воєнного часу, це дуже важливо», — наголосив Володимир Зеленський.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер поінформував главу держави про плани поліпшення умов проживання в центрі. Зокрема йшлося про продовження ремонту будівлі, утеплення фасаду, збільшення електричної потужності та подальшу реконструкцію приміщень для розміщення людей.

Нині в обласному центрі соціально-психологічної допомоги перебувають 69 громадян, 17 із яких —діти.

Патронат Данії дає конкретні результати

Під час робочої поїздки в Миколаївську область Президент України взяв участь у презентації проєктів, які реалізують у межах патронату Королівства Данія над регіоном. Глава держави взяв участь у презентації офісу Посольства Данії в Миколаєві та представництва данської компанії Bright Bird, яка займається керуванням ризиками та організацією контактів для данських компаній в Україні.

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім ознайомив главу держави з роботою Регіонального офісу міжнародного співробітництва при Миколаївській ОВА (РОМС), створеного на виконання доручення Президента України. Офіс координує та супроводжує проєкти, що імплементують коштом основного партнера з відновлення Миколаївської області — Данії, а також її партнерів, серед яких муніципалітети, урядові організації та компанії з Німеччини, Японії, Республіки Корея та інших країн.

РОМС напрацьовує пропозиції щодо пріоритетних напрямів відбудови та розвитку економіки, ліквідації наслідків російської агресії на Миколаївщині.

Володимир Зеленськийподякував Прем’єр-міністрові Данії МеттеФредеріксен, данському парламенту та суспільству за підтримку важливих проєктів в Україні.

«Нам потрібні такі успішні історії з дуже конкретними результатами», — сказав Президент. Він відзначив важливість реалізації програм патронату над Миколаївською областю.

«Це справді приклад успіху. Програма патронату над цим регіоном, а особливо над тими регіонами, які щодня перебувають під атаками, дуже важлива. Це приклад, який демонструє іншим країнам, що ми можемо зробити. І вони можуть допомогти у відновленні України зараз, не чекаючи глобальних повоєнних планів з відновлення. Тому допомагайте Україні, бо наша країна саме зараз живе в боротьбі», — сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Україна робитиме все можливе, щоб зберегти інфраструктуру, інституції та безпеку для бізнесу навіть в умовах повномасштабної російської агресії.

У презентації також узяли участь: Посол Королівства Данія в Україні Оле Егберг Міккельсен, Посол Литовської Республіки Вальдемарас Сарапінас, Посол Азербайджанської Республіки Сеймур Мардалієв, СEO компанії Bright Bird Томас Траст Хейв, керівник представництва Bright Вird в Україні Расмус Ульфельд.

Лікарню збудують під землею

Під час робочої поїздки на Херсонщину Президент ознайомився із презентацією розбудови системи цивільного захисту регіону. Глава держави оглянув найбільше укриття, облаштоване в Херсоні. Його обладнано для перебування 250 людей під час повітряної тривоги.

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін поінформував Президента про ремонт та реконструкцію укриттів у регіоні. За його словами, в населених пунктах області встановлюють вуличні укриття та габіони. Також заплановано продовжити будівництво бомбосховищ у школах і дитсадках. Як зазначив Олександр Прокудін, триває робота над налагодженням системи оповіщення населення. Крім того, будують фортифікаційні та інженерні споруди. Особливу увагу приділено захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Начальник Херсонської ОВА доповів Президентові про проєкт будівництва підземного перинатального центру в Херсоні. У цьому центрі планують обладнати пологове та післяпологове відділення, операційні зали й палати інтенсивної терапії, які буде оснащено новітнім медичним обладнанням. Крім того, заплановано побудувати підземну міську клінічну лікарню із сучасними операційними та реанімаційним блоком, палатами інтенсивної терапії.

Під час відвідання укриття главі держави передали чумацьку ікону, а також презентували ювілейну монету, присвячену річниці деокупації Херсона.

На Херсонщині Володимир Зеленський провів нараду щодо оперативної ситуації в регіоні та перебігу бойових дій на лівобережжі. Глава держави заслухав доповіді командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Одеса» Андрія Гнатова, командувача морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ Юрія Содоля та поспілкувався з командирами бригад морської піхоти й ТрО, які виконують бойові завдання на херсонському напрямку. Було обговорено оперативну ситуацію на лівому березі Херсонщини, перебіг бойових дій, подальші плани українських оборонців та їхні першочергові потреби. Зокрема йшлося про додаткове забезпечення дронами та посилення фронтової ППО.

За особисту мужність, самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, глава держави вручив військовослужбовцям відзнаки Президента України «Хрест бойових заслуг», а також ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та «За заслуги» ІІІ ступеня. З огляду на безпекову ситуацію Володимир Зеленський передав частину нагород командирам військових підрозділів для вручення за місцем служби.

«Дякую за службу, дякую за захист нашої держави, за всі ваші хвилини, дні, тижні та місяці, що ви воюєте та обстоюєте суверенітет України. Бажаю вам перемоги, а вашим рідним і близьким — здоров’я», — сказав Президент.

Джерело: Офіс Президента