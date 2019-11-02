У межиріччі Дніпра і Південного Бугу розташована одна з найкрасивіших областей — Кіровоградська. Вона відома неймовірними панорамними пейзажами, де луги плавно перетікають у розлогі степи, а золотаві лани — у мрійливу течію річок. Тут трави пахнуть медом, а в небі над ними кружляє степовий орел.

На Кіровоградщину потрібно їхати не тільки заради краєвидів, а ще й для того, щоб побачити на власні очі історичні пам’ятки, а також cпробувати автентичні страви. Знайомство з областю краще розпочати з її адміністративного центру — міста Кропивницького.

Колиска української Мельпомени

Місто Кропивницький має повне право пишатися тим, що перший професійний український театр засновано саме в ньому. Саме звідси, з першої вистави «Наталка Полтавка», яку поставив Марко Кропивницький наприкінці ХІХ століття, бере початок вітчизняне професійне театральне мистецтво. Тож обов’язково завітайте до Академічного українського музично-драматичного театру імені М. Кропивницького, де свого часу творили Микола Садовський, Іван Карпенко-Карий, Марія Заньковецька, виступали Ференц Ліст і Микола Лисенко. Побувавши у храмі Мельпомени та меморіальних музеях Марка Кропивницького й Івана Карпенка-Карого, ви поринете в атмосферу, яка надихала театральних корифеїв на створення всесвітньо відомих шедеврів.

Прибувши в обласний центр, відвідайте фортецю святої Єлисавети (вул. Ушакова). Схожої не побачите ніде. Це єдина земляна фортеця, що збереглася в Європі. Її побудували 1754 року, і вона на той час стала надійною твердинею під час баталій і зокрема російсько-турецької війни. Нині у фортеці меморіальні комплекси та алея воїнів, які загинули під час Другої світової війни і бойових дій на Донбасі.

Прогулюючись головною пішохідною вулицею міста, яку віднедавна названо ім’ям знаменитого земляка Якова Паученка, що понад 100 років тому створив неповторний модерновий архітектурний ансамбль історичного центру міста Єлисаветграда, ви зможете побачити будинки, кожен з яких — архітектурний шедевр. У місті є пам’ятник першому трамваю та артінсталяція «Відкрите серце». В історичній частині розташовані церкви Покрови Пресвятої Богородиці та Грецька, споруджені у першій половині ХІХ ст., а на вулиці Віктора Чміленка, 90/40, — Велика хоральна синагога.

Навесні завітайте у дендропарк (вул. Євгена Тельнова, 28), де щороку розцвітають тисячі тюльпанів. До речі, це одне з улюблених місць відпочинку містян, адже в парку влаштовують виставки, ярмарки та працюють атракціони.

Місто кілька разів змінювало назву. Спершу воно називалося Єлисаветградом (до 1924 р.), потім Зінов’євськ (до 1934-го), згодом Кірово (до 1939) і Кіровоград (до 2016).

Доїхати до Кропивницького зручно поїздом або автомобілем. Для проживання у місті чимало варіантів на будь-який смак і гаманець. За найдешевші апартаменти для восьми осіб доведеться заплатити 300 гривень, за двомісний номер у готелі — від 550 гривень.

У гості до корифея

Широко відомий за межами країни мальовничий куточок Кіровоградщини — заповідник-музей «Хутір Надія». Усього за 30 км від Кропивницького в селі Миколаївка був маєток родини Тобілевичів, в якому нині розташований музей-заповідник Карпенка-Карого, класика української драматургії, уславленого актора і театрального діяча. Цю місцину драматург називав «оазисом у степу». З 1886 до 1907 року в цій будівлі видатний драматург написав 11 творів, серед яких «Сто тисяч», «Хазяїн», історична драма «Сава Чалий» та інші, що входять до золотого фонду вітчизняної класики. У будинку, який збудував Іван Тобілевич, відновлено інтер’єр тих часів, а в музейних залах можна ознайомитися з життєвим шляхом корифеїв українського театру. Можете відчути і їхній настрій, прогулюючись калиновою алеєю — улюбленим місцем відпочинку Івана Карпенка-Карого.

Загадки природи

За 100 км від Кропивницького знаходиться неймовірне місце — каньйон Монастирище. Це там, де річка Інгул прорізає гранітний щит і утворює каньйон, посеред якого височіє велетенська скеля — гранітний острів. За однією з версій, тут було дохристиянське капище із жертовниками і язичницькими символами. Легенда стверджує, що у скелі заховано козацький скарб, вхід до якого замасковано нагорі величезними гранітними брилами, а вихід — під водою посеред ріки. Це місце козаки-характерники начебто використовували для медитацій. Цікаво, що ті, хто зупинявся тут на кілька днів, потім стверджують, що в них відкрилися надприродні можливості.

Щоб побачити ще одне унікальне місце Кіровоградської області, потрібно їхати у село Злинка Маловисківського району. У каньйоні річки Буки — урочище Каскади, існування якого науково пояснити важко. Але так і є: на рівнинній частині України розмістився каскад природних водоспадів. Мандрівники, які купалися в річці, розповідають, що це величезне задоволення: природні кам’яні плити створюють зручні сходи у воду, а зі скелі біля водоспаду можна пірнати. А можна просто прогулюватися скелями, між якими ллються бурхливі потоки води.

Прісні та солоні води

На Кіровоградщині є і власне море — Кременчуцьке водосховище. Воно одне із шести, що входить до Дніпровського каскаду. Розташоване на території Полтавської, Кіровоградської та Черкаської областей. До води приїжджають, щоб відпочити від міського шуму й насолодитись пейзажами, які відкриваються з берегів.

По лікувальну воду слід їхати до села Веселівка. Вона в солоному озері, яке славиться не тільки лікувальними властивостями води, а й великими покладами блакитної глини на дні.

Могутність техніки

У селищі Побузьке Голованівського району розташувався Музей ракетних військ стратегічного призначення. Приїхавши, відчуєте потужність ядерної зброї. Колись суворо засекречена ракетна база стала музеєм із зразками ракетних двигунів і ракет. Серед них і «Сатана», якою свого часу Радянський Союз лякав весь цивілізований світ.

Ми всі знаємо про вузькоколійку в Рівненській області, та мало хто знає про вузькоколійку в селі Гайвороні. Ширина її колії — всього 75 сантиметрів. Але попри це, вузькоколійку обслуговує ціле локомотивне депо, де можна побачити діючі локомотиви (радянські Ту-2) та ретро-варіанти (бельгійський паровоз МТ-202 і Гр-280). До речі, в селі проводять екскурсії, замовити які можна у місті Смілі, де працює керівництво залізниці.

Гастрономічні смаколики

Кіровоградщина вирізняється не тільки природними й історичними пам’ятками, а й своїми стравами. Звичні для нас вареники тут роблять не тільки з картоплею, капустою, грибами чи м’ясом. Як начинку використовують сало, пересмажене з борошном і цибулею. Дивують й розміри вареників — їх роблять завбільшки з долоню.

М’ясні рулети готують з особливою начинкою, до якої входять паштет, чорнослив з горіхами і фарш. Ці невеликі крученики прийнято подавати у підливі.

Кіровоградщина уміє дивувати й закохувати у себе з першого погляду. Приїхавши один раз, ви неодмінно захочете повернутися, щоб зануритись у її неймовірну атмосферу, дослідити нові міста. Адже ми розповіли лише про основні туристські напрямки. Повірте, їх набагато більше.

Детальніше про ці та інші туристські маршрути Кіровоградщини можна дізнатися у департаменті культури, туризму та культурної спадщини Кіровоградської ОДА за адресою:

площа Героїв Майдану, 1, тел (0522) 32-09-19,

e-mail: public@culture.kr-admin.gov.ua,

сайт: www.tourism.kr-admin.gov.ua