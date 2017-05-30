Те, що дата 1535 років для Києва умовна, жодним чином не псує його. Вочевидь, головні історичні й археологічні дослідження ще попереду: довести науково, що Київ набагато давніший, — справа честі, однак день міста не варто ототожнювати з днем народження. А кращого часу, ніж наприкінці травня, для освідчення в любові до одного з найдавніших і безперечно найкращого міста в світі годі шукати.

У день, коли слід вклонитися Києву за його багатющу історію, культурну спадщину, розмай парків і садів, нічні вогні та схили Дніпра, варто пам’ятати, що майбутнє рідного міста залежить від кожного з нас. Не слід забувати: велич української нації нерозривно пов’язана з Києвом. Нині він уособлює єдність українців і нашої країни, яка повертається до європейської домівки.

Найбільше багатство Києва і його душа — кияни: щирі, гостинні й талановиті. Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив під час церемонії відкриття святкування Дня Києва на Софійській площі.

«Ми щирі й гостинні, талановиті і з гарним почуттям гумору. Бажаю всім миру, сил, здоров’я і гарного настрою. Будьте сміливими й ініціативними, адже саме завдяки вам Київ стає європейським містом, у якому хочеться жити, працювати, розважатися, проводити час із близькими та друзями, а головне — пов’язувати свої мрії та майбутнє саме з Києвом», — звернувся до киян міський голова.

Віталій Кличко зазначив, що столична влада докладає всіх зусиль, щоб змінювати наше місто, робити його ще привабливішим та комфортним. Приміром, на Оболоні відкрили зразковий парк «Наталка», на який відтепер рівнятимуться всі зелені зони Києва. А минулого тижня відкрили після реконструкції історичний велотрек. Перед Євробаченням кияни побачили оновлену пішохідну зону на Поштовій площі, світломузичний фонтанний комплекс на Майдані.

Під час відкриття святкування кияни і гості міста, які зібралися на площі, поставили рекорд із масового виконання гімну Києва під акомпанемент Державного естрадно-симфонічного оркестру України.

Родзинкою Київського дня традиційно залишається «Пробіг під каштанами», який минулої неділі фінішував удвадцятьп’яте. Наймасштабніша спортивно-благодійна акція в Україні відбувається щорічно з 1993-го. Останніми роками кошти, зібрані під час «Пробігу під каштанами», спрямовують на придбання життєво необхідного медичного обладнання для Науково-практичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

Важко не помітити, що кількість людей, які долучаються до занять спортом у столиці, щороку зростає. Це подає надію. Як і наша розумна талановита молодь. Отже, у вічно юного міста, хоч би скільки років йому накувала зозуля, ще все попереду.