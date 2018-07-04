Україна та Сербія поважають суверенітет і територіальну цілісність одна одної. Про це український та сербський президенти Петро Порошенко та Александр Вучич заявили під час спільної прес-конференції у Белграді, де наш глава держави перебував з офіційним візитом. До журналістів президенти вийшли після переговорів віч-на-віч, під час яких домовилися про співпрацю у сфері торгівлі, освіти, медицини та інших галузях, а також обговорили можливість участі Сербії у миротворчій місії ООН на Донбасі.

Попри те, що Сербія є традиційним союзником Росії на Балканах, вона останнім часом більше звіряє свою зовнішню політику з Брюсселем, ніж із Москвою, оскільки розраховує приєднатися до ЄС. Тому в Белграді Петро Порошенко висловив сподівання Києва на те, що сербська влада підтримає позицію та бачення України, який мандат має отримати миротворча місія ООН на Донбасі. «Ми, безумовно, розраховуємо на підтримку Сербії в питанні введення миротворчої місії з мандатом Ради безпеки ООН, і ми впевнені в тому, що імплементація мінських домовленостей з чітким пріоритетом компонента безпеки є сьогодні безальтернативним шляхом для досягнення миру на українській землі», — заявив Президент Порошенко.

Проблема Косова, яке колись входило до складу Сербії, але після військового протистояння за участі сил НАТО стало частково визнаною державою, є однією з пріоритетних у зовнішній політиці цієї країни. Україна, як відомо, незалежність Косова не визнала. У Белграді Петро Порошенко наголосив, що Київ поважає територіальну цілісність Сербії і виходить з того, що проблема Косова має бути розв’язана «компромісним шляхом» з урахуванням її державних інтересів, передає Інтерфакс-Україна.

Зі свого боку Александр Вучич також зазначив, що Сербія підтримує територіальну цілісність України. «Хочу також повідомити, що оскільки Україна підтримує територіальну цілісність Республіки Сербія, то і Сербія підтримує територіальну цілісність України», — наголосив він.

Київ і Белград мають спільну стратегічну мету, яка об’єднує дві країни — членство в Європейському Союзі. Про це сказав Петро Порошенко під час відкриття українсько-сербського бізнес-форуму. За його словами, Україна підтримує євроінтеграційні процеси, які «відбуваються в Сербії під лідерством президента Вучича». Глава Української держави також повідомив, що під час нинішніх переговорів було досягнуто домовленостей з міністром європейської інтеграції Сербії про обмін досвідом між нашими країнами. Крім того, Петро Порошенко зазначив, що йому імпонує стиль, який встановився у його спілкуванні із сербським колегою: можна швидко, «без бюрократичної тяганини» розв’язувати будь-які проблеми. «Ми щиро бажаємо, щоб у 2025 році, подолавши всі перешкоди і знайшовши всі компроміси, Сербія стала членом Євросоюзу. І можу наголосити, що така сама мета є і в українського народу, де євроінтеграційні процеси підтримує понад 70% населення», — заявив Петро Порошенко.

Проте Александр Вучич вважає 2025 рік малоймовірною датою для вступу Сербії у ЄС. Він зауважив, що Петро Порошенко «з великим оптимізмом сказав про 2025 рік щодо європейської інтеграції». «Але я не можу це сказати громадянам Сербії. Можу лише пообіцяти, що ми будемо інтенсивно працювати і побачимо, яким буде результат», — сказав сербський лідер.

У межах офіційного візиту Президента України до Сербії відбулося підписання двосторонніх міжурядових угод. Гарною новиною для громадян обох країн стало повідомлення про те, що Київ і Белград домовилися збільшити кількість днів безвізового перебування громадян до 90. Ця угода передбачає збільшення строку безвізового перебування громадян з 30 до 90 днів протягом 180 днів. Вона укладається на невизначений строк і набирає чинності на 30 день з дати отримання останнього повідомлення про виконання сторонами необхідних внутрішньодержавних процедур, повідомляє прес-служба АП. Українська та сербська сторони також підписали Протокол між Державною фіскальною службою України і Митною адміністрацією Міністерства фінансів Сербії про співпрацю у сфері обміну статистичною інформацією. Він передбачає обмін даними митної статистики зовнішньої торгівлі, порівняння та виявлення розбіжностей, що сприятиме підвищенню достовірності статистичних даних країн.

У межах візиту до Белграда Петро Порошенко зустрівся також з Прем’єр-міністром Сербії Анною Брнабич і головою Народної Скупщини Маєю Гойкович.