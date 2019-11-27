«Їду до нашого доброго друга й надійного союзника — в Естонію. Маємо обговорити протидію спільним загрозам зі сходу та спільні можливості на Заході», — про це у відеозверненні, оприлюдненому у Facebook, перед офіційним візитом до Таллінна повідомив Президент Володимир Зеленський.

Після офіційних переговорів глави обох держав підписали спільну заяву, в якій ідеться, що, побудувавши міцне партнерство, Україна та Естонія поділяють бачення єдиної вільної Європи. Володимир Зеленський та Керсті Кальюлайд відзначили далекосяжні двосторонні відносини і значний потенціал для подальшого розвитку спів­праці, інформує Офіс Президента. Вони констатували, що гуманітарна й культурна співпраця — важлива частина двостороннього порядку денного, що буде спрямована на сприяння міжособистісним контактам, розроблення нових ініціатив та реалізацію спільних проєктів у галузях освіти, охорони здоров’я, туризму тощо.

Володимир Зеленський та Керсті Кальюлайд домовилися активізувати співпрацю в галузі електронного урядування та діджиталізації публічного сектору шляхом використання відповідного досвіду та лідерства Естонії у цих напрямах. Глави держав підтвердили європейські прагнення України і погодилися з важливістю використовувати повною мірою потенціал Угоди про асоціацію, продовжуючи виконувати свої зобов’язання, поглиблюючи галузеву інтеграцію й зближення регуляторних норм України та ЄС.

Володимир Зеленський висловив подяку Естонії за сприяння Україні в її євроатлантичних прагненнях, а також постійну підтримку зусиль нашої країни в реформуванні сектору безпеки та оборони відповідно до стандартів НАТО, у військовій підготовці та співпраці в галузі кібербезпеки. Президенти підкреслили необхідність подальшої співпраці з енергетичної безпеки й наголосили на важливості досягнення домовленостей під час тристоронніх газових переговорів з урахуванням інте­ресів України як транзитної країни для експорту газу.

Керсті Кальюлайд підтвердила намір Естонії й надалі підтримувати програму реформ в Україні й наголосила на важливості верховенства права як наріжного каменя розвитку та успіху України. Володимир Зеленський підкреслив важливість гуманітарної, фінансової, технічної та іншої допомоги, яку Естонія надає Україні, зокрема здійснення медичної реабілітації українських військовослужбовців, поранених на Донбасі.

Володимир Зеленський та Керсті Кальюлайд закликали Російську Федерацію припинити окупацію Криму та агресивні дії на Донбасі. Президенти домовилися активізувати двосторонню співпрацю на міжнародній арені, особливо під час непостійного членства Естонії в Раді Безпеки ООН на 2020—2021 роки, для сприяння повазі до міжнародного права, демократії, прав людини і верховенства права з огляду на наслідки російської агресії проти України.

Діалог з Росією розпочнеться під час переговорів у нормандському форматі. Про це Володимир Зеленський заявив під час спільної прес­конференції з Керсті Кальюлайд. «Ми поважаємо наших партнерів. У телефонній розмові з Володимиром Путіним 25 листопада не обговорювали теми нормандської зустрічі, тому що ці теми повинні обговорювати у форматі чотирьох лідерів — учасників нормандської четвірки: Німеччина, Франція, Росія, Україна. Цей діалог буде 9 грудня», — цитує слова Президента УНІАН.

Володимир Зеленський розповів, що говорив з Володимиром Путіним про повернення обладнання, яке було на українських військових катерах, і укладання нового договору на транспортування російського газу через Україну. «Ішлося про те, що закінчується рік, і нам всім потрібно домовитися про підписання нового довгострокового транзитного газового договору. Для нас це є пріоритетом, не лише для України. Це енергетична безпека всієї Європи», — констатував глава держави.

Президент в Таллінні поділився планами України щодо долучення до «Ініціативи трьох морів». За словами Володимира Зеленського, Україна та Естонія як важливі гравці Балто-Чорноморського регіону зацікавлені в реалізації спільних проєктів та ініціатив з економіки, інфраструктури, навколишнього середовища. Глава Української держави наголосив на важливості відновлення роботи спільної між­урядової комісії з економічного, промислового та науково-технічного співробітництва після майже шестирічної перерви.

Керсті Кальюлайд зазначила, що естонські підприємці готові інвестувати в Україну. «Український ринок великий, а його масштаби неосяжні. Віримо, що Україна має потенціал бути рушієм економіки в регіоні. Але передумова цього — те, що інвестори мають бути впевненими: їхні інвестиції захищені. Україна робить у цьому напрямі конкретні кроки. Але для міжнародних економічних громад потужний сигнал — те, що конкретні казуси буде усунуто», — резюмувала Президент Естонії.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»