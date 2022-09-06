Засідання Ради асоціації Україна — ЄС зазвичай відбуваються на початку року. Проте восьме засідання, яке пройшло вчора у Брюсселі, довелося перенести на осінь через воєнне вторгнення росії в Україну. Це засідання стало першим, у якому Україна брала участь як країна-кандидат на вступ до ЄС. І під час пленарного засідання Ради асоціації глава українського уряду Денис Шмигаль наголосив, що для Києва важливо найближчим часом перейти до обговорення алгоритму дій підготовки до переговорного процесу щодо приєднання України до ЄС.

Рада асоціації Україна — ЄС — інструмент Угоди про асоціацію, її функція полягає у здійсненні контролю і моніторингу виконання угоди, періодичному перегляді функціонування документа. До складу ради входять урядова делегація України, яку очолює Прем’єр-міністр, і члени Ради ЄС та Європейської комісії під головуванням високого представника з питань зовнішньої та оборонної політики.

На порядок денний восьмого засідання Ради асоціації, крім розгляду імплементації Угоди про асоціацію, було винесено обговорення підтримки ЄС у боротьбі з російською агресією і заявки на вступ України, яку Президент Володимир Зеленський підписав 28 лютого. Під час закритої частини засідання делегації обмінялися думками про ситуацію, що склалася після російського вторгнення, а також глобальні та регіональні питання.

Війна не зупинить євроінтеграційного поступу

Відкриваючи засідання Ради асоціації, Денис Шмигаль зазначив, що цього року воно відбувається на тлі війни росії проти України, а також безпрецедентних викликів для України, ЄС і світу загалом. За його словами, війна, яку розв’язала росія, спрямована на те, щоб перешкодити євроінтеграційним процесам в Україні. Проте ці наміри зазнали повного фіаско. Оскільки у липні Президент, Прем’єр-міністр і Голова Верховної Ради України підписали Спільну заяву щодо стратегічної мети нашої держави — повноправного членства в ЄС.

Україна, якій завдяки історичному рішенню ЄС було надано статус країни-кандидата, готова виконати всю необхідну роботу задля наближення початку передвступних переговорів.

«Для нас важливо вже найближчим часом перейти до обговорення алгоритму дій підготовки до переговорного процесу про приєднання України до ЄС, — зазначив Денис Шмигаль. Він наголосив, що всі гілки влади в Україні працюють для наближення вітчизняного законодавства до законодавства ЄС за пришвидшеною процедурою і приділяють велику увагу інтеграції у внутрішній ринок ЄС та секторальній інтеграції в ЄС. — Вірю, що ці кроки дадуть нам змогу незабаром розпочати роботу для початку переговорів про вступ України в ЄС».

Торік у червні Денис Шмигаль заявив, що протягом найближчих кількох років Україна планує домовитися з Євросоюзом про всі п’ять безвізів у різних галузях. Ідеться про промисловий, авіаційний, цифровий, енергетичний і митний безвізи. За словами Прем’єра, український уряд працює над реалізацією цих завдань. Він звернувся до ЄС із проханням започаткувати автоматизований обмін митними деклараціями, що важливо в контексті запровадження митного безвізу з ЄС.

Денис Шмигаль наголосив, що це перше засідання Ради асоціації в новому статусі України в ЄС.

«Наступні засідання двосторонніх органів Україна — ЄС та оцінювання євроінтеграційного прогресу України відбуватимуться вже в контексті та відповідно до процедур у межах політики розширення», — наголосив Прем’єр.

У межах засідання Ради асоціації Денис Шмигаль узяв участь у церемонії підписання угод. Серед них угода про участь України у програмі ЄС «Цифрова Європа»; угода для співробітництва в галузі оподаткування Fiscalis, а також угода про участь України у програмі ЄС зі співпраці в митній галузі та інші.

Пріоритет — запровадження повного енергетичного ембарго проти росії

Перебуваючи у Брюсселі, Денис Шмигаль провів двосторонні зустрічі з керівниками євроінституцій. Під час переговорів із президентом Європарламенту Робертою Мецолою та головами політичних груп ЄП Прем’єр висловив упевненість, що і в новому політичному сезоні всі органи ЄС наголосять на своїй незмінній підтримці України.

«Ми високо цінуємо підтримку Європарламенту в питаннях санкцій проти росії. Ухвалені резолюції демонструють розуміння необхідності якомога швидше посилювати тиск на агресора та здійснювати контроль над виконанням санкцій», — цитує Прем’єр-міністра департамент комунікацій Секретаріату КМУ.

Під час зустрічі з віцепрезидентом Єврокомісії Марошем Шефчовичем Денис Шмигаль заявив, що для України надзвичайно важливе посилення санкційного тиску на країну-агресора й ухвалення нового пакета санкцій. «Серед наших подальших пріоритетів — запровадження проти росії повного енергетичного ембарго. Такі заходи вже опрацювала експертна група Єрмака — Макфола, їх запропоновано в дорожній карті», — зазначив він.

Прем’єр порушив питання збільшення можливостей обсягів експорту електроенергії з України в ЄС. «Експорт електроенергії з України до європейських країн може замінити значні обсяги імпорту газу з росії. Зараз торговельна потужність становить 300 МВт, тоді як потенціал нашого експорту — до 2000 МВт. Розраховуємо на збільшення обсягів постачання електроенергії та будемо вдячні за підтримку Єврокомісії», — зазначив Денис Шмигаль.

У Брюсселі Прем’єр-міністр провів переговори віч-на-віч з високим представником ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепом Боррелем, очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і прем’єр-міністром Бельгії Александром де Кроо. Прем’єр узяв участь у церемонії відкриття виставки про воєнні злочини Russian War Crimes. Детальніше про підсумки засідання Ради асоціації Україна — ЄС читайте в наступному номері «УК».