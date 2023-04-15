Ретуш і блиск «другої у світі армії» на парадах зіграв з керівниками мілітаризованої держави-агресора злий жарт. Вислів «аналоговнєт» про надсучасну зброю, якою із кремля довго погрожували всьому світу, вже став мемом. А втративши за рік після початку повномасштабного вторгнення в Україну відносно сучасні зразки зброї, в рф почали знімати із тривалого зберігання раритетну техніку. Наприклад, у березні рашисти повезли на фронт давно застарілі танки Т-54, які приймали на озброєння ще 1947 року.

Про справді вбогий рівень технічної оснащеності свідчить і те, що окремі пропагандисти всерйоз кинулися обговорювати ймовірність формування танкових корпусів із Т-34, які брали участь у Другій світовій війні й досі збереглися в арсенальних загашниках чи на пам’ятниках.

Навіть пересічні росіяни, вражені цією технічною відсталістю, спантеличено чухають потилиці. А ще вони аж тепер збагнули, що ті дуже поширені в рф патетичні нахваляння: «Можемпавтаріть!» чи «Дєдиваєвалі!» — стали здійснюватися. Бо справді доводиться знову використовувати дідівську і навіть прадідівську бойову і колись грізну техніку.

Та не на тих напали! Щоб приховати власні очевидні технічні злидні, кремлівська пропаганда стала активно поширювати фейки про нікчемність сучасної зброї, яку використовують країни НАТО, а окремі зразки її беруть участь в обороні України. Певні брехливі рупори віднедавна впевнено переконують у знищенні одиниць закордонної потужної техніки, якої насправді дуже бояться. «Горять як сірники!» — аж волають від захвату скоробрехи зокрема про танки армії США М1Abrams. До того ж, у таких повідомленнях ідеологічні лакеї запевняють про масове знищення заокеанських танків, хоч насправді в Україну ще не передали жодної одиниці цієї потужної техніки.

«А на машині хрест, як у німців!»

Що? На оркостані нині дедалі дужче ремствують, що на тлі недавніх нахвалянь «На Берлін!» московити дуже довго не можуть взяти навіть маленький Соледар на Донеччині. Тому, щоб укотре переконати телезомбованих, що «все за планом», кремлівські пропагандисти повідомили, що найперший американський Abrams вони підбили саме біля Соледара. І, брешуть далі, грізний танк спалили навіть не завдяки «аналоговнєт», а із звичайного ручного гранатомета «муха», прийнятого на озброєння ще понад 40 років тому.

Фейкописці, які відповідають за поширення різноманітної брехні на тимчасово окупованій території Донеччини, дуже зраділи цій нісенітниці від колег з москви. Вони її продублювали і вирішили й собі вигадати щось дуже вже неймовірне та нереальне, проте в яке повірять. Але що саме? Бо поширювати вигадки й очевидні дурниці про знищення військової техніки та вояків з НАТО, яких взагалі немає на Донбасі, — таки прерогатива кремлівських брехоробів. Отож думали-думали…

Одне слово, вирішили підійти до справи креативно і запропонували невибагливим споживачам теревень про жахи в Україні примітивну виставу. Точніше, відео, що пішло гуляти рашистськими пропагандистськими телеграм-каналами.

Дія відбувається, верзуть автори, на території України, де лютують «карателі». Звідси й відповідні декорації: автомобіль українських військових із синьо-жовтим прапором та білим фашистським хрестом. Злі «укропи» в ньому зупиняють цивільну автомашину, в якій перебувають жінка-мусульманка та її дитина. Спершу «укри» лають їх за те, що вони обігнали військову колону. Потім обурюються, що жінка не розмовляє українською мовою, змушують негайно вивчити її, а далі для переконливості стріляють з автоматів в автомобіль.

Знаєте, а навіть на цю вбогу халтуру все-таки клюнули. «Ось так «асвабадітєлі» спілкуються зі своїми громадянами! Це зі своїми!!! А уявіть, що буде, коли вони прийдуть у Крим, Маріуполь, Донецьк, Луганськ?! І ось цих скажених мавп хочуть у ЄС прийняти! І найсимволічніше, що на відео на машині українських фашистів хрест, як у німців у часи ВВВ! Образ відповідає змісту», — аж закипів від обурення один з популярних на окупованій території телеграм-каналів.

Далі більше. Безглузду картинку приліпило у твіттері навіть мзс рф. «У такому терорі живуть українці: подивіться, як їхні військові лають і стріляють у матір з дитиною, називають її свинею і покидьком просто за те, що вони розмовляють російською. І кажуть, ніби немає ніяких нацистів», — прокоментували дипломати цей допис.

Проте невдовзі в мзс гучно промовчали. Хоч мали б ще голосніше називати свиньми, покидьками і виродками саме авторів фейка, які їх так підло підставили. Бо за допомогою геолокації вдалося встановити, що ролик, даруйте, придуркуваті актори знімали на підконтрольній рф території поблизу Донецька, неподалік свого стрільбища.

Зате озвалися ті, хто купився на примітив.

«Наші криво вправляються. Овва! Пропаганда вже зовсім отупіла, проте для жителя російської глибинки може й зайти. Ось навіщо це все? Хоч сказали ж, що потрібно 400 тисяч контрактників, а тому, може, й вийде когось заманити, бо з «розіп’ятим хлопчиком» зі Слов’янська вийшло колись», — коментують жителі окупованого Донбасу, яких важко запідозрити в симпатіях до України.

«Усіх переможемо, всіх уб’ємо!»

На тлі наповнення дезінформаційного простору тимчасово окупованого Донбасу антиукраїнськими нісенітницями, вигадками чи просто примітивною брехнею на малій батьківщині владлена татарського досить мляво відреагували на резонансний вибух у кафе петербурга, де й загинув цей одіозний «воєнкор». А що тепер розповідати й уточнювати? Що справжнє ім’я та прізвище уродженця Макіївки максим фомін? Чи те, що він ніякий не військовий кореспондент, а пересічний кримінальний злочинець? Нагадувати про збройне пограбування банку, яке скоїли макс і двоє спільників 2011 року? Чи про те, що засуджений на 12 років позбавлення волі грабіжник мав би вийти з-за ґрат в’язниці в Горлівці аж цього 2023-го?

«Пропаганді заціпило, бо гучна оказія із самозванцем татарським зайвий раз підтверджує: 2014 року проти України на бік рф і «республіки» в Донецьку перейшли здебільшого особи із соціального дна чи кримінального світу. «рускій мір», що увірвався в регіон, звільнив злочинця і дав йому в руки зброю, щоб той помстився «поганій Україні», яка засудила його за пограбування банку. Не секрет, максим тоді різко піднявся за підтримки колишнього ватажка «днр» олександра захарченка. І обидва загинули від вибухів у кафе, щоправда, один у Донецьку, а другий — аж у пітері», — каже житель Макіївки.

А ще в Донецьку навіть проросійські колеги по брехливій риториці проміж себе не вважать татарського військовим кореспондентом, оскільки той забрався із прифронтового Донбасу ще 2019 року. Перебравшись до москви (куди, до речі, втекла чимала кількість «справжніх патріотів Донбасу»), він став блогером, вів телеграм-канал, який наповнював огидними зразками антиукраїнської пропаганди і нерідко смакував випадки звірячої жорстокості рашистів.

«Усіх переможемо, всіх уб’ємо, всіх, кого треба, пограбуємо, все буде, як ми любимо!» Навіть ця одна публічна фраза найкраще характеризує фоміна й тих, кому він запопадливо прислужував. До того, сказав він це не у підворітті чи забігайлівці, а в самому кремлі у вересні 2022 року, куди грабіжника банку разом з такими самими земляками запросили на виступ пуйла про оголошення анексії частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

«У нас здебільшого кажуть, що «воєнкора» вбили недруги власника ВПК «вагнер» пригожина, на боці якого він «воював» у блозі і критикував дії регулярної армії. Хтозна. Але щира правда, що в Донецьку тільки з полегшенням зітхнули, що той вибух прогримів не в нашому місці. Тут після лютого 2023 року вибухів вистачає», — зітхає жителька Донецька.