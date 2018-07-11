Навряд чи хто заперечуватиме, що іноземні інвестиції, які допомогли багатьом країнам стати міцно на ноги, вкрай необхідні й для нашої молодої держави. Водночас більшість інвесторів з обережністю ставиться до вкладання коштів в економіку України. Серед головних причин називають не лише нестабільну ситуацію через російську агресію, а й недостатній захист власності, рейдерство та корупцію. Попри дієві заходи, які вживає уряд для викорінення цих негативних явищ, повністю побороти їх не так просто. Прикладом останнього може слугувати ситуація, в яку потрапив громадянин Республіки Корея Чой Хо Джін — інвестор ТОВ Фірма «Блок ЛТД», що працює в місті Кам’янське Дніпропетровської області.

«Спіробітництво», якого не очікували

У 2016 році громадянин Республіки Корея Чой Хо Джін став інвестором підприємства, яке займається переробкою промислових відходів. Оскільки вважав, що ця сфера діяльності має велике значення як для економіки, так і для екології одного з найбільших промислових регіонів України. Частка південнокорейського інвестора у «Блок ЛТД» сягнула 50 відсотків.

За час, що минув від приходу інвестора, підприємство значно збільшило обсяг капіталовкладень у модернізацію виробництва. Це дало можливість підвищити обсяги реалізації продукції. За два минулі роки і І квартал 2018-го вони сягнули понад 82 мільйони гривень. Протягом цього часу підприємство справно сплачує податки до місцевого та державного бюджетів. Зокрема, понад 4,8 мільйона гривень — земельний податок та орендна плата за землю, більш як 1,7 мільйона — податок на доходи фізичних осіб, майже 150 тисяч — військовий збір, 2,1 мільйона — єдиний соціальний внесок, майже 9,5 мільйона гривень нараховано зарплати працівникам підприємства. Створено нові робочі місця, завдяки чому кількість працюючих зросла з 39 до 221 особи.

Використовуючи сучасні технології, ТОВ Фірма «Блок ЛТД» протягом цього часу продовжувала займатися глибокою переробкою конверторних та мартенівських шлаків. Відвали відходів металургійних підприємств, які було офіційно куплено в попереднього власника за договором купівлі-продажу, займають у Кам’янському (колишній Дніпродзержинськ) площу у 83 гектари. Після їх продажу попередній власник відмовився від користування земельною ділянкою, на якій вони розміщені. Тому «Блок ЛТД» звернулося до тодішньої Дніпродзержинської міськради з клопотанням про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення цієї земельної ділянки для подальшого укладення договору оренди.

Міськрада своїм рішенням від 29.08.2014 р. надала підприємству дозвіл на розроблення проекту відводу землі по вул. Широка, 351 для розміщення шлакових відвалів. Однак через деякий час керівництво підприємства почало отримувати від осіб, наближених до міськради, натяки про необхідність погодитися на певні неформальні умови «співробітництва», без яких землю в оренду надано не буде.

Після відмови від такого «співробітництва», оскільки інвестор звик працювати прозоро, а не за корупційними правилами, Кам’янська міськрада ухвалила рішення № 777-18/VII від 21.07.2017 р., яким безпідставно скасувала наданий раніше дозвіл на розроблення проекту відводу землі.

Ці та наступні дії міської влади Кам’янського і осіб, які зацікавлені у блокуванні роботи підприємства, змусили Чой Хо Джіна звернутися з відкритим листом до голови Міжвідомчої комісії з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств, першого віце-прем’єр-міністра України — міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва (всі факти, наведені у цьому зверненні, підкріплено конкретними документами та відеосюжетами). Оскільки південнокорейський інвестор вважає такі дії спробою рейдерського захоплення власності ТОВ Фірма «Блок ЛТД» — шлакових відвалів. А інструментом захоплення, що підтверджують наступні події, стало КП Кам’янської міськради «Екосервіс», яке за задумом рейдерів має зайнятися переробкою шлаків, що перебувають у власності ТОВ Фірма «Блок ЛТД».

Як зазначено у відкритому листі, після скасування свого ж дозволу Кам’янська міськрада своїм наступним рішенням від 26 липня 2017 року дозволила використовувати земельну ділянку, на якій розміщено шлаки, що належать ТОВ Фірма «Блок ЛТД», «Екосервісу» для встановлення постів спостереження. Начебто з метою «контролю за екологічною та радіаційною ситуацією». Насправді ж 10 квітня 2018 року працівники КП КМР «Екосервіс» замість спостережень закрили шлагбаум і заблокували рух вантажних автомобілів, що виїжджали з території ТОВ Фірма «Блок ЛТД».

Після запитань про підстави затримання транспорту на місце конфлікту прибули директор КП КМР «Екосервіс» Я. Александров і представник Кам’янської міськради К. Шостак, які лише поглибили конфлікт. Оскільки директор КП заявив, що не повинен давати пояснень діям своїх підлеглих та причин затримання автомобілів. При цьому обидва заявили, що діють на підставі рішення міськради, але копії цього документа не надали.

За фактом цих протиправних дій ТОВ Фірма «Блок ЛТД» подало заяву та пояснення до Південного відділення Кам’янського відділу поліції (реєстр. №5243, 5246). Але вже через тиждень ситуація з блокуванням руху транспортних засобів повторилася. Вказані обставини було викладено в заяві вих. №239 від 19.04.2018 р. про кримінальне правопорушення. За цим фактом розпочато досудове розслідування за ст. 206 Кримінального кодексу України «Протидія законній господарській діяльності».

Але, як зазначає південнокорейський інвестор, відкриття кримінального провадження не зупинило рейдерів від наступної реалізації протиправних намірів, спрямованих на захоплення власності ТОВ Фірма «Блок ЛТД».

Всупереч законам

Як з’ясувалося, КП «Екосервіс» подало на ім’я міського голови А. Білоусова клопотання про надання дозволу на розробку проекту відводу землі по вул. Широка, 351 начебто для «відновлення порушених земель, у тому числі відпрацьованих відвалів, та їх рекультивації». Тобто в офіційному документі директор «Екосервісу» зафіксував свій намір «відновити», а по суті вкрасти, шлакові відвали — власність ТОВ Фірма «Блок ЛТД».

Розгляд цього клопотання міськрадою був, що не дивно, оперативним. Своїм рішенням вона надала дозвіл на розробку проекту відводу цієї земельної площі «Екосервісу» для організації благоустрою. І це при тому, що рішенням Заводського районного суду м. Кам’янське від 25.05.2018 року за позовом ТОВ Фірма «Блок ЛТД» було визнано протиправним скасування раніше наданого цьому підприємству дозволу на розробку проекту землеустрою. Тобто, ігноруючи рішення суду, Кам’янська міськрада надала КП «Екосервіс» дозвіл на розробку проекту землеустрою на ту саму землю, на яку раніше вже було надано аналогічний дозвіл ТОВ Фірма «Блок ЛТД». Цим рішенням міськрада порушила вимоги ухвал Заводського районного суду м. Дніпродзержинська від 25.01.2018 та 25.05.2018, якими їй заборонено надавати дозвіл на розробку проекту землеустрою, викуп, погодження надання цієї земельної ділянки у власність, користування, оренду.

Крім того, Земельний кодекс України не передбачає можливості відведення земельної ділянки під благоустрій, у зв’язку з чим, ухвалюючи це рішення, Кам’янська міська рада діяла поза межами повноважень, наданих їй Земельним кодексом України.

Як зазначено у відкритому листі іноземного інвестора, ті, хто намагається привласнити майно ТОВ Фірма «Блок ЛТД», через безкарність почали діяти ще нахабніше. Так, 25.06.2018 до КПП ТОВ Фірма «Блок ЛТД» під’їхав легковий автомобіль без номерних знаків із тонованими вікнами і навантажувач «Сталева Воля». З автомобіля вибігло четверо невідомих чоловіків у балаклавах й із застосуванням фізичної сили, погрожуючи предметами, схожими на зброю, нейтралізували охоронців підприємства. Потім за допомогою навантажувача зруйнували будівлю КПП до фундаменту. Момент нападу зафіксовано камерою спостереження. На відео видно, що за нападом на охоронців і руйнуванням КПП спостерігав працівник «Екосервісу», який підняв шлагбаум і пропустив невідомий автомобіль і навантажувач.

Цікаво також, що за руйнуванням КПП спостерігав також депутат міськради Ігор Лісничий. Внаслідок злочинного нападу «служб» (так депутат називав нападників) троє охоронців «Блок ЛТД» зазнали травм різного ступеня тяжкості. І хоч представники підприємства викликали поліцію і написали заяву про злочин, правоохоронці не затримали ні нападників, ні їхній транспорт.

Як відомо, безкарність заохочує до нових злочинів. Тому Чой Хо Джін у зверненні до першого віце-прем’єра зокрема зазначає: «Як іноземний інвестор я сподіваюся знайти у Вашій особі захист від рейдерства, що продемонструє державну підтримку іноземного інвестування, якого так потребує Україна». І просить доручити державним органам, які входять до складу Міжвідомчої комісії, провести перевірку вказаних у зверненні фактів рейдерства щодо ТОВ Фірма «Блок ЛТД» та притягнути винних до відповідальності згідно з чинним законодавством.