Ситуація з коронавірусом складна, але бачимо певні позитивні тенденції. До кінця року залишилося три тижні, і на цей період уряд вирішив не запроваджувати жорсткий карантин. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів. За його словами, Кабмін має ухвалити рішення про додаткові обмеження наступного року. Отже, з 8 по 24 січня 2021 року в Україні таки запровадять посилені карантинні обмеження.

«Назвемо їх «зимові канікули заради безпеки». Це робиться для того, щоб не допустити розгортання нової потужної хвилі захворюваності, яка може настати після новорічних свят. Тому посилені карантинні обмеження запроваджуватимуться для того, щоб розірвати ланцюжок захворюваності, який може сформуватися під час свят», — аргументував Прем’єр. Передбачають заборону роботи кафе, ресторанів, барів, крім доставки та замовлень із собою; магазинів непродовольчих товарів, кінотеатрів, фітнес-клубів, спортзалів, театрів, торговельно-розважальних центрів. Але за винятком закладів, що працюють у ТРЦ і продають харчові продукти, ліки, ветеринарні препарати, засоби гігієни і побутову хімію, повідомляє УНІАН.

«Буде відправлено на канікули всі заклади освіти, крім дитячих садків. Адже ми розуміємо, що батькам слід ходити на роботу, отже, дитячі садки працюватимуть. Буде встановлено заборону щодо будь-яких розважальних, рекламних, спортивних, культурних, масових заходів на цей період», — поінформував очільник уряду.

За його словами, за встановленими для «помаранчевої» зони обмеженнями, що охоплює нині територію України, працюватиме громадський транспорт, щоб люди могли діставатися на роботу в ті організації, установи, підприємства, які працюватимуть і під час карантину. Адже це життєва необхідність, і уряд це розуміє. Прем’єр додав, що продуктові магазини, аптеки, банки, поштові відділення та готелі працюватимуть.

Уряд забезпечить право студентам-медикам старших курсів та інтернам на страхову виплату в разі встановлення їм групи інвалідності внаслідок захворювання на COVID-19. Відповідний проєкт постанови «Про внесення змін до Порядку здійснення страхових виплат у разі захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та визначення їх розмірів» було ухвалено на засіданні уряду. Тож віднині життя і здоров’я студентів-медиків та інтернів, які надають допомогу в боротьбі з коронавірусною хворобою, буде захищено на рівні з лікарями.

Чекаємо на вакцину

Очільник Кабміну зазначив, що МОЗ з активним залученням Центру громадського здоров’я та експертів минулого тижня спрямувало першу частину заявки для отримання вакцини в межах ініціативи COVAX. Тож після опрацювання вимог було сформовано передумови отримання 8 мільйонів доз вакцини для 4 мільйонів громадян України. «Другу частину заявки до COVAX буде подано 14 грудня», — додав Денис Шмигаль.

Він поінформував, що Україна отримала перший транш у межах нової (виключної) програми макрофінансової допомоги від Європейського Союзу номінальним обсягом 600 мільйонів євро. На його переконання, це слугує демонстрацією підтримки євроінтеграційного курсу нашої країни.

«Це важливий сигнал від наших європейських партнерів, тому що такі рішення демонструють підтримку нашого євроінтеграційного курсу та реформ, які відбуваються в Україні», — уточнив він.

Без обговорення урядовці ухвалили рішення про продовження до 29 листопада 2021 року експериментального проєкту із застосування електронних водійських прав і свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу в мобільному додатку для оцифрованих документів «Дія».

Кабінет Міністрів схвалив стратегію розвитку державного Укрексімбанку та погодив пропозицію про призначення Вадима Мельника на посаду голови Державної фіскальної служби України.

Схвалено угоду між урядами України та Німеччини про фінансову співпрацю й уповноважено міністра фінансів на її підписання. У постанові урядовці уточнили принципи використання електронної торговельної системи (ЕТС) для проведення концесійних конкурсів, а саме коли цю систему можна використати.

Затверджено фінансовий план державного підприємства «Адміністрація морських портів України» на 2021 рік, який передбачає чистий прибуток підприємства обсягом 2,108 мільярда гривень. Погоджено ще деякі важливі рішення.

Кабінет Міністрів погодив кандидатуру на посаду голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Ним став Валентин Резніченко, який пообіцяв плідну роботу на користь людей.

Прем’єр-міністр запевнив, що цьогоріч держава виконає свої зобов’язання перед шахтарями й погасить заборгованість із заробітної плати.

«Держава свою частину заробітної плати, яку зобов’язується віддати шахтарям, обов’язково віддасть», — запевнив він.

Позачергове засідання

На цьому чергове засідання уряду було закрито. І одразу відкрито позачергове. На ньому Кабінет Міністрів офіційно ухвалив рішення про запровадження посилених карантинних обмежень в Україні з 8 по 24 січня. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов наголосив, що карантин буде прогнозованим і жорстким. Триватиме він з 00:00 8 січня до 00:00 25 січня. Тобто розраховано його на 16 днів.

Він уточнив, що під повною забороною будуть влаштування святкових концертів, дискотек, масових заходів у приміщеннях, робота нічних клубів, хостелів, торговельно-розважальних центрів, крім купівлі товарів першої необхідності. Святкові ялинки у населених пунктах встановлюватимуть без сцени для святкових концертів.

Спортивні заходи проводитимуть без глядачів. Перукарні працюватимуть лише за попереднім записом без відвідувачів, які очікуватимуть своєї черги всередині приміщення. А роботу фітнес-центрів і спортзалів заборонять на цей час. Продовольчі й непродовольчі ринки також будуть під забороною. Як і приймання відвідувачів закладами культури й проведення культурних масових заходів, крім роботи історико-культурних заповідників, суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом аудіовізуальних творів.

Міністр зазначив, що якщо нині ресторанні заклади працюють до 23 години, то в новорічну ніч їх роботу буде дозволено подовжити до першої години 1 січня.

«Роботу транспорту не припинятимуть. Автотранспорт, зокрема маршрутні таксі, тролейбуси, трамваї й залізниця перевозитимуть пасажирів за кількістю місць для сидіння. Це стосується міського, приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення», — уточнив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Без обмежень працюватимуть і внутрішні авіалінії.

Проєкт постанови було погоджено з доопрацюванням в одноденний термін.

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«Урядового кур’єра»