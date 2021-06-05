Україна та Грузія мають спільного ворога й спільні виклики, долати які нам також належить спільними зусиллями

Багато цікавих зустрічей відбулося у Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля на гостинній грузинській землі. Під час них порушено чимало нагальних питань. Від економічних і політичних до міжособистісних, актуальних для українського та грузинського народів. Особливою теплотою відрізнялася зустріч із Католикосом-патріархом всієї Грузії, Першоієрархом Грузинської Православної Церкви Ілією ІІ.

Денис Шмигаль підкреслив, що національні історії Грузії та України, зокрема шляхи розвитку православних церков, доволі схожі. Крім того, Україна та Грузія разом прямують дорогою європейської інтеграції. Також Прем’єр-міністр відзначив важливість духовно-релігійної складової для становлення, подальшого розвитку обох держав.

«Немає жодних сумнівів, що в цій царині ми маємо діяти спільно», — наголосив Денис Шмигаль.

Католикос-патріарх всієї Грузії Ілія ІІ зазначив, що Грузинська Православна Церква молиться за щасливу долю для обох країн.

«Україна та Грузія мають багато спільного. Обом країнам довелося обстоювати свою незалежність та боронити території від російського агресора», — так Денис Шмигаль описав свою участь у покладанні квітів до Меморіалу Героїв — у пам’ять про відважних людей, що стали на захист батьківщини.

А напередодні глава уряду обговорив актуальні питання двосторонньої співпраці з головою парламенту Грузії Кахабером Кучавою. «Наші дружні країни мають спільні пріоритети: європейська та євроатлантична інтеграція, відновлення територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів, деокупація територій, відновлення миру, безпеки та довіри в регіоні в цілому», — підкреслив Денис Шмигаль.

Україна готова тісно співпрацювати з Грузією на базі механізму розширеного партнерства з НАТО в межах проєкту «Східне партнерство» й новоствореної за участі Молдови платформи «Асоційоване Тріо», повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Глава уряду подякував Грузії за підтримку ініціативи Президента України «Кримська платформа», яка має на меті здійснення кроків на міжнародній арені задля деокупації Криму.

Також Денис Шмигаль наголосив на важливості санкційної політики в контексті протидії спільним загрозам з боку Російської Федерації. Він закликав грузинську сторону докласти всіх зусиль, щоб не допустити скасування санкцій з будівництва газогону «Північний потік-2».

«Завершення цього проєкту загрожує безпеці як України, так і Європи. Санкції проти «Північного потоку-2» нині слугують єдиним ефективним інструментом стримування російської агресії», — наголосив Прем’єр-міністр.

А Грузії він подякував за послідовну позицію щодо підтримки суверенітету України та підкреслив, що наша країна підтримує територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Під час перебування у Грузії нашої офіційної делегації міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, який входив до її складу, та міністр економіки та сталого розвитку Грузії Натія Турнава обговорили питання активізації розвитку туризму.

Йшлося про збільшення туристичних потоків між Україною та Грузією, а також про започаткування роботи спільних туристичних комісій. Адже країнам варто виступати спільно з точки зору промоції туризму.

У межах візиту Олександр Ткаченко поспілкувався і з міністром культури, спорту та молоді Грузії Теєю Цулукіані. «Від нашої кооперації очікуємо спільних дій, спрямованих на захист цінностей на окупованих Росією територіях, та співпраці у галузі спільного виробництва фільмів», — зазначив український урядовець. Обговорено також питання допомоги України в завершенні реконструкції музею Лесі Українки в місті Сурамі. Домовлено розпочати й роботу двосторонньої комісії з питань культури та науки.

«Загалом атмосфера дружня і позитивна. Всі розуміють, що посилення роботи на міжнародній арені в трикутнику Україна — Молдова — Грузія, тобто країн, які постраждали від російської агресії та мають спільну мету, — може зміцнити наші позиції у співпраці з нашими західними партнерами», — цитує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики слова Олександра Ткаченка.

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