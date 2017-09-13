«Справа Ахтема Чийгоза — черговий вирок Росії, яку на найвищому міжнародному рівні — ООН — визнано окупантом. Можна незаконно обмежити свободу, але волю і правду ніколи не зломити! Можна окупувати чужу землю, але вона горітиме під ногами і пектиме аж до її визволення», — так Президент Петро Порошенко відреагував на репресії окупаційної влади Криму стосовно громадянина України Ахтема Чийгоза, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу.

Наприкінці лютого 2014 року він брав активну участь у мітингах за територіальну цілісність України, що відбувалися на площі перед будівлею Верховної Ради Криму. Протистояння проросійських активістів з так званої місцевої самооборони й «туристів Путіна» переросло в масові заворушення. Через надумані й фіктивні звинувачення Чийгоза і затримали в січні 2015 року.     

Вітчизняне Міністерство закордонних справ висловило рішучий протест у зв’язку з незаконним засудженням Ахтема Чийгоза до 8 років позбавлення волі російською окупаційною владою на території Автономної Республіки Крим.

Боротьба за визволення Ахтема Чийгоза розпочинається з новою силою. Фото з сайту rbc.ua

Розправа російських окупантів із заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу за його підтримку територіальної цілісності України та боротьбу за права людини — черговий прояв репресивної політики РФ на Кримському півострові для придушення інакодумства та опозиції кремлівському режиму, дискримінації кримських татар.

Українське дипломатичне відомство у відповідній заяві вимагає від Російської Федерації звільнити Ахтема Чийгоза, припинити репресії щодо кримських татар і українців на території окупованого Криму й відновити суверенітет і територіальну цілісність України.

А міжнародну спільноту наші дипломати закликають послідовно реагувати на цинічні порушення прав людини в Криму і посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль задля повернення держави-агресора в міжнародно-правове поле.

Подібна реакція прозвучала й від Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Цю людину буде позбавлено волі в колонії загального режиму за сфабрикованим звинуваченням окупаційної влади Криму в «організації масових заворушень» під час мітингу за територіальну цілісність України 26 лютого 2014 року.

У відомстві так само засуджують злочинні дії Російської Федерації в окупованому нею Криму. А ув’язнення громадянина України абсолютно неправомірне, його буде оскаржено в Європейському суді з прав людини, йдеться у спеціальній заяві. Причетні ж до незаконного засудження Ахтема Чийгоза працівники ФСБ, прокуратури РФ, судді повною мірою нестимуть відповідальність згідно з нормами міжнародного права.

Міністерство закликає народних депутатів якнайшвидше ухвалити закон «Про визнання політичними в’язнями осіб, позбавлених особистої свободи з політичних мотивів за рішенням органів влади Російської Федерації, та надання їм державної соціальної допомоги». Щоб ті, хто бореться за територіальну цілісність України в умовах окупації, могли розраховувати на підтримку і захист держави.

У Європейському Союзі також закликали негайно звільнити Ахтема Чийгоза і всіх незаконно затриманих у Криму та Росії українців.

«Так званий верховний суд Сімферополя засудив заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза до восьми років позбавлення волі за «організацію масових заворушень» у лютому 2014 року. Європейський Союз увесь час спостерігав за справою пана Чийгоза і наполягав на його звільненні, і цей заклик ми повторюємо сьогодні», — йдеться в заяві речника зовнішньої дипломатичної служби ЄС.

Заборона діяльності Меджлісу як органу самоврядування кримських татар і переслідування його лідерів — «серйозні й неприйнятні порушення їхніх прав. Ми очікуємо, що звинувачення проти ще одного заступника голови Меджлісу містера Ільмі Умерова буде негайно знято, і підтверджуємо нашу давню позицію негайно звільнити всіх незаконно затриманих громадян України на Кримському півострові і в Російській Федерації», — цитує УНІАН текст документа.

Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»