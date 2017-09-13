«Справа Ахтема Чийгоза — черговий вирок Росії, яку на найвищому міжнародному рівні — ООН — визнано окупантом. Можна незаконно обмежити свободу, але волю і правду ніколи не зломити! Можна окупувати чужу землю, але вона горітиме під ногами і пектиме аж до її визволення», — так Президент Петро Порошенко відреагував на репресії окупаційної влади Криму стосовно громадянина України Ахтема Чийгоза, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу.
Наприкінці лютого 2014 року він брав активну участь у мітингах за територіальну цілісність України, що відбувалися на площі перед будівлею Верховної Ради Криму. Протистояння проросійських активістів з так званої місцевої самооборони й «туристів Путіна» переросло в масові заворушення. Через надумані й фіктивні звинувачення Чийгоза і затримали в січні 2015 року.
Вітчизняне Міністерство закордонних справ висловило рішучий протест у зв’язку з незаконним засудженням Ахтема Чийгоза до 8 років позбавлення волі російською окупаційною владою на території Автономної Республіки Крим.
Розправа російських окупантів із заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу за його підтримку територіальної цілісності України та боротьбу за права людини — черговий прояв репресивної політики РФ на Кримському півострові для придушення інакодумства та опозиції кремлівському режиму, дискримінації кримських татар.
Українське дипломатичне відомство у відповідній заяві вимагає від Російської Федерації звільнити Ахтема Чийгоза, припинити репресії щодо кримських татар і українців на території окупованого Криму й відновити суверенітет і територіальну цілісність України.
А міжнародну спільноту наші дипломати закликають послідовно реагувати на цинічні порушення прав людини в Криму і посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль задля повернення держави-агресора в міжнародно-правове поле.
Подібна реакція прозвучала й від Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Цю людину буде позбавлено волі в колонії загального режиму за сфабрикованим звинуваченням окупаційної влади Криму в «організації масових заворушень» під час мітингу за територіальну цілісність України 26 лютого 2014 року.
У відомстві так само засуджують злочинні дії Російської Федерації в окупованому нею Криму. А ув’язнення громадянина України абсолютно неправомірне, його буде оскаржено в Європейському суді з прав людини, йдеться у спеціальній заяві. Причетні ж до незаконного засудження Ахтема Чийгоза працівники ФСБ, прокуратури РФ, судді повною мірою нестимуть відповідальність згідно з нормами міжнародного права.
Міністерство закликає народних депутатів якнайшвидше ухвалити закон «Про визнання політичними в’язнями осіб, позбавлених особистої свободи з політичних мотивів за рішенням органів влади Російської Федерації, та надання їм державної соціальної допомоги». Щоб ті, хто бореться за територіальну цілісність України в умовах окупації, могли розраховувати на підтримку і захист держави.
У Європейському Союзі також закликали негайно звільнити Ахтема Чийгоза і всіх незаконно затриманих у Криму та Росії українців.
«Так званий верховний суд Сімферополя засудив заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза до восьми років позбавлення волі за «організацію масових заворушень» у лютому 2014 року. Європейський Союз увесь час спостерігав за справою пана Чийгоза і наполягав на його звільненні, і цей заклик ми повторюємо сьогодні», — йдеться в заяві речника зовнішньої дипломатичної служби ЄС.
Заборона діяльності Меджлісу як органу самоврядування кримських татар і переслідування його лідерів — «серйозні й неприйнятні порушення їхніх прав. Ми очікуємо, що звинувачення проти ще одного заступника голови Меджлісу містера Ільмі Умерова буде негайно знято, і підтверджуємо нашу давню позицію негайно звільнити всіх незаконно затриманих громадян України на Кримському півострові і в Російській Федерації», — цитує УНІАН текст документа.
Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»