Президент Володимир Зеленський у твітері так відреагував на підписання цього документа: «Держави мають разом працювати над створенням міжнародної угоди про готовність і реагування на пандемії. Слід об’єднатися, щоб бути краще готовими до узгодженого прогнозування, запобігання, виявлення та ефективного реагування на пандемії».

Про нові підходи в боротьбі з пандемією йшлося й під час наради у Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Зокрема про напрацювання механізмів, які б забезпечили громадянам можливість безперешкодно подорожувати світом. «Ми активно спостерігаємо, до яких дій вдаються європейські країни. Вивчаємо, які саме дані вони збирають та як використовують, аби дати новий розвиток туризму. Цей досвід ми потім використаємо в необхідному форматі, щоб громадяни, попри пандемію, могли вільно й безпечно подорожувати світом», — наголошує Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він доручив міністрові закордонних справ Дмитрові Кулебі обговорити і проаналізувати з міжнародними партнерами всі деталі співпраці в цьому питанні, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

А віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що з технічної точки зору країна готова до того, щоб долучитися до цієї роботи і брати активну участь у розробленні й тестуванні таких механізмів.

Комюніке щодо Міжнародного договору про пандемію читайте тут.

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