Мобільний застосунок Дія 2.0 особливо зручний в умовах пандемії й карантину, коли слід знизити особисті контакти за змогою до мінімуму

Мільйон українців нині вже користується мобільним застосунком Дія 2.0. Такий підсумок отримано за перші 10 днів, що минули з часу його презентації 5 жовтня 2020 року.

«Це дуже добрий результат. Адже ми прагнемо побудувати цифрову державу, в якій не залишиться місця для корупції та будь-яких зловживань. Цифрову державу, де кожен громадянин чи бізнес зможе отримати будь-яку послугу від держави максимально швидко та зручно, бажано в один клік зі свого смартфона», — повідомив під час брифінгу перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб.

Саме тому робота застосунка розпочиналася з оцифрування базових документів громадян, адже це основа цифрової держави. Буває, що від людини вимагають надати певні паперові документи або залишити копію документа з підписом. Нині це відходить у минуле. Натомість з’явився зручний та захищений інструмент — мобільний застосунок, у якому всі документи у цифровому вигляді завжди під рукою.

Нині у Дія 2.0 доступні такі електронні документи: паспорт громадянина — внутрішній (ІD-картка) або закордонний біометричний, цифрові студентський квиток та водійське посвідчення і техпаспорт на автомобіль. У новому застосунку техпаспорт може побачити не лише власник автомашини, його можна передати іншому юридично належному користувачеві, скажімо, родичеві чи другові.

До нових документів, яких не було в попередньому застосунку, внесено цифрове свідоцтво про народження дитини — документ відображається батькам дітей до 14 років, а для самої дитини є на рівні паспорта. Ще довідку внутрішньо переміщеної особи та цифровий податковий номер — документи, які в паперовому вигляді людина нечасто носить із собою, але вони можуть знадобитися будь-коли.

Оновлені функції — це шерінг документів. За власним бажанням в один клік людина може передати цифрову копію своїх документів із підписом у належну установу. Дія 2.0 зафіксує, куди і коли ці копії було передано. Користуватися цим цифровим додатком можна в банківській сфері, в деяких банках навіть відкриваються рахунки онлайн, без особистої присутності власника. Таких рахунків уже відкрито понад 700. За словами фахівця, це інновація світового масштабу.

Зручна Дія 2.0 в умовах пандемії й карантину, коли слід знизити особисті контакти за змогою до мінімуму. Використовують її й мережеві магазини. За допомогою оновленого додатка можна переглядати і сплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху, борги виконавчого провадження стосовно фізособи-боржника і передавати право на керування транспортним засобом через замовлення електронного свідоцтва про його реєстрацію.

Використовують ці технології й під час подорожей Укрзалізницею, автобусами, в аеропортах. Цифрові документи вже приймають «Бориспіль», «Жуляни», харківський та львівський аеропорти. А незабаром до них долучаться аеропорти міст Дніпро та Івано-Франківськ.

Заступник міністра запевнив українців, що ніхто через застосунок не стежить за користувачами. Тож вони можуть бути спокійними, бо сервіс повністю захищено.