Триває серія щотижневих масштабних заходів, присвячених обговоренню суспільно важливих тем. Черговий захід — триденний Всеукраїнський форум «Україна 30. Економіка без олігархів». По 16 червня включно обговорюватимуть Національну економічну стратегію до 2030 року (НЕС), план удосконалення державних сервісів, деолігархізацію і подолання корупції, приватизацію державних активів.

Відкрив форум Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він оприлюднив підсумки НЕС за перший квартал 2021 року.

«Стратегію ухвалено три місяці тому. Стратегія — це 20 векторів з конкретними ініціативами та індикаторами. Нині рухаємося згідно зі стратегією, і це сприяє економічному відновленню країни», — підкреслив Прем’єр. Він акцентував, що основа економічної політики уряду — насамперед макроекономічна стабільність.

«Для успішного впровадження реформ потрібно побудувати країну зі стійкими публічними фінансами, розвиненим фінансовим сектором. Уряд зробив суттєвий крок у цьому напрямі і 31 травня вперше схвалив бюджетну декларацію на три роки — 2022—2024-й. Це насправді кропітка робота, вагомий документ. Для бізнесу він забезпечує визначеність і прогнозованість дій влади, що є одним із фундаментів успішної діяльності бізнесу. Партнерство держави і бізнесу — цеглинка у фундаменті успішного зростання економіки. Ідеться зокрема про концесії портів та доріг, спільні проєкти видобутку корисних копалин», — зазначив очільник уряду.

Говорив Денис Шмигаль про принцип верховенства права, прямий зв’язок з економікою та інвестиційним кліматом, реформу контролюючих органів.

«Нещодавно створено Бюро економічної безпеки. Це нова сторінка у відносинах держави та бізнесу. Створення для всіх рівних умов перед законом сприятиме підвищенню інвестпривабливості держави. Уряд постійно поліпшує роботу податкової, митної служб, і вже можна побачити позитивні зміни зокрема в питаннях боротьби зі схемами, так званими скрутками. Їхня ліквідація — мільярди гривень до бюджету, створення, рівних правил для бізнесу. А діджиталізація цих відомств значно полегшує роботу чесному бізнесу та прибирає можливості для корупції.

Ще один пункт покращення взаємодії з бізнесом — нова якість регуляторного середовища. Для малих та середніх підприємств необхідність відповідати всім регуляторним вимогам — справжній виклик. Паралельно з десятками дрібних удосконалень у регуляторному середовищі уряд запускає новий інструмент, який дасть змогу відкривати ФОП автоматично, без участі держреєстратора буквально за лічені секунди», — зауважив Прем’єр.

За його словами, у напрямі інвестпривабливості зроблено ще один надважливий крок — введення податкових стимулів для інвестпроєктів (ідеться про інвестнянь для проєктів зі значними інвестиціями). До 1 січня 2035 року від оподаткування ввізним митом звільнено обладнання для реалізації таких проєктів. Податкові стимули — модернізація основних засобів, посилення конкурентоспроможності виробленої в Україні продукції.

Говорив Денис Шмигаль і про вагомий результат започаткованих програм пільгового кредитування малого й середнього бізнесу: за рік видано пільгових кредитів на загальну суму 50 мільярдів гривень.

А в контексті зменшення ролі держави як власника державних комунальних підприємств розповів про такий план уряду: в підпорядкуванні держави повинні функціонувати стратегічні та соціально важливі великі підприємства, що мають працювати прозоро та ефективно виконувати свої функції.

«Решта об’єктів мають піти на приватизацію. У березні парламент усунув останню перешкоду для відновлення продажу великих держпідприємств. Перші об’єкти вже готові до великої приватизації. Розблокування процесу — сигнал того, що Україна готова співпрацювати з інвесторами, забезпечувати прозорий і чесний продаж об’єктів», — зазначив очільник уряду.

Він резюмував, що реалізація НЕС дасть через 10 років подвоєння ВВП.