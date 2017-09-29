Пожежа на складі боєприпасів у Калинівці потребує невідкладних жорстких рішень центральної влади, а з огляду на гібридну війну Росії проти України й поготів. І засідання Воєнного кабінету на чолі з главою держави було покликано надати відповіді на елементарні запитання: як просувається розслідування попередніх інцидентів на військових складах? кого звинувачувати в цьому конкретному випадку — організовану диверсійну групу чи недбальство на місцях? і нарешті як докорінно змінити систему охорони стратегічних об’єктів для подальшого унеможливлення подібних ситуацій?

На сьогодні пожежу локалізовано й рятувальні служби не очікують її подальшого поширення, ліквідовуючи в цілодобовому режимі останні осередки задимлення.

Президент Петро Порошенко вимагає від керівників СБУ, Ген­прокуратури, Нацполіції знайти й притягти до відповідальності вин­них у трагедії. «Ми маємо навчитися захищати наші стратегічні об’єкти від диверсійних груп. Є інші версії? Значить, будемо притягати до відповідальності винних за іншими версіями, — наголосив Президент і повідомив про свій наказ посилити оборону і охорону стратегічних об’єктів підрозділами Збройних сил. — Ми далі миритися з цими подіями не можемо».

Тенденція вибухів на військових складах справді становить загрозу для національної безпеки, тож Верховний Головнокомандувач вимагає ретельної підготовки до наступного засідання РНБО, негайно вжити вичерпних заходів і не допускати повторення подібних трагедій.

Час здобувати новий досвід

Ще перебуваючи в Калинівці, Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вказував, що відповідні служби мають неабиякий досвід ліквідації наслідків таких подій. Нарешті настав час здобувати досвід запобігання їм.

«Неймовірними зусиллями Збройних сил, ДСНС, Нацгвардії й Нацполіції вдалося мобілізувати всі наявні ресурси для локалізації пожежі та ефективної евакуації», — продовжив Володимир Гройсман, відзначивши ефективні дії місцевої влади. У Вінниці розгорнули пункт прийому евакуйованих людей, мобілізували 50 автобусів для перевезення жителів прилеглих до сховища боєприпасів сіл.

Наступного дня Прем’єр так описав на своїй сторінці у Фейсбуці те, що відбувається на Вінниччині: «На складах ще тліють певні осередки, вибухи майже припинились. Загалом ситуація під контролем: триває повітряна розвідка для локалізації осередків займань. Піротехніки починають розміновувати 5-кілометрову зону, люди повертаються в далекі села. І найголовніше — в місця збору допомоги вінничани навезли величезну кількість їжі, засобів гігієни, ковдр і безліч інших таких необхідних евакуйованим людям речей. Українці вкотре доводять: хоч би які диверсії влаштовував ворог, хоч яка біда сталася б, ніщо не здатне подолати силу справжнього українського духу!»

Калинівка поступово оговтується

Більшість майна і боєприпасів, які зберігалися на базі, вдалося врятувати завдяки професійним діям персоналу на чолі з командиром полковником Батюком. Люди грамотно організували процес. Їхні мужність і героїзм затримали поширення вогню — так главі держави прокоментував дії військових начальник Генерального штабу Віктор Муженко. Нині в Калинівці зосереджено зо два десятки піротехнічних розрахунків, це майже 100 людей і 40 одиниць техніки, які вже розпочали розмінування територій. Працюють і піротехнічні групи ЗСУ. «Найближчими днями розмінуємо населені пункти, і населення зможе повернутися до нормальних умов життя», — втішив голова ДСНС Микола Чечоткін.

Перший заступник голови Націо­нальної поліції В’ячеслав Аброськін доповів, що за тривогою вночі було направлено на місце підрозділи поліції Вінницької, Житомирської, Черкаської, Хмельницької та Київської областей. Створено 49 блокпостів, у Калинівці несли службу близько півтисячі поліціянтів. «І вони продовжують нести службу досі. Надавали допомогу з евакуації населення і забезпечують охорону громадського порядку», — уточнив посадовець.

А очільник СБУ Василь Грицак підтвердив, що військова прокуратура кваліфікувала подію за статтею 113 Кримінального кодексу України (диверсія). Працює спільна оперативно-слідча група, повідомляє департамент прес-служби АП.

Калинівський арсенал потенційно міг прийняти 140 тисяч тонн боєприпасів. На момент трагедії там було 83 тисячі тонн. Лише 68 тонн були готовими до застосування, решта припадала на компоненти до боєприпасів та металобрухт, вказав міністр оборони Степан Полторак. А щодо попередніх вибухів і пожеж урядовець навів таку інформацію: після Сватового звільнено заступника начальника Генерального штабу, притягнуто до відповідальності та оголошено про службову невідповідність шістьом генералам і 46 офіцерам; за підсумками роботи в Балаклії до дисциплінарної відповідальності притягли 80 осіб. Щодо розслідування подій під Маріуполем Президент невдовзі отримає відповідні результати.

А охоронці хто?

Цікавою для продовження теми видається інформація Головного військового прокурора Анатолія Матіоса, оприлюднена вчора на брифінгу, повідомляє УНІАН: «Основна проблема, на яку слід невідкладно звернути увагу, — кадрова з вартовими воєнізованої охорони. У них надзвичайно низька зарплата, а воєнізовану охорону здійснюють здебільшого літні люди, які не мають соколиного погляду. Тобто з поганим зором і з найменшою мотивацією. Фактично на момент вибухів арсенал охороняло кілька передбачених номенклатурою постів зенітного прикриття і 17 працівників воєнізованого підрозділу охорони. Кількість людей, залучених для охорони бази, не відповідала ступеню завантаженості, можливих наслідків і можливості забезпечення належної охорони й недопущення будь-яких трагічних або надзвичайних подій з огляду небезпеки, які становили боєприпаси, що зберігалися там».

Серед встановлених слідством недоліків він також назвав несправну пожежну сигналізацію і недостатнє забезпечення технічними засобами охорони.

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»