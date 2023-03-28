Оприлюднено звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом за 2022 рік

Енергетичний, транспортний, економічний, митний і цифровий безвізи. Статус держави-кандидата у члени Євросоюзу й активне виконання семи рекомендацій Європейської комісії задля подальшого руху до членства в ЄС. Усе це Україна вже має в арсеналі на шляху інтеграції до європейського внутрішнього ринку.

«Тепер маємо амбіцію цьогоріч відкрити переговори про членство, а за два роки бути цілком готовими до вступу в ЄС», — неодноразово наголошував Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Україна демонструє послідовність у підтримці європейських цінностей і на полі бою, і в питанні проведення реформ. Попри страшну та жорстоку війну, складну економічну ситуацію країна не зійшла зі шляху євроінтеграційних реформ, а навпаки, пришвидшила свій рух.

Загалом про поступ нашої держави в євроінтеграції свідчить оприлюднений днями щорічний звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС за 2022 рік. Торік загальний прогрес виконання угоди збільшився на 9%. Тож країна вже виконала 72% всіх зобов’язань, передбачених угодою, яка є важливим елементом інтеграції країни до внутрішнього ринку ЄС.

Найбільшого прогресу досягнуто в таких сферах: інтелектуальна власність — 94%, управління державними фінансами — 90%, статистика та обмін інформацією — 96%, юстиція, свобода, безпека, права людини — 91%, гуманітарна політика — 91%.

За 2014—2022 роки головні виконавці зобов’язань згідно з угодою продемонстрували такі показники: Кабінет Міністрів виконав 70% передбачених угодою заходів, 1% — у процесі виконання; Верховна Рада — 61%; інші органи державної влади — 59% заходів.

«Попри повномасштабну війну триває активний процес адаптації українського законодавства до права ЄС. Представлений звіт — результат великої командної роботи міністерств, парламенту та інших органів влади. Плануємо й надалі зберігати високу динаміку євроінтеграційних процесів. Завершуємо виконання рекомендацій Єврокомісії, які отримали разом із кандидатством, почали процедуру селф-скринінгу на відповідність українського законодавства праву ЄС. Ці всі паралельні процеси покликані пришвидшити наступний етап — переговори про членство в ЄС», — цитує слова віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної її пресслужба.

До слова, селф-скринінг — це самоаудит українського законодавства щодо його відповідності євростандартам. До 30 червня 2023 року міністерства та центральні органи виконавчої влади мають провести таку роботу, а до 30 серпня — подати уряду звіт. У ньому обов’язково мають бути конкретні пропозиції, як узгодити секторальне законодавство із правом ЄС.

В уряді наголошують, що важливо провести точну оцінку євроінтеграційних зусиль країни, щоб побачити слабкі місця та зрозуміти, де слід посилитися.