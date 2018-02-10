Наша країна та її громадяни за два роки до президентських і парламентських виборів очікують від політиків відповідальної роботи й боротьби за добробут людей, а не змагань за рейтинги. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час традиційної п’ятничної «Години запитань до уряду» у Верховній Раді.

Він наголосив, що Україна не втратила історичного шансу змінитися, однак і точку неповернення вона ще не змогла пройти остаточно. «Розпочалася робота нової сесії Верховної Ради. Це можливість зробити багато правильних кроків, аби змінити життя українців. Ми презентували 35 важливих законопроектів, напрацьованих Президентом, урядом, парламентом. Хочу подякувати, що цього пленарного тижня два закони вже було ухвалено. Це дуже важливо з огляду на розвиток економіки, але недостатньо, щоб кардинально змінити життя в країні і дати людям відчуття майбутнього, почуття гордості за країну», — розставив акценти Володимир Гройсман.

Він припускає, що обставини в країні можуть змінитися, «оскільки точку неповернення ще не пройдено». Саме тому слід зробити Україну демократичною та розвиненою. «Люди чекають не того, щоб за півтора-два роки до виборів політики почали змагатися рейтингами. До виборів у нас є шанс ухвалити рішення, яких очікують українці», — цитує слова Прем’єра департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Потім глава уряду сказав про потребу створити Антикорупційний суд. Орган стане «завершальною ланкою системи органів боротьби з корупцією, чіткого розмежування функцій та повноважень органів влади». Він працюватиме на вдосконалення процедур державного управління та оновлення виборчої системи. «Ми маємо створити прозору систему, коли кожен зможе реалізувати себе. Ми поважатимемо людей і обіцятимемо те, що можемо зробити, а не купуватимемо голоси українців, — резюмував Прем’єр, виокремивши єдність усіх гілок влади. — Цей шанс має стати найвищою цінністю. Закликаю всіх об’єднатися. Готовий служити цим цілям і досягти результату».

Він нагадав, що борги держбюджету за субсидіями перед об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків найближчим часом буде погашено. Потрібні документи уряд ухвалюватиме наступної середи. «Вважаю, що монетизація на рівні постачальника запрацює нормально. Прошу вибачення за такий технічний збій, але підкреслюю, що робимо це вперше і робимо відповідально. Не залишимо ОСББ без уваги і з якимись боргами», — означив позицію Володимир Гройсман.

Наступне нагадування — диференційоване підвищення пенсій військовослужбовцям. Прем’єр запевнив, що перерахунок відбудеться за будь-яких обставин з 1 січня. Кошти військовим пенсіонерам надійдуть, щойно буде ухвалено відповідний закон.

Що стосується стану справ у Міністерстві охорони здоров’я, то, на думку Прем’єра, з часу роботи в. о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун у відомстві всі процеси відбуваються у прозорий та відкритий спосіб. Останнє слово скаже вже коаліція у Верховній Раді. Загалом, на думку глави уряду, слід боротися за створення нової системи охорони здоров’я, здоров’я українців і велику тривалість життя. Його слова цитує УНІАН: «Уляна Супрун не дає можливості красти гроші, які належать українському народові».

А насамкінець Прем’єр резюмував, що в нинішньому опалювальному сезоні Кабінет Міністрів не підвищуватиме ціну на газ для населення: «Чому газ для промисловості коштує більше, ніж газ для теплокомун­енерго? Тому що його реальна ціна така, за якою купують суб’єкти господарювання. Багато українських компаній самі імпортують газ, і він теж дорожчий, ніж газ для теплокомуненерго. Але наголошую, що в поточному опалювальному сезоні, я тримаю позицію, тримаю слово, не буде підвищення ціни на газ для населення».

Лора ВОВК

для «Урядового кур’єра»