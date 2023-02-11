Прем’єр-міністр наголосив, що попри російський ракетний терор абсолютна більшість українців залишається з теплом, а також з водою та світлом

Учора російські терористи знову завдали масованої ракетної атаки по енергетичній інфраструктурі України.

«Запоріжжя зазнало однієї з найбільших повітряних атак з початку війни. Харків також уночі був під масштабним ударом. Уранці ракетна атака продовжилася та зачепила всю країну. Маємо пошкодження високовольтної інфраструктури та генерації у західних, центральних та східних областяx нашої держави», — зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, відкриваючи чергове засідання уряду.

Він зауважив, що загалом через постійні атаки пошкодженими залишаються майже два десятки енергоблоків теплоелектростанцій. Якщо додати до цього окупацію частини енергетичних об’єктів нашої держави, то Україна тимчасово втратила 44% атомної генерації, 75% потужності ТЕС та 33% — блочних ТЕЦ.

«Попри цей терор абсолютна більшість українців залишається з теплом, водою та світлом. Ремонти тривають, ресурсів для завершення зими достатньо, генератори надходять, енергетичне обладнання від партнерів їде.

Попри десятки атак ракетами та дронами-шахедами, попри 123 дні енергетичного тероризму Україна вистояла й успішно завершить поточний опалювальний сезон. А далі розпочнеться не менш важлива робота з відбудови, адже багато ремонтів в енергетичній мережі були терміновими, й існує підвищений ризик аварій. Тому на 2023 рік уряд запланував програму відновлення енергетичних об’єктів, їх захисту, а також децентралізацію енергетичної системи», — цитує слова Дениса Шмигаля департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Правильне та справедливе рішення

У контексті цього уряд ухвалив постанову про порядок використання коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії росії.

«Цим порядком визначаємо, як використовуватимемо кошти на відбудову, які проєкти обиратимуть, які об’єкти доцільніше відновлювати першими, як відбуватиметься прозоре звітування», — прокоментував це рішення уряду Прем’єр-міністр.

Він додав, що наповнення фонду відбувається за рахунок конфіскованих російських активів в Україні, а також завдяки коштам, які Національний банк перерахує до бюджету. Уже є 17 мільярдів гривень, конфіскованих у російських банків.

Уряд ухвалив ще одне рішення щодо відновлення. Це постанова про те, як відбуватиметься продаж конфіскованих російських активів та майна.

«Ми заморозили та конфіскували сотні об’єктів, які належали російському уряду або російським олігархам в Україні. Багато з цих об’єктів нині фактично простоює. Кабмін запустить відкритий та абсолютно прозорий продаж такого майна. Це означає відкриті аукціони, де український чи іноземний бізнес може придбати у власність конфісковані об’єкти. Усі кошти від цього продажу підуть на відновлення України, нашої енергосистеми, житла людей, розмінування і багато інших речей, які повертають надію на краще майбутнє. Вважаємо правильним і справедливим, що гроші росії тепер працюватимуть на відновлення України», — прокоментував це рішення Денис Шмигаль.

Він уточнив, що аукціони з продажу проходитимуть за тим самим принципом, що й мала приватизація. Відповідатиме за них Фонд державного майна. Тобто зберігається принцип відкритості, прозорості та конкуренції.

Очільник уряду зупинився на ще одному важливому моменті щодо Фонду ліквідації наслідків агресії рф — заявки на проєкти відновлення готують спільно з регіонами.

«Нині в уряді проводимо та проводитимемо зустрічі з начальниками обласних військових адміністрацій. Енергетика, відновлення, робочі місця, соціальні програми — все це на порядку денному обговорення.

Відновлення має стати другим головним словом цього року. Перше — перемога. Друге — відновлення», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Підтримка союзників

Денис Шмигаль акцентував, що, безумовно, важливу роль у процесі відновлення відіграють міжнародні партнери, які підтримують нашу державу в усіх напрямах.

«Один із них — це фінансова допомога українському бюджету, аби платити пенсії, субсидії, зарплати лікарям та вчителям, допомогу внутрішньо переміщеним особам. Від початку цього року наші міжнародні партнери вже надали Україні 4,2 мільярда доларів США. Загалом для фінансування дефіциту бюджету нам потрібно цьогоріч 38 мільярдів доларів», — наголосив Прем’єр-міністр.

Уряд ухвалив рішення про залучення гранта на бюджетну підтримку від Цільового фонду багатьох донорів у розмірі понад 2,6 мільярда доларів як четвертого додаткового фінансування для проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».

У Міністерстві фінансів уточнили, що частину грантових коштів у розмірі 2,5 мільярда доларів надали Сполучені Штати Америки. Ще 165 мільйонів доларів надійшли від Німеччини, Іспанії, Фінляндії, Ірландії, Швейцарії, Бельгії, Ісландії.

Залучені грантові кошти від Цільового фонду багатьох донорів буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, таких, як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та осіб з інвалідністю з дитинства, ВПО, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій тощо.

Загалом нині в Україні впроваджують спільний з Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку проєкт «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» на загальну суму 11,3 мільярда доларів та 1,4 мільярда євро (позики МБРР, кредити МАР, гранти Цільового фонду багатьох донорів).

В уряді констатують, що допомога, яку надають союзники України, дає змогу нашій державі підтримати найбільш вразливі верстви населення, економіку та спрямувати кошти українських платників податків на забезпечення українських сил безпеки та оборони.