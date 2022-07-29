Уже вісім років державні свята в Україні проходять не у святковій атмосфері, адже наша держава зі зброєю в руках обстоює своє право на незалежність, суверенітет та майбутнє. Але щодня український народ показує, яке значення для нього має власна державність.

З нагоди Дня Української Державності у Верховній Раді відбулось урочисте засідання. У ньому взяли участь Президент України Володимир Зеленський, Президент Литовської Республіки Гітанас Науседа, Президент Європейського парламенту Роберта Мецола, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, члени уряду, військовослужбовці та інші поважані особи.

Із трибуни парламенту Володимир Зеленський заявив, що українці — громадяни найміцнішої держави у світі. Держави, яка воює і реформується. Держави, яка забезпечила найпотужніше в історії об’єднання демократій. Держави, яка на 155-й день повномасштабної війни росії має силу, щоб відзначати свій день — День Української Державності.

«Ми всі — військові й цивільні, дипломати й волонтери, державні службовці та бізнес, політики, суспільні лідери та медіа зробили так, що цінності вільного світу не залишилися просто риторикою й реально запрацювали для захисту цивілізації. Зробили так, що Європейський Союз об’єднаний найбільше за всі роки існування та зміцнюється завдяки нашій з вами міцності. Зробили так, що всі тирани цього світу побачили, який потенціал має демократія. Це зробили ми — громадяни держави, яка має понад тисячу років історії. Понад тисячу років своєї культури. Понад тисячу років свого характеру — незламного українського характеру, який вистояв на нашій землі під ударами багатьох загарбників.

Куди ти прийшла, арміє росії, засліплена своїми жалюгідними амбіціями? Ти пішла проти нас — проти тих, кого підготували до цієї вирішальної війни за незалежність десятки й десятки поколінь українського народу, який жив і живе тут, який боровся й бореться тут, який будував і будує тут і який мріяв та мріє понад усе, щоб над ним і Україною не було чужого панування. Настав час, щоб ця мрія назавжди стала реальністю. Ми реалізуємо цю мрію. Станемо не новою легендою про героїчний опір, а державою переможців. Ми запам’ятаємось не як ті, хто намагався, а як ті, хто зберіг, посилив і передав нашу державу нашим дітям, щоб вони передали її своїм дітям. Вільну, міцну, сучасну й ефективну державу», — цитує слова глави нашої держави його Офіс.

Президент подякував усім друзям і партнерам України — і з великих держав, і з географічно менших, але чия воля не поступається волі найбільших. Подякував кожному й кожній, хто допомагає українцям знищувати зло.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль акцентував, що українська нація була, є і буде в колі вільних європейських народів, сильна, заможна Українська держава, де люди хочуть жити, працювати й ростити дітей. «Перемогти росію у цій війні та збудувати оновлену європейську Україну — наш спільний обов’язок», — зауважив він.

У День Української Державності уряд зареєстрував проєкт закону про внесення змін до законів України «Про громадянство України» та «Про забезпечення функціонування української мови як державної» щодо умов прийняття до громадянства України.

Нині весь цивілізований демократичний світ підтримує Україну в її протистоянні окупантам, надаючи нашій державі вагому героїчну допомогу.

У стінах українського парламенту Президент Європарламенту Роберта Мецола наголосила, що вся Європа вшановує День Української Державності з українцями в солідарності, дружбі та європейському зв’язку, що, як сподівається Роберта Мецола, незабаром стане офіційним.

«Ми вшановуємо не лише засади Української Державності, а й сміливість, прагнення та велике бажання українців боротися і зберегти її й територіальну незалежність. Нині символічний день не лише для України та українців, а й для всієї Європи. Це день, коли ми підтверджуємо нашу відданість Україні як європейській нації, яка вільна обирати своє майбутнє та боротися за ті цінності, котрі нас об’єднують», — зазначила вона. І додала, що Європарламент робитимемо все можливе, щоб Україні й надалі надходила військова допомога.

Президент Литовської Республіки Гітанас Науседа вважає сміливість українців чинити опір неперевершеною.

«Розголос про ваші подвиги шириться світом. Тисячі разів ви доводили, що гідні імені своїх доблесних предків. Немає нині в Європі більшої такої палкої та відданої любові до Батьківщини, з якою щоранку прокидаються захисники власної свободи», — упевнений він.

Гітанас Науседа підкреслив, що Литва завжди була і завжди буде з Україною. Що свобода, незалежність і територіальна цілісність України, а також безпека і добробут її народу завжди будуть турботою Литви. За його словами, обидві країни багато страждали разом і зазнали надто багато несправедливості, щоб бути байдужими до страждань одна одної. Тому Литва підтримує Україну всіма своїми можливостями, надає і надаватиме військову, гуманітарну та фінансову допомогу аж до перемоги.

ПРИВІТАННЯ ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРА

— Сьогодні Україна вперше офіційно відзначає День Української Державності. Символічно, що ми ведемо відлік нашої державності від року заснування Києва — центру прадавніх українських історичних земель. І символічно, що сьогодні наш Уряд подав до Верховної Ради проєкт закону щодо умов набуття громадянства України.

Після ухвалення цього закону для отримання українського громадянства необхідно буде скласти комплексний іспит зі знання основ Конституції України, історії України та української мови. Ті ж, хто отримають громадянство за визначні заслуги перед Україною, або ті, хто проходять службу в Збройних Силах України й отримали громадянство, мають скласти три відповідні іспити протягом двох років із часу його отримання.

Український народ своєю сміливістю та згуртованістю сьогодні пише нову історію України. Історію, де подвиг українського війська та всіх українців буде назавжди закарбований в пам’яті поколінь як приклад мужньої та самовідданої боротьби за свободу. І ми не дозволимо ворогам і недругам вкрасти чи стерти нашу історію, знецінити подвиги наших воїнів, митців, учених, подвиги нашої Української держави. Громадянство України — це привілей, який потрібно заслужити знаннями й повагою до основоположних засад нашої країни.

Пам’ятаємо про всіх героїв минулого і сучасності. Захищаймо своє!

З Днем Української Державності!

Слава Україні!

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль