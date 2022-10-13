Країни-члени НАТО нададуть Україні ті системи протиповітряного захисту, які є в наявності, «так швидко, як тільки їх зможуть фізично доставити». Про це на пресконференції, яка відбулася у Брюсселі після завершення зустрічі у форматі «Рамштайн», заявив міністр оборони США Ллойд Остін. Голова об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, який також узяв участь у пресконференції, уточнив, що ті системи ППО, які оперативно можуть надати партнери, «не конт­ролюватимуть весь простір України, а захищатимуть конкретні об’єкти». Захід передасть нашій державі радари та ракетні комплекси, які зможуть ефективно посилити спроможність української ППО.

Ллойд Остін висловив задоволення підсумками зустрічі у форматі «Рамштайн», наголосивши, що вона дала змогу дуже швидко й ефективно скоординувати допомогу Україні, щоб вона могла захищати себе у «жорстокій війні», яку веде проти неї росія.

Додаткове озброєння від Заходу

Після масованого ракетного удару російської армії по Україні керівництво Північноатлантичного альянсу ухвалило рішення провести зустріч міністрів оборони НАТО і поспілкуватися у форматі «Рамштайн». У зустрічі взяв участь глава оборонного відомства нашої країни Олексій Резніков.

Ще до завершення зустрічі оборонні відомства країн-союзників почали публікувати повідомлення про передачу Україні озброєння. Міноборони Німеччини повідомило, що найближчими тижнями Україна отримає додаткові РСЗВ MARS II та САУ PzH 2000 — більше, ніж раніше було заплановано. У своєму профілі в соцмережах відомство повідомило, що «зустріч у форматі «Рамштайн» відбувається в особливий час: російські ракетні удари та часткова мобілізація в рф, псевдореферендуми, український контрнаступ». Воно запевнило, що Берлін координує свою підтримку з Києвом та членами НАТО. Ще до зустрічі «Рамштайн» Німеччина передала Україні першу систему протиповітряної оборони IRIS-T, якої немає навіть на озброєнні Бундесверу.

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен написала: «Боягузливі напади росії на мирних жителів демонструють, наскільки важливо, щоб ми продовжували підтримувати можливості України захищатися, тому Нідерланди нададуть ракети для посилення протиповітряної та протиракетної оборони України». Як повідомляють нідерландські медіа, вартість цього пакета військової допомоги Україні міністр оборони оцінила у 15 мільйонів євро.

ЗСУ змінили динаміку війни

Міністр оборони США Ллойд Остін, відкриваючи засідання у форматі «Рамштайн», заявив, що українська армія за підтримки наданого Заходом озброєння змінила динаміку війни.

«Путін намагається мобілізувати більше сил і заявити про належність суверенних територій України до росії. Він атакує цивільні цілі та інфраструктуру в українських містах, використовує безвідповідальні погрози та риторику», — сказав Ллойд Остін. Проте, за його словами, українські військові знову і знову демонструють зміну ситуації на полі бою завдяки озброєнню, яке надали партнери. Глава Пентагону вважає, що, попри нові підступні атаки російських окупантів, «українські сили змінили динаміку цієї війни».

«Вони визволили сотні містечок від російської окупації та повернули тисячі кілометрів квадратних своєї землі. Ці перемоги належать українським солдатам.

Проте безпекова допомога контактної групи, тренування та зусилля з підтримки були життєво важливими. Ми здійснили величезний прогрес, працюючи разом. І оскільки війна змінилася, змінилась і місія цієї контактної групи», — наголосив Ллойд Остін. Він нагадав, що на зустрічі у вересні контактної групи «Рамштайн» учасники зобов’язалися підтримувати самооборону України на довгостроковий період.

Під час пресконференції Марк Міллі зазначив, що події останніх днів показали: росія обрала шлях ескалації, мобілізувавши 300 тисяч новобранців, провівши анексію територій чотирьох областей країни, посиливши риторику ядерних погроз і завдавши ракетних ударів по цивільній інфраструктурі. Він пообіцяв, що союзники з НАТО непохитні у своєму бажанні допомагати Україні «захищати себе, доки вона хоробро битиметься і вестиме наступ у Херсонській, Донецькій і Луганській областях».

Відповідаючи на запитання журналістів, чому досі необхідних систем ППО не було направлено в Україну, Марк Міллі запевнив, що це не брак волі Заходу. «Країни працюють разом, щоб розширити свої промислові можливості», — сказав генерал.