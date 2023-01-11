Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що уряд досягатиме цього зваженою та ефективною політикою підтримки найбільш вразливих верств населення

«У 2023 році маємо ключове завдання: перемогти ворога та звільнити тимчасово окуповані території. Збройні сили щодня плідно працюють над цим. Але ще для цього потрібна максимальна консолідація суспільства та соцстабільність. Досягнути її зможемо зокрема зваженою та ефективною політикою підтримки найбільш вразливих верств населення», — на цьому у промові перед засіданням уряду наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він акцентував, що з перших днів повномасштабного вторгнення рф в Україну уряд зробив усе можливе, щоб допомогти тим, по кому вдарила ця війна. Це внутрішньо переміщені особи, люди пенсійного віку, люди з інвалідністю, багатодітні родини. За безпрецедентно важких обставин безперебійно виплачували всі соцдопомоги. Загалом торік їх виплачено на суму майже 800 мільярдів гривень.

«Торік пенсії проіндексовано, в середньому вони зросли на 16%. З ініціативи Президента Володимира Зеленського для людей віком 70—75 років уряд передбачив доплати 300 гривень, для пенсіонерів віком 75—80 років — 400 гривень, для людей 80+ — до 500 гривень.

Майже 11 мільйонів пенсіонерів отримали пенсійні виплати своєчасно на загальну суму понад 575 мільярдів гривень. Це сталося завдяки сумлінній сплаті ЄСВ роботодавцями: Пенсійний фонд отримав понад 375 мільярдів. Це майже на 6% більше від запланованого», — цитує слова очільника уряду департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Торік держава також виплатила: 10,2 мільярда гривень допомоги при народженні дитини; 13,7 мільярда — малозабезпеченим сім’ям; 14,8 мільярда — особам з інвалідністю, зокрема дітям; 5,5 мільярда — багатодітним родинам. 29 мільярдів гривень виплачено як допомога за соцстрахуванням. З них понад 12 мільярдів — лікарняні.

Прем’єр-міністр нагадав, що змінилася організаційна модель соцстрахування. Тепер її реалізує Пенсійний фонд, який призначає, нараховує та виплачує житлові субсидії, а також лікарняні, декретні, щомісячні й одноразові страхові виплати, що робить систему підтримки швидшою, гнучкішою та адресною.

Повномасштабна війна спричинила стрімке зростання кількості внутрішньо переміщених осіб. Торік 1,8 мільйона українців отримали допомогу від держави як переселенці на суму майже 53,5 мільярда гривень.

«Важливо, що послуги з оформлення статусу ВПО стали доступнішими завдяки цифровізації. А на цей рік нарахування допомоги переселенцям продовжено автоматично.

Важлива складова підтримки ВПО — компенсації роботодавцям за їхнє працевлаштування: 6500 гривень протягом двох місяців за кожного працівника-переселенця. Торік роботодавцям у межах цієї програми виплачено майже 199 мільйонів гривень», — розповів Прем’єр-міністр.

Уряд ухвалив рішення, згідно з яким сума компенсації зросте до 6700 гривень, що має стимулювати бізнес активніше залучати на свої підприємства внутрішньо переміщених осіб.

Комуналка подешевшає

Денис Шмигаль говорив про те, що незмінними залишаються комунальні тарифи для населення.

«Окрім того, 2,5 мільйона домогосподарств торік отримали житлові субсидії на суму 24,7 мільярда гривень. Ще 12,7 мільярда було надано як пільги на оплату житлово-комунальних послуг», — уточнив він.

Уряд ухвалив рішення, завдяки якому суми в комунальних платіжках ще зменшаться. Ідеться про програму безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи.

«Із 16 січня розпочинаємо програму в режимі бета-тестування. На першому етапі плануємо замінити до 500 тисяч ламп у шести регіонах країни. Після цього орієнтовно за два тижні проєкт запровадять у звичайному режимі на всій території України. Кожен зможе подати заявку через «Дію», а потім отримати п’ять нових ламп у найближчому відділенні Укрпошти. Увесь процес буде максимально простим і швидким. Дякую Єврокомісії, яка закуповує для України 30 мільйонів світлодіодних ламп, та Франції, яка додає ще 5 мільйонів», — прокоментував очільник уряду.

Що у планах

За словами Дениса Шмигаля, на 2023 рік заплановано й далі адаптувати соцпідтримку до воєнних і поствоєнних умов.

«Маємо амбіції розробити та сприяти ухваленню Соціального кодексу України. Він міститиме всі соціальні компоненти з урахуванням філософії адресності та подолання складних життєвих обставин людини. У пенсійній галузі плануємо розвивати накопичувальну пенсію. Дуже важливо дати змогу українцям уже в молодому віці подбати про свою старість», — розповів він.

2023-й має стати роком не лише української перемоги, а й роком початку великої відбудови пошкодженого та зруйнованого.

«Уже визначено чотири ключові джерела фінансування програми відновлення країни. По-перше, це конфісковані російські кошти. Уряд уже спрямував 17 мільярдів гривень конфіскованих коштів російських банків у бюджетний Фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Процес конфіскації російських активів в Україні триває. Працюємо над тим, щоб він розпочався і в країнах-союзницях.

Друге джерело — кошти з держбюджету. Цього року 35,5 мільярда гривень так само пі­дуть у вищезгаданий фонд за рахунок сплати НБУ частини свого прибутку.

Третє — кошти міжнародних партнерів. США ухвалили рішення про надання на відновлення України 1,4 мільярда доларів. Найближчим часом очікується їх надходження.

Четверте джерело — кошти донорів з усього світу, зібрані на платформі United24, створення якої ініціював Президент Володимир Зеленський. Уже відібрано перші проєкти, і сотні родин зможуть повернутися до власних домівок та нормального життя», — розповів Прем’єр-міністр.

Очільник уряду подякував усім союзникам і тисячам людей з різних країн, які допомагають почати процес відбудови України.

Загалом у цьому році уряд розраховує отримати 17 мільярдів доларів на першочергове відновлення країни.