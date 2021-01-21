Україна від самого початку стала активним учасником розвитку і формування політик ЄС у межах європейського зеленого курсу

Важливість формування українського зеленого курсу на основі європейського Green Deal та пріоритетів у головних його напрямах засвідчило представницьке установче засідання міжвідомчої робочої групи з питань координації подолання наслідків зміни клімату в межах ініціативи Європейської комісії «Європейський зелений курс». На заході, який у режимі відеоконференції відбувся під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, були присутні члени уряду, народні депутати, представники Офісу Президента, Ради національної безпеки і оборони, експертного середовища та бізнесу.

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина зауважила, що Україна комплексно долучається до роботи в межах європейського сировинного, водневого та акумуляторного альянсів, що відкриває вітчизняному бізнесу нові можливості для виробництва продукції спільно з європейськими партнерами.

«Європейський зелений курс створює нові можливості для інтеграції України в Євросоюз через формування секторальних об’єднань — сировинного, акумуляторного або водневого альянсів. Це нова політика Євросоюзу щодо третіх країн, і залучення України до цих об’єднань означає, що нас розцінюють як повноправного гравця», — цитує слова віцепрем’єра її служба.

Ольга Стефанішина підкреслила, що із першого дня Україна стала активним учасником розвитку і формування політик ЄС у межах європейського зеленого курсу. А українські державні та приватні компанії вже беруть активну участь у європейських промислових альянсах та аналізують можливості й ризики цього курсу.

«Звичайно, європейський зелений курс — джерело не лише можливостей, а й викликів. Уряд вже направив до ЄС позиційний документ щодо участі нашої держави в зеленому курсі та отримав позитивну відповідь від європейських партнерів. Розроблено позицію уряду щодо механізму вуглецевого коригування імпорту — майбутнього податку, який може створити торгові обмеження для українських експортерів. Уряд продовжуватиме діалог у цьому напрямі та вимагатиме індивідуального підходу до України. Підтверджую, що голос України чують і враховують під час формування політик європейського зеленого курсу», — констатувала Ольга Стефанішина.

Віцепрем’єр зазначила, що участь України у розробленні та впровадженні принципів зеленого курсу піднімає нашу країну у вищу лігу країн, які сповідують спільні цінності сталого розвитку. Основна мета європейського зеленого курсу — сталий зелений перехід до кліматично нейтральної Європи до 2050 року.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко підкреслив, що досягнення кліматичної нейтральності у 2050 році — цілком реальна мета для України.

«Проаналізувавши стратегію європейського зеленого курсу, програмні документи ЄС про циркулярні економіку та сільське господарство (Farm to Fork), побачимо, що в Україні багато елементів цих політик уже впроваджують», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова урядовця.

На його думку, Україні надалі треба правильно задати рамки кліматичної трансформації та вести діалог з ЄС з урахуванням попередніх досягнень і того, що Україна — союзник у досягненні кліматичних цілей на континенті.

Т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко зауважив, що зелений курс — це світовий тренд, який набирає обертів, тому Україна не має права зволікати.

«Головна умова долучення України до зеленого курсу — держава має забезпечити чесність основних учасників енергетичних ринків. Без конкурентних і прозорих ринків і дієвих механізмів захисту вразливих споживачів ми не станемо частиною Європи», — підкреслив посадовець. Він оприлюднив основні принципи стратегії розвитку української енергетики: енергетична безпека як частина національної безпеки; ринкова економіка, взаємопов’язана з європейською інтеграцією; сталий розвиток, пов’язаний із захистом вразливих споживачів.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський додав, що зелений курс — це насамперед зелений розвиток економіки і підвищення якості життя українців; упровадження інновацій, модернізація та екологізація промисловості; створення робочих місць у галузі переробки і вторинного використання відходів; збільшення заліснення та збереження природних екосистем.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»