Співоче поле нині милує око киян і гостей міста традиційною виставкою квітів до Дня Незалежності. Цього року її присвячено провідним українським спортсменам, які прославили нашу країну у світі здобутками та перемогами, ставши гордістю нації.
«У День Незалежності хочеться думати про те, чим пишаємося. Тому тему виставки було обрано невипадково. Адже за 28 років нашу країну спортивними досягненнями прославили 46 олімпійських чемпіонів, сотні чемпіонів Європи і світу. Ми вирішили, що актуально розповісти про конкретних людей та їхні досягнення. Адже говорити про героїв завжди на часі. Тож на виставці представлено і легенди вітчизняного спорту, і молодше покоління, яке здобуває перемоги саме нині на радість шанувальникам спорту», — розповіла «Урядовому кур’єру» прессекретар комунального об’єднання «Київзеленбуд» Тетяна Фальчук.
За її словами, на виставці представлено різні види спорту: бокс, футбол, фехтування, фігурне катання, важку та легку атлетику, гімнастику, шахи тощо. На 10 локаціях за кількістю районів столиці облаштовано композиції, присвячені 14 українським спортсменам: братам Кличкам, Олександрові Усику, Василеві Ломаченку, Сергієві Бубці, Леонідові Жаботинському, Валерієві Лобановському, Андрієві Шевченку, Ганні Безсоновій, Олегові Верняєву, Руслану Пономарьову, Оксані Баюл, Ользі Харлан та Лілії Подкопаєвій.
«Ми опрацювали макети, робили 3D-проєкції й паралельно погоджували з Олімпійським комітетом ці композиції, щоб усе було відображено саме так, як насправді є у спорті. Тут є фігури спортсменів на повний зріст, а також триметровий макет «Золотого м’яча», яким свого часу було нагороджено футболіста Андрія Шевченка. Для оформлення інсталяцій дизайнери використовували багато елементів різноманітного спортивного інвентарю, конструкції з фанери, металу й дерева, а також мармурову крихту», — повідомила Тетяна Фальчук.
Загалом над створенням цих композицій працювали понад 300 осіб — від ландшафтних дизайнерів до агрономів, які все змонтували. Продумувати й моделювати композицію почали ще з квітня. Адже Співоче поле — не рівнина, місцевість горбиста. А висаджували квіти після закінчення попередньої виставки «Квітковий лан». Тобто в дизайнерів було лише два тижні для оформлення.
Основна ідея — додати композиції масштабу та об’ємності. Загалом використали понад 200 тисяч різноманітних рослин і квітів: хлорофітуми, бегонії, колеуси, сеткреазії, хвойні чагарники, чорнобривці. Ці рослини однорічні, їх вирощували на районних підприємствах Київзеленбуду. Отже, увагу киян і гостей столиці привертають тут не лише до спорту, а й до талантів і креативності ландшафтних дизайнерів.
Виставку відкрито для всіх охочих з 10 до 20 години щодня. Гості Печерського ландшафтного парку зможуть не лише поринути в квіткову феєрію, а й зробити яскраві незабутні фото на оглядовому майданчику, гарно відпочити й розважитися. Працюватиме вона до 15 вересня. А після закриття квіти висадять у зелених осередках Києва.
Любомира КОВАЛЬ,
Володимир ЗАЇКА
(фото),
«Урядовий кур’єр»