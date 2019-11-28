Який перший день грудня, такою буде й зима

Як і прогнозували метео­служба й народні синоптики, листопад минув без особливих змін погодних умов. Традиційно перший сніг випав у Карпатах, а на решті території України заморозки торкнулися поверхні ґрунту лише наприкінці місяця. Не передбачають різкого похолодання чи снігопадів і в грудні. За народними прикметами, перший місяць зими «вкриває землю білою ковдрою, а річки льодом». Та впродовж останніх 30 років температурний режим в Україні підвищується вдвічі швидше, ніж в інших місцях планети, а тому дати приходу зими зміщуються на пізніше. Ось і цьогорічний листопад пригальмував наступ очікуваного похолодання. Але воно вже стукає у вікно. «Грудень у дорозі — зима на порозі», — стверджує прислів’я.

Старі люди «виглядали зиму» уже в перший день місяця — на Платона і Романа. За прикметами цього дня прогнозували, якою вона буде. Уранці тепло — початок зими лагідний, з відлигами; день з морозцем — зима мінлива, малосніжна. Знаковими у грудні для спостережень за прикметами вважаються і такі релігійні свята: Введення у храм Пресвятої Богородиці — Третя Пречиста (4), Катерини (7), Андрія Первозванного (13), Варвари (17), Миколая Чудотворця (19).

До Третьої Пречистої слід завершити всі господарські роботи і спланувати заходи на наступний трудовий рік. Особливо вважається за великий гріх обробляти землю, «бо вона спочиває до Благовіщення (7 квітня) і на літо сил набирає». Людям похилого віку, недужим слід утриматися від відвідин сусідів, щоб у новому році їхню оселю обминали негаразди. Якщо цього дня відлига, морозів не буде до Варвари; якщо йтиме дощ, улітку будуть щедрі сіножаті; якщо Пречиста морозом притисне, до кінця місяця не відпустить. Із Третьої Пречистої починаються молодіжні вечорниці.

7 грудня — Катерини. Ще з дохристиянських часів його вважають днем дівочої долі. Слова щастя, воля і доля споконвіку нерозривно поєднуються у поетичних образах. В українському фольклорі міфічний образ долі втратив глибинний зміст, перетворившись на молодіжне свято. За традицією, дівчата організовують складчину. Страви на вечорницях пісні, бо вже триває Пилипівка. Співати веселих пісень, жартувати, танцювати також не можна. Пісні мають бути сумними, ліричними, про дівочу долю, кохання.

Після вечері починаються ворожіння. Участь у них беруть лише дівчата. Наприклад, з горнятком каші, обгорнутим новим рушником, виходять до воріт «закликати долю». Слід тричі гукнути: «Доле, доле, йди до мене вечеряти!» Якщо в цей час десь закукурікав півень або заіржав кінь — доля буде щасливою. Якщо ж загавкав собака — злою. За іншим тлумаченням, з того боку слід чекати судженого.

Якщо на Катерини туман і відлига — сильних морозів не буде тривалий час; якщо йтиме мокрий сніг — зима буде теплою.

На свято Андрія (Калити) складчину на вечорниці роблять парубки. Дівчата обдаровують майбутніх обранців власноруч вишитими хустинками, рукавицями-в’язанками (колодками). Під час Великодніх свят пари, почуття яких за минулий час не змінилися, можуть оголосити про заручини. Якщо на Катерини ворожать лише дівчата, то на Андрія у цьому обрядовому дійстві беруть участь і хлопці.

У наші дні в селах, де є водойми, що на Андрія уже вкриваються міцним льодом, парубки облаштовують традиційні каруселі. На вморожену в лід металеву вісь кріплять колесо від воза, до нього на довгій жердині прив’язують великі сани. Колесо за допомогою дишля розкручують карусельники. За це пасажири пригощають їх горіхами, насінням, домашніми смаколиками, а дівчата дарують поцілунки.

На Андрія народні синоптики спостерігають за станом води в ополонках: вода спокійна — зима буде теплою; течія швидкоплинна, вирує — слід очікувати на великі снігопади з хурделицями.

«Варвара снігом мостить, Сава (18) цвяхи гострить, Миколай (19) морозом прибиває», — стверджує народна мудрість. У день Святої Варвари жінкам не слід братися за жодну роботу. Можна лише прясти. Господині освячують у храмах полотно для вишиванок.

На Варвари добре проколювати вуха для сережок, бо «свята тамує болі й рани». Але в проколах треба носити аж до Покрови освячені у церкві шовкові ниточки. Якщо ніч перед святом зоряна — наближається сильне похолодання; якщо небо вкрите хмарами — настане потепління. Яка погода на Варвари — такою буде на Різдво. Якщо горобчики збираються у зграйки і весело цвірінькають — зима буде теплою.

Останнє у грудні й одне з головних зимових свят — Миколая Чудотворця. Цього святого вважаємо другим захисником після Бога, покровителем бідних і подорожніх, молодих подружжів. Образи цього святого прикрашають оберегами з пучечків калини, нагідок, горобини, щоб наступного року вся сім’я знову зібралася в урочистий день у повному складі. За доброю традицією, цього дня обдаровують гостинцями дітей.

Нині обряд вийшов далеко за межі сімейного кола: Святий Миколай з ініціативи доброчинців відвідує дитячі садки, школи-інтернати, сиротинці.

На порозі нового року господарі наводять зразковий порядок в оселях. Весь непотріб, сміття виносять за обій­стя і спалюють, примовляючи: «Лети, диме, вгору, тікай, лихо, з двору, з моєї оселі, розвійся в пустелі!»

Спалюймо сміття. Проганяймо лихо з нашої оселі й держави.

Павло ЛАРІОНОВ

для «Урядового кур’єра»

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1 грудня— День працівників прокуратури; Всесвітній день боротьби зі СНІДом

2 грудня — Міжнародний день боротьби за скасування рабства

3 грудня— Міжнародний день людей з інвалідністю; 297 років від дня народження Григорія Сковороди (1722—1794), українського просвітителя, філософа, поета, богослова

4 грудня— Введення у храм Пресвятої Богородиці. Третя Пречиста

5 грудня— День працівників статистики; Всесвітній день ґрунтів; Міжнародний день добровольців заради економічного та соціального розвитку

6 грудня— День Збройних сил України

7 грудня— День місцевого самоврядування; Міжнародний день цивільної авіації

8 грудня— День благодійництва

9 грудня— Міжнародний день боротьби з корупцією; Міжнародний день пам’яті геноциду

9-15 грудня— Всеукраїнський тиждень права

11 грудня— Міжнародний день гір

12 грудня— День сухопутних військ України; Міжнародний день нейтралітету

13 грудня— Апостола Андрія Первозванного

14 грудня— День ушанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

15 грудня— День працівників суду

17 грудня— День працівників Державної виконавчої служби

19 грудня— День адвокатури; Святителя Миколая Чудо­творця

20 грудня— Міжнародний день солідарності

22 грудня — День енергетика; День працівників дипломатичної служби

24 грудня— День працівників архівних установ

25 грудня— Католицьке Різдво

29 грудня— 295 років із дня смерті Павла Полуботка (1660—1724), гетьмана України

31 грудня— Зустріч нового року