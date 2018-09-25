Газогін «Північний потік-2» — геополітичний інструмент тиску на Західну Європу, який ставить європейські країни у пряму залежність від російського газу. Про це сказав Президент Петро Порошенко в інтерв’ю німецькій газеті Rheinische Post. «Цей газопровід з економічної точки зору невигідний. Це — спроба Росії послабити Україну, яка завдяки транзиту зараз отримує щороку три мільярди доларів прибутку. Але передусім Путін прагне створити геополітичний інструмент тиску на Західну Європу», — переконує глава нашої держави європейських партнерів і зауважує, що в Німеччині існує сильне політичне лобі цього проекту.

Тим часом, Україна має у своєму розпорядженні більш ніж достатньо транзитних потужностей для постачання російського газу до Європи: 146 мільярдів кубометрів, з яких наразі використовується трохи більше, ніж 90 мільярдів. «Навіщо ж витрачати 20 мільярдів доларів США на непотрібний газопровід? Дайте самі відповідь», — запитав у німецького журналіста Президент.

«Я лише можу застерегти наших європейських друзів, і це з огляду на власний гіркий досвід: якщо у питанні газопостачання так залежати від Росії, як від неї кілька років тому залежала Україна, це створює поле для шантажу. Можу запевнити, це був не найприємніший момент, коли мені зателефонував Путін і повідомив, що наступного дня буде перекрито кран. Не потрапляйте у ту саму пастку», — застеріг Петро Порошенко.

У своєму інтерв’ю німецькому виданню Президент також заявив, що Росія не припиняє втручань у внутрішні справи України, зокрема намагається впливати на політичні сили та втручатися в майбутні вибори, повідомляє департамент прес-служби АП. Москва здійснює цей вплив щодня через пропаганду й дезінформацію. «Війна на Донбасі забирає життя і приносить руйнацію. Але ця інша війна настільки ж небезпечна, оскільки має на меті розкол держави. І не лише моєї, а й вашої. Адже упродовж останніх 4,5 років Німеччина завжди чітко стояла на боці України. І не лише в питанні конфлікту з Росією, а й в процесі модернізації України», — додав глава держави.

Президент наголосив, що впродовж останніх років Україні вдалося здійснити більше реформ, аніж було зроблено за попередні два десятки років. «Задля цього нам була потрібна підтримка з боку наших друзів у Європі, і ми її отримали. Значною мірою це заслуга Ангели Меркель, яка довела, що вона не лише успішний федеральний канцлер, а й великий європейський лідер. Ми ніколи не забудемо про цю допомогу з її боку і з боку німецького народу», — запевнив Петро Порошенко. На його переконання, санкції — єдиний несиловий інструмент, який здатен чинити тиск на агресора. Їх мета не в покаранні Росії, а в тому, щоб утримувати Путіна за столом переговорів. «Повірте, без них Путін не переймався б нормандським процесом. Наразі Росія сплачує високу економічну ціну за свою агресивну зовнішню політику, і популярність Путіна через це теж постраждала», — констатував Президент. На його думку, росіяни вже давно позбавилися войовничої ейфорії, яка панувала одразу після анексії Криму, і сьогодні багато хто з них запитує: «А що це нам коштує?»

Президент також прокоментував дискусії серед європейських урядів щодо скасування антиросійських санкцій, які ведуться, зокрема, в уряді Італії. «На це Путін від самого початку робив ставку: що єдина позиція європейців у цьому питанні зазнає краху. Він сподівався, що Франція після президентських виборів 2017 року під впливом право-популістського Національного фронту здасть позиції в питанні санкцій, — дарма. Потім він поставив на зростання позицій партії «Альтернатива для Німеччини» і завершення каденції Ангели Меркель», — пояснив він і наголосив, що досі розрахунки Путіна не спрацьовували, бо «Європа зберегла єдність, і за це ми безмежно вдячні нашим європейським друзям».