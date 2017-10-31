Якщо на Кузьми і Дем’яна випаде сніг, весна буде з повінню, а якщо день лагідний, зима буде теплою

Цьогорічний жовтень неохоче змінює смарагдове вбрання на позолоту. Ліси й діброви тільки де-не-де торкнувся пензель з вохрою. А дуби й берези ще й не думали скидати листя (хоч мало це статися до Покрови). Отже, за народними прикметами, на нас чекає сувора зима і рік нелегких випробувань. На щастя, не всі неприємні прогнози збуваються. У нашому національному фольклорі побутує такий афоризм: «Випробування — це загартування».

Затяжна осінь — сприятлива пора для хліборобів. Вчасно і без втрат зібрано урожай, зорано угіддя, зеленіє озимина. Завершуються польові роботи. Лани, сади і пасовиська огорнула тиша. У Карпатах випав перший сніг. Листопад зиму зустрічає.

Останній місяць осені має прикметні дні, в які старі люди здавна складали прогнози на наступні зиму, весну і літо. Зокрема це релігійні свята: Казанської ікони Божої Матері (4), Дмитра Солунського (8), Параскеви П’ятниці (10), Кузьми і Дем’яна (14), архістратига Михаїла (21).

Ось давні прикмети: «До Казанської — не зима, а з Казанської — не осінь», «На Казанську виїжджали на колесах, а полози на віз брали». Як і на Покрову, було доброю ознакою для молодого подружжя справляти цього дня весілля. Якщо вранці дощить, а потім на вологу землю випаде сніг — зима буде сніжною, а весна ранньою.

На Дмитра святкують завершення хліборобського року. На обідньому столі — хліб із борошна нового врожаю, овочі, фрукти, мед — дари щедрої осені. Під час трапези поминають покійних родичів. На покутті під образами ставлять миску зі стравою і кухлик води. За народним повір’ям, Дмитро замикає землю на ключ і тримає його при собі до весняного Юрія (06.05). Якщо цього дня випаде сніг — весь листопад буде холодним, з приморозками. Відлига обіцяє теплу зиму, ранню весну і погоже літо.

Параскева П’ятниця вважається покровителькою жінок. Цього дня їм не можна шити, ткати, працювати на городі, навіть розчісувати волосся. Ще з дохристиянських часів П’ятниці вважалися богинями, які освячували людей на добрі діла і карали тих, хто вчинив гріх. Якщо на Параски день сонячний, зима буде теплою; якщо похмурий, холодний — незабаром вдарять сильні морози.

Кузьма і Дем’ян уособлюють бідних безсрібників. Крім того, вони вважаються оборонцями людей від змій і покровителями ковалів. За давньою традицією, пастухи цього дня вперше від весняного Юрія голять бороди і підстригають чуприни, бо протягом сезону не годилося брати в руки бритви й ножиці, «щоб худоба не хворіла, а вівці не губили вовни». Якщо цього дня випаде сніг, весна буде повноводною. А якщо день видасться теплим, сонячним, то й зима буде лагідною. «Якщо вітер на Кузьми і Дем’яна — дорога буде санна», — каже народне прислів’я.

Архістратиг Михаїл — провісник зими. Він «крижані мости мостить, звістку від матінки-зими на білому коні привозить». Щоправда, у зв’язку з глобальними змінами клімату вже важко й пригадати, коли святий востаннє приїжджав до нас на білому коні. Побачимо, за якими прикметами прогнозувати погодні умови на майбутнє нинішнього Михайла.

Якщо цього дня буде хмарно, а трава і гілля дерев вкриє паморозь, перший великий снігопад не забариться. Зима буде суворою. А якщо поля огорне туман — кінець місяця і початок грудня будуть з дощами.

25 листопада відзначатимемо трагічну дату в історії українського народу — 84 роковини Голодомору (1932—1933). Нині людиноненависницьку політику тодішнього тоталітарного режиму проти нашої держави продовжує новоруський агресор. Як бачимо, бацила войовничого сатанізму в спадок від «батька народів» передалася синові. Невже Росія приречена на жорстоких спадкоємців у владі?

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21 листопада — День Гідності та Свободи; Всесвітній день телебачення

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29 листопада — Міжнародний день солідарності з палестинським народом

Павло ЛАРІОНОВ

для «Урядового кур’єра»