Під час Години запитань до уряду у Верховній Раді Кабінет Міністрів в особі Прем’єра Олексія Гончарука прозвітував про підсумки роботи за останні п’ять місяців та окреслив плани на майбутнє.

Передусім Прем’єр наголосив, що в центрі уваги цього уряду завжди була і буде людина, її життя, здоров’я та інші потреби. А тому уряд наполегливо працює для досягнення макроекономічної стабільності, подальшого розвитку економіки, підвищення інвестиційної привабливості й поліпшення умов ведення бізнесу. Тому маємо стабільний обмінний курс гривні, рекордно низький рівень інфляції, зниження облікової ставки НБУ до 11%, а також просування України в міжнародних рейтингах.

«Економіка продовжує зростати швидше, ніж у Європі. У четвертому кварталі темпи знизилися, це правда, це спричинено абсолютно об’єктивними чинниками. Наприклад, у нас значно дешевший газ, ніж минулої зими, у нас набагато менше виробленої та спожитої електроенергії, вона дешевша, ніж минулої зими. Жовтень і листопад були невдалими з точки зору кон’юнктури зовнішніх ринків для нашої промисловості», — сказав Прем’єр.

За його словами, корупцію на топ-рівні нині повністю подолано. Її, мовляв, більше немає ні в Офісі Президента, ні в Кабінеті Міністрів та Верховній Раді. Звісно, поки що, на жаль, вона залишається на середньому рівні, скажімо, на держпідприємствах. Але і з цим триває нещадна боротьба. І тому нашій країні починають довіряти. Маркерами довіри стала підтримка наших міжнародних партнерів, зокрема узгодження програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Кабінет Міністрів планує навесні цього року провести аерофотозйомку всієї території України для оновлення державних кадастрів. «Це дасть змогу за допомогою програмних комплексів, програмного забезпечення проводити інвентаризацію та аналізувати наявні в Україні ресурси набагато швидше й ефективніше, — пояснив Прем’єр, додавши, що вперше в історії країни було об’єднано всі наявні кадастри. — Ви можете зараз на публічній кадастровій карті подивитися інформацію про земельну ділянку, надра, ліси, водні об’єкти тощо. Це значно зменшує маніпуляції».

Згадав Прем’єр і про Офіс протидії рейдерству, який уже успішно захищає права власності: «Кожна людина, чиї права власності порушено, може сюди звернутися. Уряд реагуватиме миттєво».

«Відновлюємо й інфраструктуру. Знайшли переможців у конкурсах на концесію портів «Ольвія» та «Херсон». Це нові робочі місця, великі інвестиції в розвиток портів і міст. При цьому порти залишаються у власності держави. В «Ольвію» буде інвестовано 3,4 мільярда гривень за п’ять років, а «Херсон» отримає 300 мільйонів гривень за чотири роки», — зазначив Олексій Гончарук.

Основною стратегією уряду названо інвестицію ресурсів у людський капітал. І починати потрібно з двох важливих речей: освіти й медицини. Усе дуже просто: освічена людина знає, що і як робити, а у здорової людини є сили й енергія це робити. Для цього створено 887 опорних шкіл, оновлено 20 тисяч перших класів Нової української школи. Відкрито 52 навчальні центри для профосвіти, запроваджено пілотний проєкт МОН у Вінниці, Одесі та Сумах, який передбачає фінансування закладів профосвіти коштом обласних бюджетів.

З 1 квітня розпочнеться другий етап медичної реформи: українці отримають безоплатний гарантований пакет медпослуг — запрацює Програма медичних гарантій. «Ми готові до реформи, адже маємо в кожній області чіткий план того, як має перетворюватися медична система. МОЗ і Національна служба здоров’я працюють з регіонами для своєчасного старту другої ланки медичної реформи», — додав Олексій Гончарук.

Програма медичних гарантій містить первинну допомогу, екстрену, амбулаторно-поліклінічну — це послуги профільного лікаря, до якого направив сімейний лікар, стаціонарну, паліативну — обслуговування невиліковних хвороб (знеболення, допомога родинам пацієнтів, підтримка життєдіяльності, догляд за пацієнтом), медичну реабілітацію, медичну допомогу у зв’язку з пологами та реімбурсацію лікарських засобів («Доступні ліки»).

Прем’єр-міністр наголосив, що пріоритет його команди — надати соціальну підтримку всім, хто її потребує: «У 2020 році ми збільшили на 806,3 мільйона гривень допомогу одиноким пенсіонерам, котрі досягли 80-річного віку і потребують стороннього догляду. Це початок руху від найбільш вразливої категорії до інших, які потребують допомоги».

Він додав, що за останні пів року спільними зусиллями уряду вдалось зменшити суми у платіжках на опалення для людей до 30%: «Це завжди було одним з найважливіших питань, які українці порушували перед владою. І я можу сказати, що ми перший уряд, який зменшив платіжку для людей».

Прем’єр пояснив, що багато років ціна газу в країні була непрозорою та неринковою, тому сума у платіжках для населення тільки зростала. Завдяки проведенню в рекордно швидкі строки анбандлінгу Нафтогазу й укладеному новому транзитному договору впроваджено прозору модель формування ринкової ціни газу.

143 міста здійснили перерахунок у 21 області. Зменшення сум за грудень не було разовою акцією. Уряд працює, щоб у січні й лютому тенденція на зменшення платіжок тривала: «Наше завдання, щоб сума у платіжках була максимально низькою за підсумками всієї зими. Але вже в будь-якому разі вона буде істотно нижчою, ніж минулої».

Він припустив, що уряду потрібно краще комунікувати із суспільством. «Ми готуємо за кілька тижнів івент «стратегія розвитку», щоб детально поговорити, як за блоками вирішуватимемо складні завдання, які перед нами стоять», — резюмував Прем’єр.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»