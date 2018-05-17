Учорашнє засідання уряду Прем’єр-міністр Володимир Гройсман розпочав із позитивної новини: «Оприлюднений Держстатом показник зростання економіки 3,1% за підсумками першого кварталу цього року — добра ознака, яка відповідає ключовому принципу роботи уряду: реінвестувати все, що заробляє економіка, в добробут громадян, нові дороги, забезпечення війська». Проте він переконаний, що для України такий показник недостатній і для подальшого зростання економіки на 5 і більше відсотків потрібні інвестиції, залученням яких опікується уряд. Володимир Гройсман додав, що вже нині в Україні будують понад 50 виробництв, які в середньостроковій перспективі додадуть робочих місць і сприятимуть запровадженню нових підходів у підготовку кадрів. «Потрібно готувати якісні кваліфіковані кадри. Уже в деяких регіонах відчувається кадровий голод», — підкреслив Прем’єр. Він нагадав, що, згідно з планом уряду, до кінця року середня зарплата в державі становитиме не менш як 10 тисяч гривень. Прем’єр розраховує, що парламентарії наступного тижня узаконять антикорупційний суд, що стане не просто потужним антикорупційним кроком, а й вагомим сигналом для українського суспільства і міжнародної спільноти.

А це, на його переконання, дорівнюватиме збільшенню і внутрішніх, і зовнішніх інвестицій.

Гроші ходять за людиною

За умови збільшення обсягів інвестування та зростання економіки Україна зможе розширити програму забезпечення житлом учасників бойових дій. На цьому наголосив Прем’єр і зауважив: поки що на 2018 рік спрямовано 300 мільйонів гривень у межах реалізації політики соціального забезпечення сімей воїнів, загиблих або тих, хто отримав інвалідність внаслідок поранення в зоні АТО, а нині операції Об’єднаних сил. За ці кошти планують придбати 327 квартир.

А ще в цьому році закуплять 29 квартир на суму 25 мільйонів гривень для учасників АТО з числа внутрішньо переміщених осіб.

До слова, уряду з жовтня 2016 року довелося змінити систему використання коштів за вищезгаданою програмою. Адже було виявлено ганебний випадок, коли сім’ї загиблого Героя України Івана Зубкова, який поклав життя, захищаючи у 2015-му донецький аеропорт, надали житло із кривими стінами і ще й за сім’ю вирішили, в якому населеному пункті. Вдові з двома неповнолітніми дітьми було надано квартиру й прозвітовано про виконання доручення.

Тепер гроші спрямують не облдержадміністраціям, а конкретним людям. Тобто адресно, без можливості вибудовувати корупційні схеми на цьому ресурсі. «Люди самі купують те, що хочуть. Проблему треба розв’язувати системно, щоб воїнів не принижувати. Махінацій із житлом більше не допустимо», — констатував Прем’єр.

Міністр соціальної політики Андрій Рева додав, що від часу зміни системи використання коштів не надійшло жодної скарги, а ще цьогоріч програму розширено на деякі категорії. Надано майже 200 мільйонів гривень на придбання квартир для учасників бойових дій на території інших країн. Міністр сподівається, що вдвічі скоротиться черга серед афганців, які вже кілька десятків років чекають на це. А 2019-го за умови надання 300 мільйонів у цьому питанні, на думку міністра, можна буде поставити крапку.

Злісні боржники, начувайтеся!

На засіданні уряду розглянули ще одне болюче питання — заборгованість із виплати зарплат. «Перекладання керівниками українських підприємств проблем на плечі працівників — неприпустиме явище. Діятимемо жорстко щодо таких горе-керівників, не буде винятків для боржників залежно від форм власності», — наголосив Володимир Гройсман.

Міністр юстиції Павло Петренко повідомив про початок роботи відкритого електронного реєстру підприємств-боржників. «Кожен зможе без будь-яких перешкод через портал erb.minjust.gov.ua перевірити, чи сплачує конкретне підприємство зарплату своїм працівникам. Особливо актуальною ця інформація може бути бізнесменам для ухвалення правильного рішення, чи варто мати справу з тим чи іншим контрагентом. Більше того, в кожному регіоні опубліковано місцеву дошку ганьби злісних неплатників зарплати», — зазначив він.

З початку квітня, за словами міністра, розпочалася кампанія зі стягнення боргів з неплатників зарплат і діють спецгрупи державних виконавців, роботу яких сфокусовано на таких провадженнях. «З початку 2018 року стягнуто майже 170 мільйонів гривень зарплатних боргів на користь майже 13 тисяч працівників. Якщо до кампанії щомісячний рівень погашення боргів становив 32,3 мільйона, то після її початку лише за півтора місяця стягнуто 73,8 мільйона гривень. Наприклад, виконавці домоглися виплати сєверодонецьким об’єднанням «Азот» майже 13 мільйонів гривень на користь 500 працівників, з Рівнеазоту стягнуто майже 4 мільйони на користь 117 працівників, з Лисичанськвугілля — 3 мільйони на користь 120 шахтарів. Виконавці із Запорізької області стягнули з КП «Підприємство комунальної власності» 7 мільйонів на користь 228 працівників», — зауважив Павло Петренко.

«Персональну відповідальність голів ОДА буде посилено, щоб вони чітко працювали над виконанням поставлених завдань. Ідеться про роботу з несумлінними роботодавцями. Адже більшість підприємств-боржників — державної форми власності», — резюмував Прем’єр.