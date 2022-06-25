Новина із Брюсселя про рішення саміту по-справжньому зворушила не лише простих українців, а й сотні громадських активістів, політиків, дипломатів і журналістів, які протя­гом усіх цих років самовіддано працювали і далі працюють, щоб одного дня прапор України замайорів біля європейських інституцій. Хоч ще до початку війни ця перспектива багатьом здавалася дуже далекою. Адже ще недавно навіть намагання української сторони внести в підсумкові документи попередніх самітів ЄС бодай натяк про те, що Євросоюз визнає прагнення України стати у майбутньому повноправним членом блоку, викликала опір і неприйняття у Брюсселі. І ще тиждень тому отримання статусу країни-кандидата було під питанням через розбіжності у позиціях лідерів ЄС і образу деяких Балканських країн, які вважали, що Україна надто швидко отримала те, що їм довелося виборювати значно довше.

Заслуга українських воїнів

Проте як сказав мені один французький дипломат, для отримання статусу кандидата найбільше зробили українські воїни та українські люди, які щодня ціною власного життя стримують російську навалу, захищаючи європейську цивілізацію від чорного мороку путінського режиму.

Саме незламність і мужність українців стала найпереконливішим аргументом для лідерів країн-членів ЄС, які зібралися на саміт у Брюсселі, щоб після довгих дискусій і переговорів вирішити надати Україні статус-країни канди­дата на вступ до Євросоюзу.

Історичний момент

«Це історичний момент, який дає нам змогу визначити нові контури Європейського Союзу», — заявив президент Європейської ради Шарль Мішель через хвилину після голосування за рішення щодо України під час спільної пресконференції з очільницею Єв­ропейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Франції Еммануелем Макроном, чия країна головує в Раді ЄС. «Це визначальний момент і чудовий день для Європи», — підтримала його Урсула фон дер Ляєн. Еммануель Макрон детально пояснив журналістам, як ухвалювали рішення про статус кандидата, підсумувавши, що остаточно всі розбіжності було знято протягом останнього тижня.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників саміту через відеозв’язок. «Сьогодні ви ухвалили одне з найважливіших рішень для України за 30 років незалежності нашої держави», — сказав він.

Проте це рішення не ли­ше для України. За словами українського лідера, це величезний крок для зміцнення Європи, який необхідно було зробити просто зараз у таких складних умовах, «коли російська війна випробовує нашу здатність зберегти свободу та єдність». Володимир Зеленський нагадав, що Україна подала заявку на вступ до ЄС «на п’ятий день після повномасштабної війни, яку почала росія» проти нашої держави. Київ надав «швидкі та якісні відповіді» на запитальник, який надіслала Єврокомісія. «І ось ми бачимо бажаний результат. Сьогодні я хотів би підтвердити, що Україна спроможна стати повноправним членом Європейського Союзу», — заявив Президент.

Він щиро подякував кожному європейському лідерові особисто за підтримку заявки України, демонструючи, що будь-які гострі дискусії та суперечності між друзями можна вирішити. «Ні­меччина поряд з нами, — сказав він, звертаючись до федерального канцлера Німеччини. — Дякую, Олафе! Дякую за твою підтримку у вирішальну хвилину».

Навіть прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, якого в ЄС критикують за дружні стосунки з путіним і те, що він протягом тижнів блокував нафтове ембарго проти росії у межах шостого санаційного пакета, почув від Володимира Зеленського слова вдячності: «Дякую, пане прем’єр-міністре, дякую тобі, Вікторе, разом ми здатні на багато більше, ніж наодинці».

Що дає статус кандидата?

Що означає для України отримання статусу країни- кандидата на вступ до ЄС? Головне те, що Київ отримає доступ до фінансової допомоги в межах спеціальних програм для країн-кандидатів на вступ та членство, що особливо важливо для нас з огляду на перспективи масштабної повоєнної відбудови. Це дасть змогу після перемоги акумулювати кошти на реконструкцію. А в ЄС ставитимуться до цих інвестицій як до вкладень у добробут потенційного члена.

Статус країни-кандидата сприятиме залученню приватних інвестицій і формуватиме більшу довіру до України, оскільки її бізнес-клімат наближатиметься до умов ЄС, отже інвестори знатимуть, що працюють на ринку, який передбачуваний і захищений. А головне те, що статус країни-кандидата має юридичний характер, тобто офіційно закріплює європейське майбутнє України і спонукатиме владу до подальшого проведення ре­форм і боротьби з корупцією.

Умови від Єврокомісії

Тепер українська влада має виконати сім умов, визначених ЄК. Серед них реформування Конституційного суду, продовження судової та антикорупційної реформ, боротьба з відмиванням коштів, імплементація антиолігархічного закону, узгодження аудіовізуального законодавства з європейським та вдосконалення законодавства про захист прав нацменшин.

Якщо умови про надання статусу країни-кандидата не буде виконано, то теоретично його можуть відкликати. Але як пояснили «УК» в Єврокомісії, такого в історії ЄС ще не траплялося. Прогрес у виконанні цих умов треба буде представити Брюсселю наприкінці цього року, але конкретного дедлайну в рішенні саміту не про­писано. Проте віцепрем’єр- міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вже пообіцяла, що Україна планує виконати всі вимоги до кінця року.