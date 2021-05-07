Незабаром наша країна відзначатиме 9 Травня — День перемоги над нацизмом. Внесок українців у перемогу над нацизмом — величезний. І вже сьомий рік поспіль нащадки ветеранів старшого покоління — українські захисники боронять східні рубежі нашої країни, захищаючи незалежну Українську державу.

Українське законодавство містить чимало актів, якими передбачено пільги для ветеранів війни. Центральне місце з-поміж них займає Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», який визначає правовий статус ветеранів війни, забезпечує створення належних умов для їх життєзабезпечення, сприяє формуванню в суспільстві шанобливого ставлення до них.

Згідно зі статтею 4 цього Закону до ветеранів війни належать: учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни.

Аналіз звернень громадян дозволяє виявити найбільш проблемні питання, які хвилюють громадян у різних сферах суспільно-політичного життя країни. Напередодні Дня перемоги в Урядовому контактному центрі проаналізували, з якими питаннями звертаються на урядову «гарячу лінію» ветерани війни.

Як повідомили «Урядовий кур’єр» в Урядовому контактному центрі, з початку 2021 року на урядову «гарячу лінію» та через Інтернет надійшло майже 14 тис. звернень від ветеранів війни, переважно з м. Києва, Полтавської, Дніпропетровської та Донецької областей. З них передано органам влади майже 10 тис. звернень та надано близько 4 тис. консультацій працівниками Урядового контактного центру.

Загалом зверталися стосовно отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг та проїзд; виплати та збільшення розміру разової грошової допомоги, передбаченої законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань»; надання матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових проблем та лікування; затримки у виплаті субсидії та у видачі посвідчення/ордену/медалі або їх дублікатів.

З 22 квітня цього року на платформі Урядового контактного центру розпочато роботу спільної з Міністерством у справах ветеранів України «гарячої лінії» 1545 (далі обрати 9) для ветеранів та членів їх сімей, родин загиблих, куди за цей час звернулося 849 осіб. 514 з них надано контактну інформацію та роз’яснення щодо отримання соціальної або правової допомоги, пільг, виділення земельних ділянок. 335 звернень передано органам влади для сприяння у вирішенні питань у сфері соціального захисту, аграрної політики і земельних відносин, охорони здоров’я, роботи органів юстиції та обороноздатності.

Також щоденно, у цілодобовому режимі відбувається онлайн-консультування через чати з веб-сайту Міністерства у справах ветеранів консультантами Урядового контактного центру.

В Урядовому контактному центрі підготували добірку прикладів звернень, з якими звертаються учасники бойових дій на урядову «гарячу лінію».

Житель Кременчуцького району Полтавської області (учасник бойових дій, особа з інвалідністю внаслідок війни II групи) звернувся на урядову «гарячу лінію» з проханням надати роз’яснення, чому станом на 09.04.2021 року не розпочато виплату щорічної разової грошової допомоги до 5 травня, передбаченої Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

У Центрі по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області повідомили, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2021 р. № 325 «Деякі питання виплати разової грошової допомоги, передбаченої Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань» затверджено Порядок використання коштів державного бюджету, передбачених для виплати щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань (далі — Порядок).

Згідно з додатком до Порядку, розмір щорічної разової грошової допомоги у 2021 році для осіб з інвалідністю внаслідок війни II групи становить 3906,00 грн.

Виплата допомоги заявнику проведена після надходженні коштів відповідно до чинного законодавства, шляхом зарахування на його рахунок, відкритий в АТ «Ощадбанк».

Заявник — учасник бойових дій з Хмельницької області просив сприяти в отриманні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, площею 2 га. У березні 2019 року він подавав документи до сільської ради села Волочиського району. За його інформацією, рішенням сесії районної ради ділянку виділили, але документи на її користування станом на 15 лютого 2021 року він так і не отримав.

Голова селищної ради поінформував, що проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 2 га було подано на експертизу. Інженер — землевпорядник виконав та усунув усі зауваження. Документи подані на реєстрацію та присвоєння кадастрового номера.

З питання підвищення пенсії на урядову «гарячу лінію» звернувся пенсіонер, учасник війни, який проживає у Чортківському районі Тернопільської області. Він просив здійснити перерахунок пенсії.

У відповіді Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській зазначається, що з 1 березня 2021 року проведено перерахунок його пенсії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2021 року № 127 «Про додаткові заходи соціального захисту пенсіонерів у 2021 році» та згідно із Порядком проведення перерахунку пенсій відповідно до частини другої статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Житель м. Херсон — учасник бойових дій (АТО), військовополонений, має статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, зателефонував на урядову «гарячу лінію» з такого питання. Щорічно, двічі на рік він повинен проходити лікування, оскільки має поранення та дві контузії. 11 березня 2021 року він звернувся до Центру діагностики у м. Херсон з направленням для проходження ультразвукової діагностики. За його словами, йому було відмовлено у безкоштовному обслуговуванні.

Після звернення на урядову «гарячу лінію» заявника було запрошено керівником Центру діагностики КНП «Херсонська обласна клінічна лікарня» для проходження дослідження, яке було проведено того ж дня безоплатно.

ДОВІДКОВО: Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію громадяни можуть, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» 1545 за допомогою відеодзвінків за webcall https://test.ukc.gov.ua/webrtc/test.html

Працюють:

Урядова «гаряча лінія» для дзвінків із-за кордону (оплата за тарифами відповідного оператора зв’язку) —

+38 (044) 284-19-15;

«Гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців нової державної служби — (044) 284-19-64;

«Гаряча лінія» для підприємців — 1648;

«Гаряча лінія» з питань освіти для мешканців тимчасово окупованих територій (оплата дзвінків з тимчасово окупованих територій за тарифами відповідного оператора зв’язку) — 0 800 504 425;

«Гаряча лінія» Державної митної служби України — 1548;

«Гаряча лінія» для консультації людей з інвалідністю — 1539.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру: www.ukc.gov.ua