Для українців Хортиця — величний меморіал козацтва просто неба. Нині до національного заповідника входять унікальні історико-археологічні пам’ятки, об’єкти природно-заповідного фонду. Водночас острів — частина Запоріжжя, він має міську інфраструктуру, театр, школу, жителів і… 40 сторонніх землекористувачів на охоронній території. Та найбільше непокоїть співробітників заповідника стан Музею історії запорозького козацтва. Чому? Про це «УК» розповідає генеральний директор Національного заповідника «Хортиця» Максим ОСТАПЕНКО.

— Максиме Анатолійовичу, жодний іноземний чи український турист, який донедавна ступав на острів, не обходив увагою Музей історії запорозького козацтва.

— І не знав, що із дня відкриття в 1983 році ця будівля фактично аварійна з понад 70 документально зафіксованими дефектами і зауваженнями. Жодного з них не усунуто. До речі, відкрили його як музей історії міста Запоріжжя з відповідною експозицією. І лише на початку 1990-х заклад почав значитися як Музей історії запорозького козацтва.

20 років тому на 90% демонтували стару експозицію і почали створювати нову. Останніми роками музей став інноваційним простором з вітринами, обладнанням, освітленням, кондиціюванням, експозиційною структурою, складеною на хронологічних і тематичних засадах. Тоді було організовано десятки виставок, на яких опрацьовували певні новітні елементи. Бо генеральний план заповідника, затверджений у Міністерстві культури та Запорізькій міськраді 2004 року, передбачав реекспозицію попереднього Музею історії запорозького козацтва з новою технічною складовою, комунікаціями та змістовим наповненням.

Але це була робота на два фронти, бо тоді розбудовували історико-культурний комплекс «Запорозька Січ». Тож довелося докласти зусиль, щоб не закрити тогочасну експозицію. І вдалося не тільки зберегли потік туристів, а й довести його до чверті мільйона за рік, увійшовши у трійку лідерів з туризму в Україні. На жаль, події останніх років, зокрема воєнний конфлікт на сході та різке падіння обсягів транзитного туризму призвели до зменшення числа відвідувачів до 150 тисяч осіб за рік.

Але за ці роки створено велику кількість експозицій на «Запорозькій Січі», де нині працює сім тематичних виставок: господарство, побут, військова справа козаків, історія козацьких столиць, духовне життя запорожців тощо. Наступним етапом має стати створення сучасного ефективного Музею історії запорозького козацтва. Бо саме Хортиця була ядром, навколо якого в XVI сторіччі почалося формування запорозького козацтва.

Новий музей має сформувати уявлення відвідувачів про ту епоху. Адже острів має власну історію, починаючи від священних культових пам’яток епохи бронзи, скіфських та давньоруських часів. Ці моменти пов’язані з глибинними передумовами виникнення запорозького козацтва та формування його в Нижньодніпровському регіоні. За допомогою сучасних засобів маємо показати, що козацький спадок мав вирішальне значення для становлення нинішньої Української держави.

— Відомо, що музей закрили на реконструкцію в 2015 році.

— Це рішення ухвалила науково-методична рада Національного заповідника. Річ у тім, що всі попередні роки ми намагалися отримати від держави системне рішення, що робити з аварійною будівлею. На жаль, Міністерство культури відповідало традиційно: «Немає коштів». Останні п’ять років жодних видатків на утримання музею не було. Через брак коштів нема умов для нормального функціонування експозицій. Тому деякі предмети фондових колекцій лежать у запасниках, їх реставрують. Більша частина експонатів задіяна в «Запорозькій Січі», на виставках інших музеїв України. Тож загалом музейна робота триває. За останні роки музею допомогла тільки Запорізька облрада, надавши в 2016 році субвенцію. Ці гроші пішли на систему автономного опалення. А сама будівля потребує дуже серйозних асигнувань.

— Тож коли плануєте розпочати ремонтні роботи?

— Коли держава зверне на нас увагу. Хортиця — не просто музей, а національно-культурний та патріотичний об’єкт на сході України, від її стану залежить і ставлення українців до держави. Бо саме культура сприяє нашій обороноздатності. Люди бачать, заради чого треба захищати державу. Тому дуже сподіваюся, що і Президент України, який не раз був тут і саме на оглядовому майданчику Хортиці оголосив 14 жовтня Днем захисника України, допоможе нам реконструювати Музей запорозького козацтва.

Євген ЛОГАНОВ,

«Урядовий кур’єр»

ДОСЬЄ «УК»

Максим ОСТАПЕНКО. Народився 1971 року в Запоріжжі. Закінчив Запорізький національний університет. З 2007-го очолює заповідник.