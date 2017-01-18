Українська художниця Анна Сарвіра — засновник клубу Pictoric, що об’єднує вітчизняних  ілюстраторів, потрапила до експозиції на ярмарку дитячої книги в Болоньї, куди щороку підбирають для демонстрування роботи  75 найкращих оформлювачів дитячих книжок. Про це повідомляє офіційний сайт ярмарку.

Сподобатися найвибагливішому читачеві — дитині — іноді важче, ніж групі дорослих експертів. У цьому Анна Сарвіра вже не раз переконалася. Фото з сайту anna_sarvira_chytomo.com

Чи не найцікавішою винагородою для тих, хто  потрапляє на виставку, стане публікація їхніх ілюстрацій у щорічному каталозі, що розповсюджують серед видавців усього світу (через видання чотирма мовами від Corraini Edizioni, JBBY та Chronicle Books), а також можливість отримати міжнародну відзнаку Fundacin SM — із чеком на 30 тисяч доларів та публікацію у відомому видавництві, повідомляє сайт chytomo.com.

Найширше на виставці у 2017-му будуть представлені італійські (16), французькі (7), іспанські (6) та японські ілюстратори (6). Переможців обрано з-поміж понад 3000 конкурсантів. Від України зареєструвалися лише сім пошукачів. 

Утім, не числом, а вмінням підкорюємо світ: торік подією для нашого ринку стала участь у Болонському ярмарку зі стендом Тетяни Горюшиної, а цьогорічний успіх Ані Сарвіри — одна з перших українських перемог у 2017-му.

Болонський ярмарок дитячої книги — щорічна літературна  виставка, заснована у 1963 році. 54-й за рахунком фестиваль відбудеться з 3 по 6 квітня. Після Болонського ярмарку виставка помандрує світом у Японію, Китай та США.

 «Я вперше дізналася про виставку в Болоньї в 2008-му і тоді вперше надіслала роботи. Їх не взяли, але подивитися на виставку я поїхала. Пам’ятаю, що мене там вразило все: видавництва, ілюстратори, книжки. Поїздка виявилася цікавим досвідом, на виставці були видавництва з усього світу, можна було поговорити з ними, художниками, побачити все розмаїття дитячих книжок.

Відтоді я майже щороку надсилала роботи. І цього року нарешті вийшло», — розповіла художниця.  На виставку підібрано її ілюстрації до нової книжки видавництва «Люта справа» «Геть дорослих!» білоруського поета Сергія Прилуцького. 

Ганна РОМАШКО
 для «Урядового кур’єра» 