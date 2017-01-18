Українська художниця Анна Сарвіра — засновник клубу Pictoric, що об’єднує вітчизняних ілюстраторів, потрапила до експозиції на ярмарку дитячої книги в Болоньї, куди щороку підбирають для демонстрування роботи 75 найкращих оформлювачів дитячих книжок. Про це повідомляє офіційний сайт ярмарку.
Чи не найцікавішою винагородою для тих, хто потрапляє на виставку, стане публікація їхніх ілюстрацій у щорічному каталозі, що розповсюджують серед видавців усього світу (через видання чотирма мовами від Corraini Edizioni, JBBY та Chronicle Books), а також можливість отримати міжнародну відзнаку Fundacin SM — із чеком на 30 тисяч доларів та публікацію у відомому видавництві, повідомляє сайт chytomo.com.
Найширше на виставці у 2017-му будуть представлені італійські (16), французькі (7), іспанські (6) та японські ілюстратори (6). Переможців обрано з-поміж понад 3000 конкурсантів. Від України зареєструвалися лише сім пошукачів.
Утім, не числом, а вмінням підкорюємо світ: торік подією для нашого ринку стала участь у Болонському ярмарку зі стендом Тетяни Горюшиної, а цьогорічний успіх Ані Сарвіри — одна з перших українських перемог у 2017-му.
Болонський ярмарок дитячої книги — щорічна літературна виставка, заснована у 1963 році. 54-й за рахунком фестиваль відбудеться з 3 по 6 квітня. Після Болонського ярмарку виставка помандрує світом у Японію, Китай та США.
«Я вперше дізналася про виставку в Болоньї в 2008-му і тоді вперше надіслала роботи. Їх не взяли, але подивитися на виставку я поїхала. Пам’ятаю, що мене там вразило все: видавництва, ілюстратори, книжки. Поїздка виявилася цікавим досвідом, на виставці були видавництва з усього світу, можна було поговорити з ними, художниками, побачити все розмаїття дитячих книжок.
Відтоді я майже щороку надсилала роботи. І цього року нарешті вийшло», — розповіла художниця. На виставку підібрано її ілюстрації до нової книжки видавництва «Люта справа» «Геть дорослих!» білоруського поета Сергія Прилуцького.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»