Стартував онлайн-курс для педагогів, які восени навчатимуть першокласників за новими методиками та змістом освіти

У перепідготовці вчителів спостерігаємо неабиякий поступ: уперше педагоги візьмуть участь в обов’язковому сучасному онлайн-курсі. Віртуальне навчання стане початком у підвищенні кваліфікації для 22 тисяч учителів, які з 1 вересня цього року по-новому навчатимуть майже 400 тисяч першокласників.

Зареєструватися на курс може кожен охочий. Усі, хто успішно пройде дистанційні заняття, отримають електронний сертифікат. Педагоги продовжать навчання очно, у кілька сесій аж до червня.

Щеплення від авторитарності

Обов’язковий онлайн-курс для вчителів початкової школи розробили засновники студії онлайн-освіти EdEra, Міністерство освіти і науки та ГО «Освіторія». Дистанційні заняття підготують педагогів до прогресивних змін 12-річного навчання, що, згідно з новим Законом «Про освіту», розпочнеться восени. Першими новації відчують діти, які 1 вересня 2018 року підуть у 1 клас. Тож на майбутніх першачків чекатиме новий зміст освіти, сучасні методики навчання та комфортне освітнє середовище — усі ці ґрунтовні зміни передбачено Концепцією нової української школи у межах реформи середньої освіти.

Кардинально зміниться зміст навчання — для цього МОН розробило новий держстандарт початкової освіти. Відтепер діти не зазубрюватимуть матеріал, а вчитимуться мислити, аналізувати, застосовувати набуті знання в житті. Навчання стане інтегрованим, коли всі предмети поєднуються тематикою, тож їх краще засвоюватимуть. Завдяки створенню сучасних умов у класах для першачків (скажімо, мобільним меблям) учні зможуть виконувати завдання групами, дискутувати, творити.

Такі новації потребують і від учителів кардинальних змін — нових методик викладання. Тож нині школа має перейти від авторитарної педагогіки до педагогіки партнерства, взаєморозуміння й поваги, де вчитель не грізний командир, а друг, помічник. Щоб допомогти педагогам змінити підходи в роботі, Міністерство освіти і науки запровадило онлайн-навчання.

У МОН пояснюють: учителі спершу за допомогою відеолекцій мають отримати вичерпну інформацію про суть реформи, знання і навички використання сучасних методик навчання, управління класом. Віртуальні заняття стануть першим етапом підвищення кваліфікації, далі на педагогів чекають кілька очних сесій.

Як зареєструватися

У навчанні можуть взяти участь не лише педагоги, керівники шкіл, а й батьки потенційних школярів, експерти, журналісти. Пробую зареєструватися як мама майбутньої першокласниці. Заходжу на сайт https://courses.ed-era.com, створюю обліковий запис (вказати електронну пошту, повне ім’я, пароль тощо), активую його через власну електронну скриньку — це просто і миттєво. Далі на онлайн-платформі з домашньої сторінки переходжу до розділу «Курс». Тут можна переглянути зразок навчальної лекції, скажімо, «Що таке наскрізні вміння?»

Приємна викладачка розповідає нам, дорослим, чому сучасним дітям потрібні навички XXI століття: мовляв, коли першокласники закінчать школу, з ринку праці зникне левова частина професій — їх замінять роботи. «90% визубреного у школі матеріалу вирушає у далекий смітник мозку вже за рік по закінченні школи, — переконує наставник. — Тож виникає запитання: яка мета такого навчання? А у зв’язку з роботизацією та автоматизацією більшість нинішніх професій або зникнуть, або модифікуються. Оскільки світ змінюється шаленими темпами й диктує нові виклики, людині слід розвивати наскрізні навички: критичне мислення, вміння приймати рішення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, розв’язувати проблеми, вміти висловлювати власну думку, бути творчими та ініціативними».

Справді, дивлячись на свою малечу, не можна не погодитися: нинішні дошкільнята ще не вміють добре читати, зате цікавляться дослідженнями Космосу й знають, які корисні копалини можна видобувати на астероїдах. Тому зубріння не для них.

Переглядаючи лекцію за лекцією, мимоволі усвідомлюю: онлайн-уроки справді пізнавальні й цікаві. Тож сподіваюся, що такий сучасний підхід достукається до кожного вчителя й змінить його погляди. Курс складається із шести модулів — вони відкриватимуться користувачам поступово.

Крок за кроком розділи знайомлять учасників навчання з основами нового держстандарту початкової освіти, методиками компетентнісного, інтегрованого навчання. Окремий блок присвячено нейропсихології. Розроблено інтерактивний посібник-глосарій з короткими теоретичними відео та навчальними текстами. Так учителі матимуть швидкий доступ до важливої методичної інформації. Після перегляду лекцій у кожному модулі потрібно виконати різноманітні теоретичні та практичні завдання — їх підсумки впливатимуть на отримання електронного сертифіката.

Цілодобово й безкоштовно

Реєстрація на курс викликала неабиякий ажіотаж і шквал запитань. «Лише за добу після початку навчання зареєструвалося 10 тисяч осіб. У перші дні сервер перебував під неабияким навантаженням, — розповідає засновник студії онлайн-освіти EdЕra Ілля Філіпов. — Для порівняння: курс обов’язковий для 22 тисяч учителів початкових класів, а вже зареєструвалася 93 тисячі. Пишаємося тим, якими вийшли матеріали курсу, оскільки наполегливо працювали над їхнім створення разом з експертами».

Упродовж кількох тижнів розробники постійно відповідали на численні запитання користувачів — від елементарної комп’ютерної грамотності до спростування дезінформації.

«Цей курс безплатний. Він доступний для всіх зареєстрованих користувачів 24 години на добу 7 днів на тиждень, — наголошує Ілля Філіпов на своїй сторінці у Фейсбуці. — Реєстрація не закінчиться, зареєструватися можна в будь-який час. Матеріали курсу не зникатимуть після перегляду, тож не обов’язково розпочинати навчання одразу після появи матеріалів. Слухачі можуть розподілити свій час так, щоб комфортно прослухати лекції й виконати завдання».

До речі, під час перепідготовки осторонь не залишаться і вчителі іноземних мов, які навчатимуть першачків, — таких педагогів аж 19 тисяч. У МОН повідомляють, що за бажанням вони також можуть пройти онлайн-курс на EdEra, з березня для них організують окреме навчання за сприяння міжнародних партнерів. Для вчителів англійської мови — а їх 17,524 тисячі — тренерів підготувала Британська рада. Для вчителів німецької (1,325 тисячі) — Гете-інститут, французької (302) — Посольство Франції.

Маємо надію, що дистанційний етап навчання допоможе вчителям (і не лише початкових класів) долучитися до когорти агентів змін, а для декого стане справжньою машиною часу, стимулом рухатися вперед.

ПРЯМА МОВА

Лілія ГРИНЕВИЧ,

міністр освіти і науки:

— У реформі шкільної освіти багато рішень ухвалюємо вперше. Використання сучасних технологій — дистанційного курсу — одне з них. Воно формувалося з урахуванням величини завдання: перепідготувати 22 тисячі вчителів початкової школи, які повинні пройти підвищення кваліфікації за обмежений час. Забрати таку кількість людей з роботи, з їхніх класів і відрядити на тривалі курси підвищення кваліфікації фізично неможливо. Тому ми вирішили використовувати формат змішаного навчання: 60 навчальних годин учитель має пройти в межах дистанційного курсу, стільки саме часу буде спрямовано на очне.

Курс дає змогу ознайомитися з новим державним стандартом початкової освіти, здобути навички управління класом, навчитися методик компетентнісного та інтегрованого навчання, ознайомитися з іншими сучасними методиками викладання в 1 класі. Важлива частина курсу — розділи, присвячені інклюзивній освіті та основам нейропсихології — науки, що дає змогу зрозуміти особливості функціонування мозку дитини, виявити причини труднощів у навчанні й усунути їх.

Календар підвищення кваліфікації для вчителів початкової школи 2018 року

♦ 1 лютого — кінець травня — дистанційний курс

♦ 15 лютого — 6 березня — настановчі очні сесії

♦ березень — квітень — друга очна сесія

♦ травень — червень — третя очна сесія