Навколовоєнні події — причина того, що українці стали менше дбати про здоров’я, забувати про підступний коронавірус, перестали надівати захисні маски у громадських місцях. І як наслідок, він знову поширюється серед населення.

Комісія рекомендує

На Полтавщині за минулий тиждень фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб зареєстрували 1333 нових хворих із коронавірусною інфекцією. За темпами зростання захворюваності лідер — Полтава. Тут приріст недужих на ковід становить аж 2300%. Кількість інфікованих на 100 тисяч — 68 осіб. Різко, на 700%, зросли темпи захворюваності в Семенівській територіальній громаді. У місті Горішні Плавні зростання становить 422% з показником 63 інфікованих на 100 тисяч населення. А з огляду на те, що нині тести на коронавірус робить мало людей, реальна картина із захворюванням може бути ще гіршою.

За даними Центру громадського здоров’я України, на Полтавщині, як і в Києві та Одеській області, найефективніше працюють пункти щеплень проти ковіду. Нині тут діє 79 таких пунктів, створено 69 мобільних бригад, які тільки за період воєнної агресії проти України понад 300 разів виїжджали в райони, де проводили медичні огляди, консультували та вакцинували населення, зокрема переселенців. Тому Горішньоплавнівська комісія з надзвичайних ситуацій взяла на себе відповідальність і відновила обов’язковий масковий режим у громадських місцях.

Цими днями відбулося засідання комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Миргородської міськради. Комісія відновила протиепідемічні заходи на території громади. Рішення передбачає: дотримання режиму носіння захисних масок, соціальної дистанції та здійснення визначених заходів дезінфекції в закладах громадського харчування, на об’єктах торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, ринках, у громадському транспорті. Про це повідомили в Миргородській міській раді.

Причиною для такого рішення стало різке збільшення порівняно з минулим тижнем зареєстрованих хворих на COVID19 — на 126%. Більшість хворих — не вакциновані та люди старші за 60 років.

Горішньоплавнівська та Миргородська територіальні громади поки що єдині в Полтавської області, в яких під час повномасштабної війни відновили карантинні обмеження. У Полтаві, попри гіршу статистику, поки що на це не наважилися.

«Ситуація з коронавірусною хворобою нині конт­рольована, проте маємо бути готовими до подальшого зростання кількості хворих. Один з важливих етапів готовності — це вакцинація передовсім груп ризику. Щоб якомога більше людей могли захистити себе від госпіталізації та смерті внаслідок COVID19, ми дозволяємо другу дозу всім охочим, проте особливо радимо робити її людям із хронічними захворюваннями та особам віком понад 60 років.

Окремо хочу наголосити, що вакцинація — це не лише власний захист, а турбота про зменшення навантаження на лікарні, які мають рятувати життя нашим військовим», — зазначив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Операція «Вакцинація»

У пресслужбі Полтавської обласної військової адміністрації повідомили, що нині від коронавірусу вакцинують у центрах ПМСД (поліклініках) у першій половині дня в будні. Центри масової вакцинації в торгових центрах та інших громадських приміщеннях з початку повномасштабного вторгнення росії припинили роботу. Щеплення роблять у приватних клініках, але там не завжди є вакцина.

Лікарепідеміолог Валентин Шаповал повідомив для «Урядового кур’єра», що в Полтаві та області нині є такі вакцини: Comirnati/Pfizer — це мPHKвакцина, яку розробив американський фармакологічний концерн Pfizer. Вакцина Pfizer BioNTech має навчити організм виробляти специфічні антитіла для знищення вірусу. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози вакцини з інтервалом 21—28 днів.

CoronaVac — інактивована вакцина, яку розробило китайське фармацевтичне підприємство. Ця вакцина містить інактивований вірус. Організм реагує на нього та виробляє імунітет.

Janssen — векторна вакцина, виробник Янсен Фармацевтика НВ, Бельгія.

Первинна доза щеплень — одна доза. ВООЗ рекомендує схему із двох доз з інтервалом 2—6 місяців.

Чому потрібно якнайшвидше звернутися до свого сімейного лікаря?

Поперше, своєчасне звернення дасть змогу контролювати перебіг хвороби та запобігатиме ускладненням. Подруге, центри первинної медикосанітарної допомоги забезпечені противірусним препаратом Молнупіравір, який призначає сімейний лікар за показами та видають пацієнтам безплатно. І найголовніше, що він дієвий тільки в перші п’ять днів захворювання. Тому за перших ознак захворювання потрібно звернутися до лікаря, не треба займатися самолікуванням.

Валентин Шаповал наголосив, що українцям не варто розслаблятися і слід пам’ятати, що в осінній період активізуються й інші вакцинокеровані інфекції (поліомієліт, кір, дифтерія, кашлюк, правець, туберкульоз), від яких можна захиститися з допомогою профілактичних щеплень. Проти грипу в Україні вже зареєстровано ефективні вакцини Інфлувак, Джи Сі Флю та Ваксігрип.

Під головуванням заступника Полтавського міського голови Євгена Рички відбулося засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. За підсумками обговорення рекомендували департаменту охорони здоров’я забезпечити дотримання протиепідемічних заходів у закладах охорони здоров’я, переглянути запаси лікарських препаратів, виробів медичного призначення та засобів індивідуального захисту на період підвищення рівня захворюваності на коронавірусну хворобу. А також забезпечити постійний моніторинг виконання показників охоплення вакцинацією від коронавірусної хвороби, продовжити роботу з імунізації населення у визначених пунктах вакцинації.

Департаменту освіти радили забезпечити, щоб тимчасово переміщені особи, хворі на коронавірусну недугу, могли одержати гуманітарну допомогу в місцях їхнього перебування, а також продовжити роз’яснювальну роботу в закладах освіти щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів коронавірусної хвороби серед учасників освітнього процесу.