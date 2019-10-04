Учора розпочався Другий форум регіонів України та Республіки Білорусь. У Житомирі представлять економічний потенціал областей, обговорять розвиток та інтенсифікацію двосторонніх відносин, налагодження взаємовигідної торговельно-економічної та інвестиційної співпраці, повідомляє УНІАН. Проводять панельні дискусії «Співпраця регіонів України і Республіки Білорусь — запорука стабільності й розвитку держав» та «Економіка регіонів — бачення розвитку», круглий стіл «Розвиток річкового судноплавства на ріках Дніпро та Прип’ять», виставку великогабаритної техніки й промислових зразків продукції, ярмарок виробів декоративно-прикладного мистецтва.
Учора міністр інфраструктури Владислав Криклій провів переговори з міністром транспорту та комунікацій Білорусі Олексієм Авраменком.
А сьогодні зустрічаються президенти Володимир Зеленський і Олександр Лукашенко. Вони обговорюють широке коло актуальних питань двосторонньої співпраці. Заплановано підписання двосторонніх документів про співпрацю регіонів України й Білорусі.