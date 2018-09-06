Щоб якість життя українців поліпшувалася, а економічні показники зростали, уряд має плідно і конструктивно співпрацювати з народними депутатами. Чергова сесія Верховної Ради розпочалася. Вона супроводжуватиметься двома передвиборчими кампаніями — президентською й парламентською. Можливо, в цей час слова деяких політиків не збігатимуться з їхніми діями. Отже, завдання уряду на цей час — забезпечувати стабільність і розгляд важливих для людей питань.

«Маємо об’єднати зусилля заради наведення порядку та підтримки стабільності в країні», — наголосив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання Кабміну.

Серед пріоритетних питань, які турбують кожного українця, — власне здоров’я і здоров’я близьких. Тож людям важливо знати, які ліки є в наявності в медичних закладах і чи насправді деякі з них можна отримати безкоштовно. Тому інформація про наявність ліків і необхідність додаткових закупівель має бути відкритою і доступною для кожного пацієнта.

За що позбавлятимуть ліцензій

Доповідала з цього важливого питання заступник міністра охорони здоров’я Ольга Стефанишина. Вона нагадала, що з 1 вересня 2018 року за дорученням Прем’єр-міністра медзаклади у всій Україні мали оприлюднити на своїх сайтах інформацію про наявні в них ліки. Із цим завданням поки що впоралися тільки три області. У медзакладах деяких областей ця інформація оновлюється й досі нерегулярно, скажімо, раз на місяць за потреби хоч раз на тиждень. А в Київській області й досі не створено сайту для донесення до місцевих жителів такої інформації, поінформувала заступник міністра.

Вона зазначила, що в деяких регіонах до програми долучилися громадські не­урядові організації, які самостійно створюють сайти, на яких фахівці лікарень за бажання можуть оприлюднювати наявну в них інформацію про ліки. І понад тисяча лікарень в Україні вже скористалися можливістю такої співпраці. А фахівці міністерства підтримуватимуть розвиток таких інтернет-ресурсів і надаватимуть їм технічний супровід.

А працівники медзакладів, які приховуватимуть інформацію про наявність ліків, мають пам’ятати, що за таке порушення лікарню можуть позбавити ліцензії.

Прем’єр-міністр нагадав, що вже понад 25 мільйонів українців отримали безплатні рецепти на ліки від хронічних захворювань. «Наступний крок — лікування у лікарнях. Нещодавно я проводив велику нараду, де обговорювали проблему наявності ліків. Звертали увагу, що ліки закуповують, а коли приходить пацієнт до лікарні і йому виписують рецепт, перевірити, чи є ліки в лікарні, неможливо. Тож треба відкрити інформацію», — зазначив він і повідомив, що після публікації Державна аудиторська служба перевірить її актуальність, а далі ухвалюватимуть рішення про додаткові закупівлі.

«А далі треба пришвидшити створення нової загальнодержавної системи, яка підтягуватиме дані і даватиме змогу розподіляти ліки. Адже брак контролю стимулює зловживання», — наголосив Володимир Гройсман.

Українці заслуговують жити в комфортних умовах

Другим важливим питанням для обговорення стало запровадження в Україні нових будівельних норм. Безпека й комфорт у великих і малих населених пунктах, сквери і парки, розумна забудова, заклади дошкільної освіти, сучасні школи, високоякісні дороги — це справедливий запит суспільства і завдання для управлінців, які опікуються питаннями розбудови територій.

Проте нинішня ситуація нерідко зводиться до того, що в гонитві за прибутками забувають не тільки естетичні моменти, а й елементарну соціальну відповідальність, коли будують житлові комплекси, а спорудження садочків і шкіл лягає на державний бюджет.

«Коли ми почали занурюватися у проблематику забудови територій, побачили, що більшість норм — ще радянських часів. Ми провели велику роботу, щоб створити нормальні якісні умови і норми будівництва. Хочемо створити комфортне середовище, щоб ті, хто проектує споруди, робили це так, як у Європі», — наголосив Прем’єр.

Він дав доручення Мін’юсту виправити всі юридичні колізії, а Мінрегіону — активно впроваджувати нові норми.

Наприкінці засідання схвалено проект розпорядження Президента про призначення грантів молодим діячам у галузі кінематографії для створення і реалізації творчих проектів, а також проект указу Президента про створення національного природного парку «Нобельський». Міністри схвалили рішення про приєднання до угоди між урядами Румунії та Республіки Молдова про створення та функціонування спільного контактного центру «Галац» і концепцію загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2018—2022 роки.

Урядовці одностайно схвалили проект розпорядження «Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення» та актуалізували Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року. А також затвердили Національний план дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року.